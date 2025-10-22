Google Skills: Η νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα της Google με 3.000 μαθήματα για την AI

Η Google κάνει ένα μεγάλο βήμα στον χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης με την παρουσίαση του Google Skills, μιας ενιαίας online πλατφόρμας μάθησης που συγκεντρώνει χιλιάδες μαθήματα, εργαστήρια και πιστοποιήσεις. Ο τεχνολογικός κολοσσός φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν κεντρικό κόμβο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα, η κυβερνοασφάλεια και η παραγωγικότητα, καλύπτοντας από αρχάριους μέχρι επαγγελματίες προχωρημένου επιπέδου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Google Skills περιλαμβάνει περισσότερα από 3.000 courses, credentials και labs, τα οποία μέχρι σήμερα ήταν διασκορπισμένα σε διαφορετικές πλατφόρμες, όπως τα Grow with Google, Google Cloud, Google DeepMind και Google for Education. Η νέα πλατφόρμα λειτουργεί ως ενιαία «ομπρέλα» που φέρνει όλο το εκπαιδευτικό οικοσύστημα της Google κάτω από ένα ψηφιακό στέγαστρο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τον πυρήνα της πλατφόρμας. Μαθήματα γύρω από την παραγωγική AI, τη μηχανική μάθηση και τα συστήματα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Google Skills, όμως η θεματολογία δεν σταματά εκεί. Οι χρήστες μπορούν επίσης να μάθουν δεξιότητες σε data analytics, cloud computing, network infrastructure και cybersecurity. Η Google υπόσχεται μια ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία, που θα συνδυάζει θεωρία και πρακτική εφαρμογή μέσα από διαδραστικά εργαστήρια και ασκήσεις.

Μόνο την τελευταία χρονιά, πάνω από 26 εκατομμύρια μαθήματα, labs και προγράμματα πιστοποίησης έχουν ολοκληρωθεί από χρήστες των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών της εταιρείας. Αυτό, σύμφωνα με τη Google, αποδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για συνεχή επανεκπαίδευση σε έναν κόσμο όπου οι τεχνολογικές δεξιότητες παλιώνουν ταχύτατα.

Για να κάνει τη μάθηση πιο ελκυστική, η Google έχει ενσωματώσει μηχανισμούς «gamification» — ένα στοιχείο που πλέον χαρακτηρίζει πολλές επιτυχημένες εφαρμογές εκπαίδευσης. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδό τους μέσα από streaks, να κερδίζουν badges καθώς ολοκληρώνουν μαθήματα και να μοιράζονται τα επιτεύγματά τους στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα “streak freeze” για όσους θέλουν να κάνουν παύση χωρίς να χάσουν τη συνέχειά τους, ενώ οι εταιρικοί πελάτες του Google Cloud μπορούν να αξιοποιήσουν πιο εξατομικευμένες λειτουργίες — όπως εταιρικά leaderboards, στατιστικά προόδου και εσωτερικούς διαγωνισμούς.

Έρευνες που επικαλείται η Google δείχνουν ότι το 95% των μαθητών δηλώνει πιο πιθανό να ολοκληρώσει ένα online course όταν περιλαμβάνει στοιχεία παιχνιδιού, όπως πόντους, πίνακες κατάταξης ή «εορτασμούς» προόδου. Με δεδομένο ότι ο μέσος «χρόνος ζωής» μιας δεξιότητας έχει μειωθεί από τα έξι στα μόλις 2,5 χρόνια, η διατήρηση του ενδιαφέροντος των χρηστών είναι πλέον κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα κάθε προγράμματος κατάρτισης.

Παράλληλα με την παρουσίαση του Google Skills, η εταιρεία ανακοίνωσε και το Gemini Enterprise Agent Ready (GEAR) — ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης για developers που στοχεύει να προετοιμάσει ένα εκατομμύριο επαγγελματίες στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση AI agents μέσω της πλατφόρμας Google Enterprise. Η εκπαίδευση θα ακολουθεί ένα cohort-based μοντέλο, δηλαδή οι συμμετέχοντες θα μαθαίνουν σε ομάδες με καθοδήγηση από ειδικούς της Google.

Το GEAR αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας να ενισχύσει το οικοσύστημα γύρω από τα εργαλεία Gemini, ενδυναμώνοντας προγραμματιστές και επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Η πρόσβαση στο Google Skills είναι ανοιχτή και δωρεάν για όλους όσοι διαθέτουν λογαριασμό Google. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στο πλήρες κατάλογο μαθημάτων και εργαστηρίων και να λάβουν 35 δωρεάν credits κάθε μήνα. Για όσους επιθυμούν πρόσβαση σε hands-on labs προχωρημένου επιπέδου ή σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις καριέρας, απαιτείται συνδρομή.

