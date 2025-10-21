Το YouTube ενεργοποιεί επίσημα την τεχνολογία ανίχνευσης ομοιότητας για δημιουργούς

Το YouTube ανακοίνωσε ότι η νέα τεχνολογία ανίχνευσης ομοιότητας είναι πλέον διαθέσιμη για επιλεγμένους δημιουργούς που συμμετέχουν στο YouTube Partner Program. Μετά από μήνες δοκιμών, η εταιρεία περνά στην επόμενη φάση: δίνει στους δημιουργούς τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να ζητούν την αφαίρεση AI-generated περιεχομένου που χρησιμοποιεί την εικόνα ή τη φωνή τους χωρίς άδεια.

Πρόκειται για το πρώτο κύμα διάθεσης του εργαλείου, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του YouTube στο TechCrunch. Οι επιλέξιμοι δημιουργοί έλαβαν ήδη ενημερωτικά emails, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη ενός συστήματος που στοχεύει να βάλει τάξη στο χαοτικό τοπίο των deepfakes και της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης προσωπικών δεδομένων.

Η τεχνολογία της YouTube εντοπίζει περιεχόμενο που περιλαμβάνει τη φωνή ή το πρόσωπο ενός δημιουργού και το κατατάσσει ως πιθανή περίπτωση AI-παραποίησης. Έπειτα, δίνει στον δημιουργό την επιλογή να υποβάλει αίτημα αφαίρεσης με βάση τις πολιτικές απορρήτου της πλατφόρμας ή να προχωρήσει σε αίτημα που σχετίζεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αρχειοθέτησης του βίντεο, για όσους θέλουν να παρακολουθούν τη χρήση της εικόνας τους χωρίς να ζητούν διαγραφή.

Οι δημιουργοί που θέλουν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία πρέπει να μεταβούν στην καρτέλα “Likeness”, να δώσουν συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων και να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους. Αυτό γίνεται με τη σάρωση ενός QR code που τους οδηγεί σε σελίδα όπου ανεβάζουν μια φωτογραφία ταυτότητας και ένα σύντομο selfie βίντεο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία θα αναγνωρίζει σωστά τη φωνή και το πρόσωπό τους.

Από τη στιγμή που εγκριθεί η πρόσβαση, οι δημιουργοί μπορούν να δουν όλα τα βίντεο που έχουν ανιχνευθεί και να διαχειριστούν τις επιλογές τους μέσα από ένα απλό interface. Επιπλέον, η YouTube διευκρινίζει ότι όποιος δεν επιθυμεί να χρησιμοποιεί πλέον το εργαλείο μπορεί να το απενεργοποιήσει ανά πάσα στιγμή· η πλατφόρμα σταματά τον εντοπισμό νέου περιεχομένου μέσα σε 24 ώρες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε μια εποχή που το φαινόμενο των deepfakes έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Τα τελευταία χρόνια, έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά κατάχρησης AI-generated εικόνων και φωνών, από ψεύτικες διαφημίσεις έως παραπλανητικά βίντεο.

Η Google είχε ήδη προετοιμάσει το έδαφος για αυτό το βήμα. Από πέρσι, η εταιρεία συνεργάζεται με το Creative Artists Agency (CAA) για να βοηθήσει γνωστές προσωπικότητες, αθλητές και δημιουργούς να εντοπίζουν περιεχόμενο που τους μιμείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, από τις αρχές του 2025, η τεχνολογία ανίχνευσης βρισκόταν σε φάση πιλοτικών δοκιμών, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Πέρα από την τεχνική και λειτουργική πλευρά, το YouTube επιχειρεί να τοποθετηθεί και πολιτικά στο ζήτημα. Τον Απρίλιο, η εταιρεία εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στο προτεινόμενο νομοσχέδιο NO FAKES ACT, μια νομοθετική πρωτοβουλία στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποσκοπεί στη ρύθμιση της δημιουργίας και διανομής AI-generated περιεχομένου που μιμείται την εικόνα ή τη φωνή πραγματικών ανθρώπων. Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι να προστατεύσει τόσο τα δικαιώματα των δημιουργών όσο και το κοινό από ψευδείς ή επιζήμιες αναπαραστάσεις.

Αν και η πρώτη φάση διάθεσης αφορά μόνο μέλη του YouTube Partner Program, είναι βέβαιο πως στο μέλλον το εργαλείο θα επεκταθεί σε περισσότερους δημιουργούς. Η πλατφόρμα, άλλωστε, έχει κάθε λόγο να διασφαλίσει ότι οι χρήστες της αισθάνονται προστατευμένοι σε μια εποχή όπου τα deepfakes μπορούν να παραχθούν μέσα σε δευτερόλεπτα.

