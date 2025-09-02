Google Play Games: Νέα προφίλ με στατιστικά, επιτεύγματα και κοινωνικές λειτουργίες

Η Google ετοιμάζεται να δώσει νέα πνοή στην υπηρεσία Play Games στις συσκευές Android, μέσα από μια αναβάθμιση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες προβάλλουν και διαχειρίζονται το gaming προφίλ τους. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, τα προφίλ θα αποκτήσουν περισσότερες λεπτομέρειες, κοινωνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες εξατομίκευσης, φέρνοντας το Play Games πιο κοντά σε αντίστοιχες πλατφόρμες όπως το Steam της Valve.

Μέχρι σήμερα, το Play Games λειτουργούσε κυρίως ως εργαλείο παρακολούθησης επιτευγμάτων και αποθήκευσης προόδου παιχνιδιών. Με την επερχόμενη αναβάθμιση, τα προφίλ θα αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη μορφή. Οι χρήστες θα μπορούν να προβάλλουν στατιστικά χρήσης, να παρουσιάζουν τα επιτεύγματά τους και να παρακολουθούν αναλυτικά την πρόοδό τους στα παιχνίδια.

Σύμφωνα με τη σελίδα υποστήριξης της Google, οι αλλαγές περιλαμβάνουν «νέες δυνατότητες για την προβολή και παρακολούθηση της προόδου σας, τρόπους δημιουργίας gaming κοινότητας και επιλογές προσαρμογής του προφίλ σας». Με άλλα λόγια, το Play Games παύει να είναι ένα απλό εργαλείο υποστήριξης και μετατρέπεται σε κεντρικό κόμβο κοινωνικής αλληλεπίδρασης για τους gamers.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι η στενότερη σύνδεση του Play Games με το Google Play Store. Μέχρι τώρα, για να δει ή να αλλάξει κανείς στοιχεία του προφίλ του, έπρεπε να μπει στην ξεχωριστή εφαρμογή Play Games. Με την αλλαγή, οι σχετικές πληροφορίες θα εμφανίζονται απευθείας μέσα στο Play Store, ώστε να μην χρειάζεται η εναλλαγή εφαρμογών.

Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες θα έχουν συγκεντρωμένα σε ένα σημείο τόσο τα παιχνίδια που κατεβάζουν όσο και τα στατιστικά και τα επιτεύγματά τους, διευκολύνοντας έτσι τη συνολική εμπειρία.

Η Google έχει ήδη ξεκινήσει να ενημερώνει απευθείας τους χρήστες μέσω email για τις αλλαγές που έρχονται. Η διάθεση της αναβάθμισης θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου για τις περισσότερες περιοχές παγκοσμίως, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα φτάσει στις 1 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία θα είναι αυτόματη και δεν θα απαιτεί καμία ενέργεια από τον χρήστη. Με το που ενεργοποιηθεί η νέα έκδοση, τα ανανεωμένα προφίλ θα εμφανιστούν κανονικά σε κάθε λογαριασμό.

