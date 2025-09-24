GR-3: Το ρομπότ που χαμογελά, μιλά πολλές γλώσσες και βοηθά στις δουλειές [Video]

Η κινεζική εταιρεία Fourier Robotics παρουσίασε το νέο της δημιούργημα, το GR-3, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα μας για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μοντέλα της εταιρείας, GR-1 και GR-2, που είχαν σχεδιαστεί κυρίως για βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές, το GR-3 στοχεύει στην καθημερινότητα και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Με ύψος 1,65 μέτρα και βάρος 71 κιλά, το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με 55 βαθμούς ελευθερίας κίνησης, γεγονός που του επιτρέπει να κινείται με φυσικότητα και ομαλότητα. Εκείνο που το ξεχωρίζει, ωστόσο, δεν είναι μόνο η τεχνολογική του αρτιότητα αλλά το πρόσωπο με εκφραστική «οθόνη» που αποδίδει συναισθήματα και του χαρίζει μια σκόπιμα «χαριτωμένη» εμφάνιση. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το πιο γλυκό ρομπότ στον κόσμο, ανταγωνιζόμενο δημιουργίες όπως το Moflin της Casio.

Το βίντεο παρουσίασης που έδωσε στη δημοσιότητα η Fourier δείχνει το GR-3 σε ποικίλες καθημερινές σκηνές: να βοηθά σε δουλειές του σπιτιού, να συνομιλεί με επισκέπτες σε μουσεία, ακόμη και να προσφέρει δημιουργική υποστήριξη σε μαθητές και καλλιτέχνες. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ρομπότ εμφανίζεται να εκφράζει κατανόηση και ενσυναίσθηση, δίνοντας την αίσθηση ότι βρίσκεται πιο κοντά στον άνθρωπο από ό,τι έχουμε συνηθίσει έως τώρα.

Κεντρικό στοιχείο της τεχνολογίας του είναι το σύστημα Full-Perception Multimodal Interaction, το οποίο συνδυάζει όραση, ακοή και αφή σε πραγματικό χρόνο. Χάρη σε 31 αισθητήρες πίεσης κατανεμημένους σε όλο το σώμα του, το GR-3 μπορεί να αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη επαφή και να απαντά με κινήσεις και εκφράσεις, όπως το ανοιγοκλείσιμο των ματιών ή η κίνηση του βλέμματος. Έτσι, δημιουργεί μια μορφή επικοινωνίας που μοιάζει φυσική και άμεση.

Στα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο βίντεο, το GR-3 υπενθυμίζει σε έναν επιμελητή τέχνης λεπτομέρειες εκθεμάτων σε μουσείο, μιλά με επισκέπτες σε πολλές γλώσσες και υποστηρίζει μια εργαζόμενη μητέρα στη διαχείριση των καθημερινών υποχρεώσεών της. Σε άλλη σκηνή, ποζάρει ως μοντέλο για άσκηση σε νεκρή φύση, αντιδρώντας με αυθόρμητες κινήσεις σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

Η πρακτική του χρησιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Διαθέτει αποσπώμενη μπαταρία που επιτρέπει συνεχή λειτουργία, καθώς και διαφορετικούς τρόπους βαδίσματος – από γρήγορο και ενεργητικό έως πιο αργό και «κουρασμένο». Η λεπτομέρεια αυτή στοχεύει στο να κάνει την παρουσία του ακόμη πιο ρεαλιστική, πλησιάζοντας την ανθρώπινη εμπειρία.

Η Fourier Robotics έχει ενσωματώσει και ένα σύστημα τηλεχειρισμού που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπινους χειριστές να διαχειρίζονται το GR-3 από απόσταση. Η επιλογή αυτή ανοίγει νέες προοπτικές χρήσης, από την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία μέχρι την υποστήριξη ηλικιωμένων ή ατόμων με αυξημένες ανάγκες φροντίδας.

Η μεγάλη διαφορά του GR-3 σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς είναι η «κοινωνική» του διάσταση. Αντί να προσανατολίζεται στη βιομηχανική παραγωγή ή στην επιστημονική έρευνα, το νέο ρομπότ σχεδιάστηκε για να ενσωματωθεί σε καθημερινά περιβάλλοντα και να λειτουργήσει ως συνοδός, βοηθός ή ακόμη και συνδημιουργός.

