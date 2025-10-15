Veo 3.1: Η Google φέρνει πιο ρεαλιστικά βίντεο και δημιουργικό έλεγχο στο Flow

Η Google ανακοίνωσε μια από τις πιο σημαντικές αναβαθμίσεις στο σύστημα δημιουργίας βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας το Veo 3.1 και νέες δυνατότητες στο Flow. Οι βελτιώσεις στοχεύουν να προσφέρουν στους χρήστες μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία, πιο ακριβή έλεγχο στις λεπτομέρειες και, για πρώτη φορά, ολοκληρωμένη υποστήριξη ήχου στις δημιουργίες τους.

Πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του Flow, του εργαλείου AI filmmaking που βασίζεται στο Veo, η Google DeepMind αποκαλύπτει τη νέα του γενιά. Μέχρι σήμερα, έχουν παραχθεί πάνω από 275 εκατομμύρια βίντεο μέσω της πλατφόρμας, αποδεικνύοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει στον δημιουργικό χώρο.

Veo 3.1: Ρεαλισμός, ήχος και πιο φυσική αφήγηση

Η έκδοση Veo 3.1 φέρνει αναβαθμίσεις σε όλα τα επίπεδα:

Πιο πλούσιο και ρεαλιστικό ήχο , που προσδίδει βάθος και ατμόσφαιρα σε κάθε σκηνή.

, που προσδίδει βάθος και ατμόσφαιρα σε κάθε σκηνή. Καλύτερο έλεγχο της αφήγησης , με μεγαλύτερη ακρίβεια στην ερμηνεία των prompts.

, με μεγαλύτερη ακρίβεια στην ερμηνεία των prompts. Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου, που κάνει τα βίντεο πιο φυσικά και κινηματογραφικά.

Σε σχέση με το Veo 3, το νέο μοντέλο αποδίδει με μεγαλύτερη πιστότητα στις οδηγίες του χρήστη και συλλαμβάνει πιο πλούσιες υφές, δίνοντας στα αποτελέσματα μια αίσθηση πραγματικότητας.

Flow: Νέες λειτουργίες με ήχο και λεπτομερή έλεγχο

Οι δημιουργοί που χρησιμοποιούν το Flow μπορούν πλέον να προσθέσουν ήχο στα βίντεό τους σε χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικά οπτικά. Οι λειτουργίες “Ingredients to Video”, “Frames to Video” και “Extend” αποκτούν ηχητική διάσταση, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία κινηματογραφικής παραγωγής.

Οι νέες λειτουργίες του Flow

Ingredients to Video

Ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει πολλαπλές εικόνες-αναφορές, καθορίζοντας χαρακτήρες, αντικείμενα και το εικαστικό ύφος. Το Flow χρησιμοποιεί αυτά τα “συστατικά” για να δημιουργήσει μια σκηνή που ταιριάζει απόλυτα στο όραμα του δημιουργού. Frames to Video

Παρέχοντας μια αρχική και μια τελική εικόνα, το Flow δημιουργεί ένα ομαλό βίντεο που γεφυρώνει τα δύο καρέ. Η λειτουργία είναι ιδανική για εντυπωσιακά transitions ή αφηγηματικές ακολουθίες. Extend

Επιτρέπει την επιμήκυνση ενός βίντεο, συνεχίζοντας ομαλά τη δράση από το τελευταίο δευτερόλεπτο του προηγούμενου clip. Με αυτή τη δυνατότητα, οι δημιουργοί μπορούν να φτιάξουν μεγαλύτερες σκηνές διάρκειας ενός λεπτού ή περισσότερο, χωρίς διακοπές στην κίνηση.

Επεξεργασία με ακρίβεια: Προσθήκες και αφαιρέσεις στη στιγμή

Η Google εισάγει στο Flow νέα εργαλεία επεξεργασίας που φέρνουν επαγγελματικές δυνατότητες μέσα στο ίδιο το περιβάλλον δημιουργίας. Οι χρήστες μπορούν πλέον να αλλάξουν, να διορθώσουν ή να επεκτείνουν τις σκηνές τους χωρίς να χρειάζονται εξωτερικό λογισμικό.

Νέες δυνατότητες που ξεχωρίζουν:

Insert : Επιτρέπει την εισαγωγή νέων στοιχείων μέσα στη σκηνή — από ρεαλιστικές λεπτομέρειες όπως σκιές και φωτισμό, μέχρι εντελώς φανταστικά πλάσματα ή αντικείμενα. Το Flow υπολογίζει τη φωτεινότητα και τις αντανακλάσεις, ώστε οι προσθήκες να ενσωματώνονται φυσικά.

: Επιτρέπει την εισαγωγή νέων στοιχείων μέσα στη σκηνή — από ρεαλιστικές λεπτομέρειες όπως σκιές και φωτισμό, μέχρι εντελώς φανταστικά πλάσματα ή αντικείμενα. Το Flow υπολογίζει τη φωτεινότητα και τις αντανακλάσεις, ώστε οι προσθήκες να ενσωματώνονται φυσικά. Remove: Πολύ σύντομα, οι δημιουργοί θα μπορούν να αφαιρούν αντικείμενα ή χαρακτήρες από μια σκηνή, με το Flow να αναδομεί αυτόματα το φόντο. Το αποτέλεσμα φαίνεται σαν το στοιχείο να μην υπήρξε ποτέ εκεί.

Οι νέες αυτές λειτουργίες δίνουν τη δυνατότητα για ακριβή επεξεργασία χωρίς τεχνικές γνώσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερο πειραματισμό και δημιουργικότητα.

Εμπειρία παραγωγής με ήχο και ρεαλισμό

Με την ενσωμάτωση πλούσιου ήχου και πιο φυσικών μεταβάσεων, οι δημιουργοί μπορούν πλέον να διαμορφώνουν το ύφος και τη συναισθηματική ένταση κάθε σκηνής. Οι νέες εκδόσεις του Veo και του Flow φέρνουν την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στη διαδικασία κινηματογραφικής παραγωγής, μετατρέποντας μια απλή ιδέα σε συνολική εμπειρία αφήγησης.

Διαθεσιμότητα και ενσωμάτωση

Το μοντέλο Veo 3.1 δεν περιορίζεται μόνο στην πλατφόρμα Flow. Είναι διαθέσιμο και για προγραμματιστές ή επιχειρήσεις μέσα από:

Gemini API (έκδοση 2)

(έκδοση 2) Vertex AI (έκδοση 3)

(έκδοση 3) Gemini app

Με αυτές τις επιλογές, η Google επιδιώκει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνολογίας σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα εφαρμογών και εργαλείων.

Μια νέα εποχή για τη δημιουργία βίντεο με AI

Η κυκλοφορία του Veo 3.1 και οι νέες δυνατότητες στο Flow σηματοδοτούν ένα ακόμα βήμα προς το δημοκρατικό κινηματογραφικό storytelling. Οι δημιουργοί, είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες, μπορούν να παράγουν σκηνές με υψηλή κινηματογραφική αισθητική, ρεαλιστικό ήχο και απόλυτο έλεγχο στην αφήγηση — απλώς περιγράφοντας αυτό που έχουν στο μυαλό τους.

