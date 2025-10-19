Privacy Sandbox: Η Google εγκαταλείπει το σχέδιο για το μέλλον των cookies

Η Google αποφάσισε οριστικά να τραβήξει την πρίζα στο Privacy Sandbox, το φιλόδοξο project που επρόκειτο να αντικαταστήσει τα third-party cookies στον Chrome browser και να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαδικτυακή διαφήμιση. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ενημέρωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, όπου ο Anthony Chavez, αντιπρόεδρος της Google, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία «τερματίζει τις τεχνολογίες του Sandbox λόγω χαμηλής υιοθέτησης».

Με αυτή τη φράση, η Google δεν σκοτώνει απλώς ένα πειραματικό σύνολο εργαλείων, αλλά εγκαταλείπει ολόκληρη την πρωτοβουλία που παρουσίαζε από το 2019 ως τη «μετα-cookie» εποχή του ιστού. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο AdWeek ότι «η Google συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση της ιδιωτικότητας στο Chrome, στο Android και στο web, αλλά απομακρύνεται από το branding του Privacy Sandbox».

Από επανάσταση στην ιδιωτικότητα σε αθόρυβη απόσυρση

Το Privacy Sandbox είχε παρουσιαστεί πριν από έξι χρόνια ως η λύση που θα προσέφερε έναν συμβιβασμό μεταξύ εξατομικευμένης διαφήμισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η βασική ιδέα ήταν να αντικαταστήσει τα third party cookies —τους μικρούς ιχνηλάτες που χρησιμοποιούν οι διαφημιστές για να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των χρηστών— με ένα σύστημα “open standards”, σχεδιασμένο ώστε να διατηρεί την ανωνυμία των χρηστών, αλλά να εξακολουθεί να επιτρέπει στοχευμένες καμπάνιες.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη. Από το 2019 έως σήμερα, το χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των cookies αναβλήθηκε επανειλημμένα. Η Google αντιμετώπισε όχι μόνο τεχνικές προκλήσεις, αλλά και ισχυρές ρυθμιστικές πιέσεις — ιδιαίτερα από την Competition and Markets Authority (CMA) του Ηνωμένου Βασιλείου και το αμερικανικό Department of Justice. Και οι δύο αρχές εξέτασαν το αν το Sandbox θα μπορούσε να προσφέρει στη Google άδικο πλεονέκτημα έναντι μικρότερων διαφημιστικών εταιρειών, ουσιαστικά ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά με πρόσχημα την «ιδιωτικότητα».

Η μεγάλη υποχώρηση του 2024

Έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων, το 2024 ήταν το σημείο καμπής. Η Google ανακοίνωσε ότι τελικά δεν θα προχωρήσει στην κατάργηση των third-party cookies στο Chrome, αλλά θα παρουσιάσει μια «νέα εμπειρία» που θα επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν συνειδητά αν θέλουν ή όχι να τα αποδέχονται. Η απόφαση αυτή φάνηκε τότε σαν μια προσωρινή υποχώρηση, αλλά σήμερα μοιάζει με την αρχή του τέλους.

Τον Απρίλιο του 2025, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν σχεδιάζει καμία αλλαγή στο πώς λειτουργούν τα cookies στο Chrome, λέγοντας πως θα «διατηρήσει την τρέχουσα προσέγγιση που προσφέρει στους χρήστες επιλογή σχετικά με τα third-party cookies». Παράλληλα, υποστήριζε ότι το Privacy Sandbox θα συνέχιζε να εξελίσσεται — κάτι που, λίγους μήνες αργότερα, αποδείχθηκε κενή υπόσχεση.

Ένα project που ποτέ δεν απέκτησε πραγματική ταυτότητα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Privacy Sandbox ήταν ίσως η πολυπλοκότητα και η έλλειψη σαφούς κατεύθυνσης. Οι διαφημιστές το αντιμετώπισαν με καχυποψία, θεωρώντας ότι η Google απλώς μεταφέρει την εξουσία της από τα cookies σε πιο αδιαφανείς μηχανισμούς. Οι χρήστες, από την άλλη, δεν αντιλήφθηκαν ποτέ ξεκάθαρα πώς θα τους ωφελούσε.

Εν τέλει, τα πειραματικά APIs του Sandbox —όπως το Topics API, το FLEDGE και το Attribution Reporting— δεν κατάφεραν να κερδίσουν ευρεία αποδοχή από την αγορά. Ελάχιστες πλατφόρμες τα υιοθέτησαν ενεργά, ενώ αρκετοί προγραμματιστές παραπονέθηκαν για την έλλειψη διαφάνειας και τη δυσκολία ενσωμάτωσής τους.

Στο ενημερωμένο post, ο Chavez αναφέρει ότι η Google «θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα διδάγματα που αποκόμισε από τις τεχνολογίες του αποσυρθέντος Privacy Sandbox». Μια φράση που αφήνει να εννοηθεί ότι ορισμένες ιδέες ίσως επανεμφανιστούν με άλλη μορφή, χωρίς όμως το «φορτωμένο» brand name.

Τι σημαίνει το τέλος του Sandbox για τον ιστό

Το τέλος του Privacy Sandbox δεν σημαίνει ότι η Google εγκαταλείπει την ιδέα της βελτίωσης της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, αλλά μάλλον ότι αναγνωρίζει την αποτυχία ενός συγκεκριμένου πλαισίου προσέγγισης. Η εταιρεία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια και τον έλεγχο των χρηστών, τόσο στο Chrome όσο και στο Android.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως τα third-party cookies —ένας μηχανισμός που πολλοί θεωρούσαν ήδη «τελειωμένο»— θα παραμείνουν για το άμεσο μέλλον. Η Google φαίνεται να εστιάζει πλέον σε πιο σταδιακές αλλαγές, που δεν απαιτούν πλήρη αναδιάρθρωση του οικοσυστήματος της διαφήμισης.

Από την «εποχή μετά τα cookies»… στην επιστροφή τους

Όταν παρουσιάστηκε το 2019, το Privacy Sandbox είχε υποσχεθεί να εγκαινιάσει μια νέα εποχή για το διαδίκτυο: έναν κόσμο χωρίς cookies, όπου οι εταιρείες θα μπορούσαν να στοχεύουν διαφημίσεις χωρίς να παρακολουθούν άμεσα τα άτομα. Έξι χρόνια αργότερα, αυτός ο στόχος δείχνει πιο μακρινός από ποτέ.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της εξέλιξης να είναι ότι η Google δεν παρουσίασε κάποιο εναλλακτικό όραμα — τουλάχιστον όχι ακόμα. Προς το παρόν, η εταιρεία δείχνει να επιλέγει τη σταθερότητα αντί για την καινοτομία, τουλάχιστον σε έναν τομέα όπου οι αλλαγές συνοδεύονται από έντονη πολιτική και οικονομική πίεση.

