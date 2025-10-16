Η AI του Google Meet σε... μακιγιάρει για τις τηλεδιασκέψεις

Η Google κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της πιο «ανθρώπινης» τεχνολογίας, προσθέτοντας στο Google Meet μια νέα δυνατότητα που υπόσχεται να κάνει τις πρωινές βιντεοκλήσεις λίγο πιο… ανώδυνες. Από τις 8 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα άρχισε να διαθέτει μια λειτουργία εικονικού μακιγιάζ βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να εμφανίζονται πιο περιποιημένοι χωρίς να αγγίξουν κανένα πινέλο ή κραγιόν.

Η νέα επιλογή φέρνει το Google Meet σε ευθεία αντιπαράθεση με ανταγωνιστές όπως το Microsoft Teams και το Zoom, που ήδη προσφέρουν παρόμοια χαρακτηριστικά εδώ και καιρό. Ωστόσο, η υλοποίηση της Google υπόσχεται να πάει ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας ρεαλιστικά αποτελέσματα που προσαρμόζονται φυσικά στις κινήσεις του χρήστη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα διαθέτει 12 διαφορετικές επιλογές μακιγιάζ, οι οποίες εντοπίζονται στην ενότητα “Appearance” και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία “Portrait touch-up”. Εκεί, οι χρήστες θα βρουν εργαλεία που ήδη υπάρχουν από το 2023, όπως εξομάλυνση επιδερμίδας, φωτισμό κάτω από τα μάτια και λεύκανση στα μάτια. Η νέα λειτουργία έρχεται να εμπλουτίσει αυτή τη συλλογή με πιο προχωρημένα εφέ — από φυσικό look μέχρι πιο έντονα καλλυντικά στυλ.

Η Google τονίζει ότι η τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τη νέα λειτουργία βασίζεται σε AI ακριβείας, το οποίο προσαρμόζει το μακιγιάζ στις κινήσεις του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, αν κάποιος πιει μια γουλιά καφέ ή στραφεί προς το πλάι, το φίλτρο παραμένει «κολλημένο» στο πρόσωπο, χωρίς να μετατοπίζεται ή να παραμορφώνεται, διατηρώντας μια αίσθηση φυσικότητας. Είναι μια λεπτομέρεια που αποδεικνύει ότι το εικονικό μακιγιάζ έχει ξεπεράσει πια την εποχή των στατικών και αφύσικων φίλτρων.

Η νέα δυνατότητα δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Οι χρήστες μπορούν να τη δοκιμάσουν πριν ξεκινήσει μια συνάντηση ή να την ενεργοποιήσουν κατά τη διάρκεια της κλήσης, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Επιπλέον, το Google Meet θυμάται τις προτιμήσεις του χρήστη, ώστε να εφαρμόζει αυτόματα το ίδιο μακιγιάζ στις επόμενες βιντεοκλήσεις. Μια πρακτική λεπτομέρεια για όσους συμμετέχουν συχνά σε διαδικτυακές συσκέψεις και θέλουν να διατηρούν μια σταθερή, επαγγελματική εικόνα.

Το χαρακτηριστικό φαίνεται να στοχεύει ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται εξ αποστάσεως ή συμμετέχουν σε συχνές online συναντήσεις, όπου η εμφάνιση μπροστά στην κάμερα παραμένει ένα λεπτό αλλά σημαντικό ζήτημα. Αντί να ξοδεύουν χρόνο για προετοιμασία, οι χρήστες μπορούν τώρα να επιλέγουν ένα απλό ψηφιακό makeover με λίγα μόνο κλικ.

Η Google δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο λειτουργίας του συστήματος, αλλά είναι σαφές ότι αξιοποιεί την εμπειρία της εταιρείας στην επεξεργασία εικόνας και την αναγνώριση προσώπου. Ο μηχανισμός φαίνεται να συνδυάζει στοιχεία από το οικοσύστημα τεχνολογιών που ήδη χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως το Pixel Camera και τα φίλτρα του YouTube Shorts.

