Google Pixel 10: Νέο teaser video για τις AI δυνατότητες

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί στον πιο σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης για τις μεγάλες εταιρείες κινητών. Τα γράμματα "A" και "I" έχουν γίνει συνώνυμα με καινοτομία, καθώς οι χρήστες αναζητούν συσκευές που δεν περιορίζονται πλέον σε απλές λειτουργίες, αλλά προσφέρουν εργαλεία που κατανοούν και προσαρμόζονται στις ανάγκες τους. Σε αυτό το πεδίο, η Google φαίνεται να έχει βρει τη σωστή συνταγή, τη στιγμή που ανταγωνιστές όπως η Apple δυσκολεύονται να παραδώσουν αυτά που υπόσχονται.

Η εταιρεία δεν κρύβει ότι το μέλλον των Pixel θα είναι στενά συνδεδεμένο με το AI. Σε πρόσφατο βίντεο, παρουσίασε ορισμένες λειτουργίες που ήδη γνωρίσαμε από τα Pixel 9, αλλά θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν και στα Pixel 10. Η καμπάνια ξεκινά με ένα ερώτημα-πρόκληση: «Τι θα γινόταν αν το κινητό σου μπορούσε να κάνει πράγματα που τα άλλα δεν μπορούν;»

Ένα από τα πρώτα παραδείγματα που δίνει η Google αφορά τη φωτογραφία. Με το Super Res Zoom, οι χρήστες μπορούν να απαθανατίζουν πρόσωπα ή ζώα που βρίσκονται πολύ μακριά, με αποτέλεσμα που δίνει την εντύπωση ότι βρίσκονται ακριβώς μπροστά στον φακό. Η λειτουργία συνδυάζει υπολογιστική φωτογραφία και AI για να ενισχύσει τις λεπτομέρειες, προσφέροντας καθαρές εικόνες ακόμα κι αν ο φωτογράφος κάθεται… στις πίσω θέσεις μιας συναυλίας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το «Add Me», μια λειτουργία που απαντά σε ένα διαχρονικό πρόβλημα: ποιος θα τραβήξει τη φωτογραφία της παρέας. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να βγει και ο ίδιος στο κάδρο, ακόμη κι αν αυτός ήταν που τράβηξε την αρχική φωτογραφία. Ο τρόπος είναι απλός: βγάζεις τη φωτογραφία της ομάδας αφήνοντας χώρο για τον εαυτό σου, στη συνέχεια ποζάρεις σε μια δεύτερη λήψη και το AI ενώνει τις δύο εικόνες με φυσικό τρόπο. Το αποτέλεσμα δείχνει σαν να ήσουν εκεί από την αρχή.

Με αυτές τις λειτουργίες, η Google δείχνει ότι το AI δεν είναι μόνο ένας «έξυπνος» βοηθός για ερωτήσεις, αλλά ένα εργαλείο που ενσωματώνεται δημιουργικά στην καθημερινότητα. Η ίδια η καμπάνια κλείνει με τη φράση: «Τι θα γινόταν αν ζητούσες περισσότερα από το κινητό σου και αυτό σου απαντούσε;»

Η αποκάλυψη των νέων δυνατοτήτων δεν θα αργήσει. Την Τετάρτη 20 Αυγούστου, η Google διοργανώνει το μεγάλο event «Made by Google», όπου θα παρουσιαστεί επίσημα η σειρά Pixel 10. Εκτός από τα νέα smartphones, αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα το Pixel Watch 4 και τα Pixel Buds 2a, που θα αποτελέσουν τις πιο προσιτές επιλογές της εταιρείας στον τομέα του ήχου.