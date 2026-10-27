Διαρροή: Το GTA 6 απαιτεί 210GB στα PS5 και Xbox Series X!

Σύνοψη

Μια αξιόπιστη διαρροή από τον λογαριασμό PlayStation Game Size αποκαλύπτει ότι το αρχείο εγκατάστασης του Grand Theft Auto VI ενδέχεται να ξεπερνά τα 210GB, δοκιμάζοντας τα όρια των σύγχρονων κονσολών.

Ο τεράστιος όγκος δεδομένων μεταφράζεται στην κατάληψη σχεδόν του 30% του ωφέλιμου αποθηκευτικού χώρου στο βασικό μοντέλο του PlayStation 5, καθιστώντας την αναβάθμιση του δίσκου σχεδόν υποχρεωτική.

Οπτικά στοιχεία υπερυψηλής ανάλυσης, ασυμπίεστος ήχος και η κλίμακα του χάρτη της πολιτείας Leonida αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που εκτοξεύουν τις απαιτήσεις χωρητικότητας.

Το Grand Theft Auto VI αναμένεται να απαιτήσει τουλάχιστον 210GB διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου στις κονσόλες PlayStation 5 και Xbox Series X/S, σύμφωνα με δεδομένα που ανασύρθηκαν από τους servers του PlayStation Network. Ο όγκος αυτός καταλαμβάνει σχεδόν το ένα τρίτο του ωφέλιμου δίσκου της βασικής έκδοσης του PS5, καθιστώντας την προσθήκη ενός επιπλέον NVMe SSD σχεδόν απαραίτητη προϋπόθεση για όσους διατηρούν εκτεταμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Η απαίτηση των 210GB δεν αποτελεί απλώς έναν αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα των day-one κυκλοφοριών, αλλά αντικατοπτρίζει τον πυρήνα της τεχνολογικής φιλοσοφίας που ακολουθεί η Rockstar Games, εστιάζοντας στην απόλυτη οπτική και ακουστική πιστότητα χωρίς συμβιβασμούς στη συμπίεση των αρχείων.

Η αρχική έκδοση του PlayStation 5 διαθέτει έναν δίσκο συνολικής ονομαστικής χωρητικότητας 825GB, από τα οποία μόλις τα 667GB είναι πρακτικά προσβάσιμα στον χρήστη για την αποθήκευση παιχνιδιών και εφαρμογών,αφού το λειτουργικό σύστημα δεσμεύει το υπόλοιπο τμήμα. Αντίστοιχα, το Xbox Series X προσφέρει 802GB ωφέλιμου χώρου, ενώ το ψηφιακό Xbox Series S περιορίζεται στα ασφυκτικά 364GB. Η εγκατάσταση ενός τίτλου που δεσμεύει 210GB μεταφράζεται αυτόματα στην απώλεια του ενός τρίτου της συνολικής διαθέσιμης μνήμης, αναγκάζοντας τους παίκτες να προβούν σε μαζικές διαγραφές άλλων τίτλων ή να προχωρήσουν στην άμεση αγορά ακριβών αποθηκευτικών μέσων επέκτασης.

Η εκτόξευση των απαιτήσεων αποθήκευσης πηγάζει άμεσα από την αναβαθμισμένη μηχανή γραφικών RAGE (Rockstar Advanced Game Engine), η οποία καλείται να αποδώσει πρωτοφανή επίπεδα λεπτομέρειας στον τεράστιο ανοιχτό κόσμο της Vice City και των γύρω περιοχών της πολιτείας Leonida. Τα σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια επιπέδου AAA βασίζονται σε υφές (textures) ανάλυσης 4K, εξαιρετικά πολύπλοκα γεωμετρικά μοντέλα για κάθε ξεχωριστό μη-παικτικό χαρακτήρα (NPC) και ογκομετρικά συστήματα φωτισμού που απαιτούν τεράστια ποσά δεδομένων. Παράλληλα, ο τομέας του ήχου συμβάλλει δραματικά στη διόγκωση του τελικού αρχείου, καθώς οι δημιουργοί ενσωματώνουν χιλιάδες ώρες ασυμπίεστων ηχητικών διαλόγων, πολλαπλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με αδειοδοτημένα μουσικά κομμάτια και δυναμικά ηχητικά εφέ που προσαρμόζονται στον περιβάλλοντα χώρο, εξαλείφοντας τις τεχνικές συμπίεσης που παλαιότερα αλλοίωναν την ακουστική εμπειρία.

Είναι αξιοσημείωτο πως η συγκεκριμένη χωρητικότητα προκύπτει παρά την ύπαρξη προηγμένων αλγορίθμων αποσυμπίεσης, όπως η τεχνολογία Kraken που ενσωματώνεται στο hardware του PlayStation 5. Η ικανότητα της κονσόλας να αποσυμπιέζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης σημαίνει ότι ο πραγματικός, ασυμπίεστος όγκος των assets του παιχνιδιού είναι πιθανότατα κατά πολύ μεγαλύτερος, υποδεικνύοντας έναν κόσμο εξαιρετικά πυκνό σε πληροφορία, όπου σχεδόν κάθε κτίριο προσφέρει εσωτερικούς χώρους προς εξερεύνηση και κάθε όχημα διαθέτει μοναδική φυσική συμπεριφορά και λεπτομέρεια στο εσωτερικό του.