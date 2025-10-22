Το Google Wallet φέρνει Live Updates για πτήσεις, τρένα και εκδηλώσεις

Η Google επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες του Google Wallet, προσθέτοντας τη λειτουργία Live Updates για ταξίδια και εκδηλώσεις – μια αναβάθμιση που φιλοδοξεί να μετατρέψει την εφαρμογή σε έναν πλήρη ψηφιακό βοηθό για τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές μας.

Η νέα λειτουργία, που θα κυκλοφορήσει σταδιακά με την έκδοση 25.41 των Google Play Services, βασίζεται σε δυνατότητες του Android 16 και ενσωματώνει πιο «ζωντανές» ενημερώσεις για πτήσεις, δρομολόγια τρένων και events. Αντί για απλές ειδοποιήσεις, το Google Wallet θα μπορεί πλέον να εμφανίζει δυναμικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο απευθείας στην οθόνη του κινητού — είτε στην οθόνη κλειδώματος, είτε στο always-on display, είτε σε μορφή κάψουλας (pill) δίπλα στο ρολόι.

Μέχρι σήμερα, το Google Wallet έστελνε ειδοποιήσεις για να ενημερώνει τους ταξιδιώτες σχετικά με αλλαγές σε ώρες επιβίβασης ή καθυστερήσεις πτήσεων. Με τα Live Updates, η εμπειρία γίνεται πολύ πιο διαδραστική και οπτικά καθαρή. Για παράδειγμα, μια πτήση θα μπορούσε να εμφανίζεται με μπάρα προόδου που δείχνει τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ τα στοιχεία για την επιβίβαση ή τις πύλες αναχώρησης θα ενημερώνονται αυτόματα.

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανέωσης Material 3 Expressive, που παρουσιάστηκε νωρίτερα τον Οκτώβριο, και αποσκοπεί στο να κάνει το Wallet πιο λειτουργικό αλλά και πιο ελκυστικό οπτικά. Πέρα από το ανασχεδιασμένο interface, η έμφαση δίνεται στη χρηστικότητα και στη δυνατότητα του χρήστη να βλέπει τις πιο σημαντικές πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει καμία εφαρμογή.

Η λειτουργία Live Updates δεν περιορίζεται στο Wallet. Η Google είχε ήδη προαναγγείλει, στο Google I/O 2025, ότι παρόμοιες ενημερώσεις θα έρθουν και για εφαρμογές όπως τα Google Maps, Waymo και Uber Eats. Η ιδέα είναι να υπάρχει μια ενιαία εμπειρία στο Android οικοσύστημα, όπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία ενός ταξιδιού, μιας διαδρομής ή μιας παραγγελίας φαγητού σε πραγματικό χρόνο, από το ίδιο οπτικό περιβάλλον.

Στην περίπτωση του Google Wallet, η υλοποίηση φαίνεται πιο προφανής: εισιτήρια πτήσεων, κρατήσεις τρένων και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις αποτελούν ήδη βασικά στοιχεία της εφαρμογής. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, είναι να μετατραπούν σε «ζωντανά widgets» που ενημερώνονται αυτόματα με δεδομένα από συνεργαζόμενες υπηρεσίες.

Μαζί με τα Live Updates, το Google Wallet αποκτά και ορισμένες πιο πρακτικές βελτιώσεις που αφορούν τη διαχείριση καρτών και passes. Πλέον, οι χρήστες θα μπορούν να προσθέτουν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες απευθείας μέσα από τις εφαρμογές των τραπεζών τους, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογούν χειροκίνητα αριθμούς ή ημερομηνίες λήξης. Η λειτουργία αυτή βασίζεται σε συνεργασίες με υποστηριζόμενους εκδότες καρτών και υπόσχεται να κάνει τη διαδικασία πιο γρήγορη και ασφαλή.

Επιπλέον, όσοι χρησιμοποιούν Android 12 ή παλαιότερες εκδόσεις θα λαμβάνουν ειδοποίηση όταν έχουν προσθέσει loyalty passes από το Gmail στο Wallet, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χάσουν πόντους, εκπτώσεις ή προσφορές.

Όπως συμβαίνει συνήθως με τις νέες λειτουργίες των Google System Services, η διάθεση μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες ή και μήνες μέχρι να φτάσει σε όλους τους χρήστες. Η υποστήριξη των Live Updates για το Google Wallet ενεργοποιείται σταδιακά μέσα από ενημερώσεις των Google Play Services, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή εγκατάσταση.

[source]