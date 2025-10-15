Τα 6 νέα μέτρα της Google για προστασία από διαδικτυακές απάτες

Στην εποχή της υπερσυνδεσιμότητας, οι διαδικτυακές απάτες εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Η Google ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο έξι πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών απέναντι σε απειλές όπως το phishing, η κλοπή λογαριασμών και οι ψεύτικες ταυτότητες που βασίζονται σε deepfakes και voice cloning. Οι νέες λειτουργίες αγγίζουν τόσο τις υπηρεσίες Google Messages και Google Account όσο και την εκπαίδευση του κοινού γύρω από την πρόληψη απάτης.

Σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν το 60% των ανθρώπων παγκοσμίως έχει πέσει θύμα κάποιας μορφής απάτης το τελευταίο έτος — ποσοστό που αυξάνεται όσο οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται την πρόσβαση σε εξελιγμένες τεχνολογίες. Η Google επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα επενδύοντας σε συστήματα πρόληψης και εκπαίδευσης που ενσωματώνονται απευθείας στα προϊόντα της.

Νέα μέτρα ασφαλείας στο Google Messages

Η πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων της Google αποκτά δύο βασικά εργαλεία που θωρακίζουν τις συνομιλίες των χρηστών από επιτήδειους:

Ασφαλέστερα links στα μηνύματα

Πολλές απόπειρες απάτης βασίζονται στην αποστολή κακόβουλων συνδέσμων μέσω SMS ή chat. Πλέον, όταν το Google Messages εντοπίζει πιθανό spam, θα εμφανίζει προειδοποίηση πριν ο χρήστης πατήσει σε οποιονδήποτε σύνδεσμο. Αν το μήνυμα θεωρείται ύποπτο, η πρόσβαση στον ιστότοπο θα μπλοκάρεται, εκτός αν ο χρήστης επιλέξει ο ίδιος να το χαρακτηρίσει ως ασφαλές. Η λειτουργία αυτή είναι ήδη διαθέσιμη παγκοσμίως. Key Verifier για έλεγχο ταυτότητας επαφών

Το νέο εργαλείο Key Verifier ενισχύει την εμπιστοσύνη στις ιδιωτικές συνομιλίες. Μέσα από έναν απλό έλεγχο QR code, οι χρήστες μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι συνομιλούν πράγματι με το σωστό άτομο, μειώνοντας τον κίνδυνο πλαστών προφίλ και υποκλοπών. Η δυνατότητα διατίθεται σε όλες τις συσκευές με Android 10 και άνω, και σύντομα θα υποστηρίξει επιπλέον λειτουργίες βασισμένες στο ίδιο σύστημα ασφαλείας.

Ενισχυμένα εργαλεία ανάκτησης λογαριασμών

Η Google επεκτείνει επίσης τα μέσα ανάκτησης λογαριασμών για περιπτώσεις απώλειας πρόσβασης ή παραβίασης. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, 4 στους 5 χρήστες παγκοσμίως ανησυχούν μήπως χάσουν την πρόσβαση στους online λογαριασμούς τους μετά από επίθεση hacker. Για να μειώσει τον κίνδυνο αυτό, η Google παρουσιάζει δύο νέες λύσεις:

Recovery Contacts

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν έμπιστα άτομα, όπως φίλους ή συγγενείς, ως επαφές ανάκτησης. Αν κάποιος χάσει τον κωδικό πρόσβασής του ή τη συσκευή με το passkey, οι Recovery Contacts μπορούν να βοηθήσουν στην επιβεβαίωση ταυτότητας, διευκολύνοντας την επαναφορά του λογαριασμού με ασφάλεια. Η λειτουργία βρίσκεται στην ενότητα “Security” των Google Accounts, η οποία έχει ανασχεδιαστεί για πιο εύκολη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Σύνδεση μέσω αριθμού κινητού

Για να μειωθεί ο κίνδυνος απώλειας πρόσβασης όταν χαθεί ή αντικατασταθεί μια συσκευή, η Google εισάγει τη δυνατότητα “Sign in with Mobile Number”. Η μέθοδος επιτρέπει την ταυτοποίηση του λογαριασμού μέσω τηλεφωνικού αριθμού, χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης — μόνο το passcode οθόνης από την προηγούμενη συσκευή. Η νέα αυτή επιλογή λανσάρεται σταδιακά παγκοσμίως.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση απέναντι στις απάτες

Πέρα από τα τεχνικά μέτρα, η Google δίνει έμφαση στην ενημέρωση των χρηστών, με στόχο να μάθουν να αναγνωρίζουν ύποπτες ενέργειες προτού πέσουν θύματα.

Be Scam Ready game

Το νέο διαδραστικό παιχνίδι βασίζεται στη θεωρία της «νοητικής ανοσίας» (inoculation theory) και προσομοιώνει πραγματικά σενάρια απάτης. Μέσα από εικονικές δοκιμασίες, οι παίκτες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τεχνικές εξαπάτησης, όπως phishing και κοινωνική μηχανική, αναπτύσσοντας κρίσιμες δεξιότητες πρόληψης. Πρωτοβουλίες για νέους και ηλικιωμένους

Η Google συνεργάζεται με τον οργανισμό National Cybersecurity Alliance (NCA) για τη διάδοση εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τη σωστή χρήση των προϊόντων της. Παράλληλα, συμμετέχει στην πρωτοβουλία του Aspen Institute για τη δημιουργία της πρώτης εθνικής στρατηγικής των ΗΠΑ ενάντια στις απάτες.Επιπλέον, η Google συνίδρυσε το National Elder Fraud Coordination Center (NEFCC) σε συνεργασία με AARP, Amazon και Walmart. Ο σκοπός του κέντρου είναι η αντιμετώπιση της οικονομικής απάτης σε ηλικιωμένους μέσω συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη δημιουργία υλικού που βοηθά τις αρχές να ερευνούν στοχευμένα περιστατικά.Στο πλαίσιο του Cybersecurity Awareness Month, η Google θα διοργανώσει και δια ζώσης εργαστήρια για την πρόληψη απάτης στα καταστήματά της στη Νέα Υόρκη (21 Οκτωβρίου) και στο Mountain View (28 Οκτωβρίου).

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας

Με τα νέα αυτά μέτρα, η Google δεν εστιάζει μόνο στην ασφάλεια των λογαριασμών, αλλά οικοδομεί ένα ευρύτερο οικοσύστημα πρόληψης απέναντι στην ψηφιακή απάτη. Από τη βελτίωση των επικοινωνιών μέσω Google Messages έως τα εργαλεία ανάκτησης λογαριασμών και τις πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, η εταιρεία δείχνει σαφώς ότι η ασφάλεια παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

