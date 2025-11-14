Το Red Dead Redemption επιστρέφει ανανεωμένο: 60 FPS, 4K και νέες πλατφόρμες πριν από το GTA 6

Το μεγάλο κύμα προσμονής για το Grand Theft Auto 6 θα χρειαστεί ακόμη έναν χρόνο για να καταλαγιάσει, όμως η Rockstar Games φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει το κοινό της σε εγρήγορση. Η εταιρεία ανακοίνωσε μια αναβαθμισμένη έκδοση του Red Dead Redemption, του θρυλικού action-adventure western που κυκλοφόρησε το 2010 και παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για το είδος. Και αυτή τη φορά, το παιχνίδι φτάνει σε πολλές περισσότερες πλατφόρμες – με τρόπο που δείχνει πως η Rockstar επενδύει δυναμικά στη διαχρονικότητα των μεγαλύτερων τίτλων της.

Τον Δεκέμβριο, το Red Dead Redemption θα κυκλοφορήσει σε Android, iOS, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 και Xbox Series X. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το παιχνίδι γίνεται διαθέσιμο εγγενώς σε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Μέχρι σήμερα, οι παίκτες που ήθελαν να αναβιώσουν την ιστορία του John Marston μπορούσαν να καταφύγουν σε backward compatibility των εκδόσεων του PS4, του Switch ή του Xbox 360. Με τη νέα κυκλοφορία όμως, οι περιορισμοί αυτοί εξαφανίζονται και κάθε σύστημα αποκτά τη δική του βελτιστοποιημένη έκδοση.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές εντοπίζονται φυσικά στο PlayStation 5 και στο Xbox Series X, όπου το παιχνίδι θα τρέχει στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, με HDR υποστήριξη, σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα εικόνας και ανάλυση που αγγίζει τα 4K. Μέχρι τώρα, 4K μπορούσε να εμφανιστεί στο PS5 μόνο μέσω της backward compatible έκδοσης, αλλά πλέον θα είναι η βασική επιλογή και όχι απλώς ένα πρόσθετο προνόμιο. Η Rockstar επενδύει φανερά στην οπτική αναβάθμιση ώστε το παιχνίδι να στέκεται ανταγωνιστικά απέναντι σε τίτλους τρέχουσας γενιάς.

Το Nintendo Switch 2 θα υποστηρίξει επίσης σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι παίκτες θα έχουν στη διάθεσή τους υποστήριξη για DLSS, HDR και 60 FPS, μαζί με mouse controls που δείχνουν ότι η Rockstar αντιμετωπίζει την υβριδική κονσόλα της Nintendo ως μια σοβαρή πλατφόρμα gaming με προδιαγραφές υπολογιστή. Παράλληλα, οι εκδόσεις για Android και iOS θα διαθέτουν πλήρως ανασχεδιασμένο σύστημα χειρισμού για οθόνες αφής, ώστε η μετάβαση σε mobile συσκευές να μην μοιάζει απλώς με μια πρόχειρη μεταφορά.

Η είδηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και για όσους έχουν ήδη αγοράσει το παιχνίδι στο παρελθόν. Η Rockstar επιβεβαίωσε ότι οι κάτοχοι των εκδόσεων για PS4, Switch ή της έκδοσης που παιζόταν στο Xbox One θα λάβουν την αναβάθμιση χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Αντίθετα, όσοι αγόρασαν το Red Dead Redemption σε Xbox 360 ή PS3 φαίνεται πως δεν θα επωφεληθούν από την αναβάθμιση, απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις δεδομένης της αφοσίωσης της κοινότητας εκείνης της εποχής.

Μια ακόμη απρόσμενη εξέλιξη είναι πως το παιχνίδι καταλήγει και στο Netflix. Η mobile έκδοση του Red Dead Redemption θα προστεθεί στα παιχνίδια που διατίθενται χωρίς επιπλέον χρέωση στους συνδρομητές της πλατφόρμας, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των gaming υπηρεσιών της. Η ένταξη ενός τόσο σημαντικού τίτλου στο Netflix αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η streaming υπηρεσία επιδιώκει να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία του mobile gaming.

Τέλος, στις 2 Δεκεμβρίου η αναβαθμισμένη έκδοση θα προστεθεί και σε δύο συνδρομητικές υπηρεσίες: PlayStation Plus και GTA Plus.