Η Netflix φέρνει το Red Dead Redemption σε Android και iOS

Η Netflix συνεχίζει να επενδύει επιθετικά στο gaming και, αυτή τη φορά, φέρνει στην πλατφόρμα του ένα από τα πιο εμβληματικά παιχνίδια της Rockstar. Στις 2 Δεκεμβρίου, οι συνδρομητές θα μπορούν να παίξουν το Red Dead Redemption και το δημοφιλές standalone DLC Undead Nightmare εντελώς δωρεάν, αρκεί να έχουν ενεργή συνδρομή Netflix, χωρίς επιπλέον κόστος και χωρίς διαφημίσεις. Η είδηση αποκαλύφθηκε μέσα από αναρτήσεις του Wario64, ο οποίος εντόπισε τις σχετικές καταχωρήσεις τόσο στο iOS App Store όσο και στο Google Play Store.

Η κίνηση της πλατφόρμας δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα προσθήκη στη λίστα των τίτλων του Netflix Games, αλλά ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις φιλοδοξίες της εταιρείας στον χώρο του cloud και mobile gaming. Το Red Dead Redemption αποτελεί ένα από τα κορυφαία Western open-world video games της δεκαετίας και η παρουσία του σε smartphones μπορεί να τραβήξει και παλιούς παίκτες, αλλά και όσους δεν είχαν αγγίξει ποτέ την αρχική κυκλοφορία.

Ωστόσο, το Netflix δεν θα είναι ο μοναδικός τρόπος για να ζήσουν οι παίκτες νέες περιπέτειες με τον John Marston. Ο Wario64 εντόπισε επίσης ότι το παιχνίδι εμφανίστηκε στη βάση δεδομένων της ESRB με βαθμολογήσεις για PS5, Xbox Series και Switch 2, κάτι που επιβεβαιώνει ότι ο τίτλος θα καταφθάσει στις σύγχρονες κονσόλες την ίδια ημέρα, στις 2 Δεκεμβρίου. Η Rockstar λοιπόν ετοιμάζει για άλλη μία φορά επανέκδοση, προσφέροντας στο κοινό πολλαπλές επιλογές για να επιστρέψει στην Αμερικανική Άγρια Δύση.

Το Red Dead Redemption έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2010 για Xbox 360 και PlayStation 3, αναγνωρίστηκε ως αριστούργημα και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη βιομηχανία. Η κυκλοφορία του σε Switch και PS4 ήρθε το 2023, ενώ το 2024 ο τίτλος έφτασε επιτέλους και στους PC gamers. Η Rockstar λοιπόν προχωρά τώρα σε ένα νέο κύμα εκδόσεων για τα current-gen συστήματα, χωρίς όμως να ακολουθεί την ίδια στρατηγική για το Red Dead Redemption 2, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει αντίστοιχη μεταχείριση.

Η επιστροφή του Red Dead Redemption σε τόσες πολλές πλατφόρμες δεν είναι έκπληξη για όσους παρακολουθούν τις πρακτικές της Rockstar. Η εταιρεία έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να παρατείνει τον κύκλο ζωής των επιτυχημένων τίτλων της, και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι φυσικά το GTA V. Το παιχνίδι έχει λάβει αναβαθμίσεις για τρεις συνεχόμενες γενιές κονσολών, ενώ το GTA Online εξακολουθεί να ενημερώνεται τακτικά και να διατηρεί μια τεράστια βάση παικτών.