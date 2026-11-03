GTA VI: Διαθέσιμο για pre-load στις 10 Νοεμβρίου με απαιτήσεις για 212GB αποθηκευτικό χώρο!

Σύνοψη

Η Rockstar Games μεταφέρει την ημερομηνία προφόρτωσης του Grand Theft Auto VI στις 10 Νοεμβρίου για τις ψηφιακές προπαραγγελίες, προσφέροντας νωρίτερη πρόσβαση στους servers.

Το συνολικό μέγεθος λήψης του τίτλου υπολογίζεται έως και 212GB, απαιτώντας προσεκτική διαχείριση του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου των κονσολών.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας παραμένει αμετάβλητη για τις 19 Νοεμβρίου 2026 στα συστήματα PlayStation 5 και Xbox Series X|S, χωρίς να υπάρχει νεότερη ενημέρωση για τα PC.

Η Rockstar Games προχώρησε σε μια ανακοίνωση μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, αποσαφηνίζοντας το χρονοδιάγραμμα πρόσβασης στα αρχεία του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI.

Οι κάτοχοι των PlayStation 5 και Xbox Series X|S που έχουν προχωρήσει σε ψηφιακή προπαραγγελία του τίτλου θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη λήψη των αρχείων δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, διευκολύνοντας δραστικά την ομαλή κατανομή του τεράστιου όγκου δεδομένων μέσα από τα παγκόσμια δίκτυα διανομής περιεχομένου.

Η φυσική έκδοση που περιλαμβάνει αποκλειστικά τον κωδικό λήψης θα κάνει την εμφάνισή της στα καταστήματα λιανικής στις 12 Νοεμβρίου, επιτρέποντας και στους παραδοσιακούς αγοραστές να προετοιμάσουν τα συστήματα τους αρκετά πριν ανοίξουν επίσημα οι servers του παιχνιδιού.

Ο τεράστιος όγκος εγκατάστασης που φτάνει τα 212GB εγείρει άμεσα σοβαρά ζητήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου για την πλειοψηφία των καταναλωτών. Ένα τυπικό PlayStation 5 προσφέρει στον τελικό χρήστη περίπου 667GB καθαρού, διαθέσιμου χώρου, ενώ το Xbox Series X κινείται ελαφρώς υψηλότερα στα 802GB, υποδεικνύοντας ότι το νεότερο δημιούργημα της Rockstar θα καταλάβει σχεδόν το ένα τρίτο του βασικού αποθηκευτικού μέσου. Οι παίκτες καλούνται πλέον να διαγράψουν πολλαπλούς τίτλους μεγάλου βεληνεκούς ή να προχωρήσουν στην άμεση αγορά και εγκατάσταση μιας επέκτασης μνήμης M.2 NVMe PCIe 4.0, εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν ανέπαφη την υπόλοιπη ψηφιακή τους βιβλιοθήκη. Η κατακόρυφη αύξηση του μεγέθους των αρχείων οφείλεται κυρίως στον ασυμπίεστο ήχο υψηλής πιστότητας, στα αμέτρητα πολύγωνα που συνθέτουν τα μοντέλα των χαρακτήρων και πρωτίστως στις υφές ανάλυσης 4K που απαιτούνται για την ρεαλιστική απόδοση της πολιτείας της Leonida.

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