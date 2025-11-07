GTA 6: Επίσημη η νέα καθυστέρηση, αλλά θα είναι η τελευταία

Η Rockstar Games ανακοίνωσε άλλη μία καθυστέρηση για το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI, επιβεβαιώνοντας αυτό που πολλοί υποπτεύονταν: το παιχνίδι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα. Αρχικά προγραμματισμένο για το φθινόπωρο του 2025, το sequel του πιο επιτυχημένου τίτλου της εταιρείας μετατίθεται πλέον για τις 19 Νοεμβρίου 2026, μια νέα ημερομηνία που επιμηκύνει ακόμη περισσότερο την ήδη μακροχρόνια αναμονή των παικτών.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσημη αναβολή μέσα σε έναν χρόνο. Η Rockstar είχε ήδη μεταθέσει την κυκλοφορία του παιχνιδιού από το 2025 στον Μάιο του 2026, υποσχόμενη ότι η επιπλέον περίοδος ανάπτυξης θα επέτρεπε στην ομάδα να ολοκληρώσει το παιχνίδι «με το επίπεδο τελειότητας που αξίζουν οι παίκτες». Τώρα, το στούντιο ζητά ακόμη έξι μήνες, επικαλούμενο την ανάγκη για περαιτέρω βελτιστοποίηση.

Ζητάμε συγγνώμη για τον επιπλέον χρόνο που απαιτείται, γνωρίζουμε πόσο μεγάλη έχει γίνει η αναμονή. Αυτοί οι μήνες θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι με την ποιότητα που περιμένετε και αξίζετε από ένα Grand Theft Auto.

Αν και η Rockstar δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της καθυστέρησης, οι εικασίες είναι πολλές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το στούντιο αντιμετωπίζει εσωτερικές αναταράξεις: μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, απομάκρυνε 30 έως 40 υπαλλήλους που φέρονται να διέρρευσαν εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω ενός Discord server. Το περιστατικό αυτό ήρθε να προστεθεί στη γενικότερη πίεση που δέχεται η εταιρεία, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα την τεράστια προσδοκία του κοινού και τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ανάπτυξη ενός τόσο φιλόδοξου τίτλου.

Το Grand Theft Auto VI είναι η συνέχεια του εμβληματικού Grand Theft Auto V, το οποίο κυκλοφόρησε το 2013 και έγραψε ιστορία. Σύμφωνα με το Guinness World Records, το GTA V έγινε το ταχύτερο ψυχαγωγικό προϊόν που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πωλήσεις, πετυχαίνοντας το ορόσημο μόλις τρεις ημέρες μετά την κυκλοφορία του. Έκτοτε, το παιχνίδι έχει πουλήσει πάνω από 190 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, διατηρώντας ενεργή κοινότητα για περισσότερο από μια δεκαετία, κάτι πρωτοφανές στη βιομηχανία του gaming.

Το βάρος αυτής της επιτυχίας κάνει την ανάπτυξη του GTA VI μια πρόκληση σχεδόν χωρίς προηγούμενο. Το κοινό περιμένει από τη Rockstar όχι απλώς ένα sequel, αλλά έναν τίτλο που θα ξεπεράσει τα όρια του ανοιχτού κόσμου, θα επαναπροσδιορίσει τη διαδραστικότητα και θα φέρει την τεχνολογία και την αφήγηση σε νέα επίπεδα. Από ό,τι φαίνεται, η εταιρεία προτιμά να καθυστερήσει παρά να ρισκάρει ένα αποτέλεσμα κατώτερο των προσδοκιών.

Η φρενίτιδα γύρω από το GTA VI δεν είναι κάτι καινούριο. Όταν η Rockstar κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του παιχνιδιού τον Δεκέμβριο του 2023, έσπασε κάθε ρεκόρ στο YouTube, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες, περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο μη μουσικό βίντεο στην ιστορία της πλατφόρμας. Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με το γεγονός ότι η δράση φαίνεται να επιστρέφει στο Vice City, το εικονικό σκηνικό που παραπέμπει στο Μαϊάμι των 1980s, ενώ η παρουσία δύο πρωταγωνιστών, μιας γυναίκας και ενός άνδρα, σηματοδοτεί μια σημαντική διαφοροποίηση στη σειρά.

Ωστόσο, κάθε νέα καθυστέρηση αυξάνει τον σκεπτικισμό. Κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι η Rockstar ίσως προσπαθεί να προσαρμόσει το παιχνίδι στις απαιτήσεις των επόμενων γενεών κονσολών ή να αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες όπως η ray tracing βελτιστοποίηση και τα AI-driven physics. Άλλοι θεωρούν ότι η καθυστέρηση ίσως σχετίζεται με την κουλτούρα υπερβολικής εργασίας που φέρεται να επικρατεί στα στούντιο της εταιρείας, ένα ζήτημα που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στο παρελθόν.

Παρά τα εμπόδια, λίγοι αμφιβάλλουν ότι όταν τελικά κυκλοφορήσει, το Grand Theft Auto VI θα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγματα της δεκαετίας. Η Rockstar έχει αποδείξει πολλές φορές ότι προτιμά να πάρει τον χρόνο της, ώστε κάθε τίτλος της να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία.

[source]