Güçhan: Η Τουρκία παρουσίασε τον κινητήρα του μαχητικού KAAN και τον συγκρίνει με το F-35

Σύνοψη

Η Τουρκία παρουσίασε στην έκθεση SAHA 2026 τον νέο turbofan κινητήρα Güçhan, σχεδιασμένο για μαχητικά 5ης και 6ης γενιάς.

Ο κινητήρας αποδίδει 42.000 lbf (λίβρες) ώσης, πλησιάζοντας τις απόλυτες επιδόσεις του F135 της Pratt & Whitney που εξοπλίζει τα αμερικανικά F-35.

Ενσωματώνει τεχνολογία μονοκρυσταλλικών πτερυγίων, τα οποία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου εγχώρια, προσφέροντας αυξημένη θερμική αντοχή.

Αποτελεί τον βασικό πυλώνα για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού KAAN, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση της αεροπορίας της από ξένους προμηθευτές.

Η παραγωγή περιορίζεται προς το παρόν σε 6 πρωτότυπα συστήματα, ενώ η μαζική βιομηχανική παραγωγή και οι πτητικές δοκιμές αποτελούν την επόμενη μεγάλη τεχνική πρόκληση που αφορά άμεσα και τον ισοζύγιο ισχύος στο Αιγαίο.

Η παρουσίαση του νέου turbofan κινητήρα Güçhan από την Τουρκία κατά τη διάρκεια της έκθεσης SAHA 2026 στην Κωνσταντινούπολη επαναπροσδιορίζει τα τεχνικά δεδομένα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή. Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της γειτονικής χώρας αποκάλυψε ένα σύστημα πρόωσης που τοποθετείται στην κατηγορία των 42.000 λιβρών (lbf) ώσης, διεκδικώντας την είσοδο της χώρας σε ένα κλειστό κλαμπ κρατών με δυνατότητα ανάπτυξης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά άμεσα την πορεία του προγράμματος του μαχητικού KAAN, αποτελώντας ταυτόχρονα το πλέον φιλόδοξο αεροναυπηγικό εγχείρημα της Τουρκίας.

Ο turbofan κινητήρας Güçhan διαθέτει χαμηλό λόγο παράκαμψης 0.68:1, διάμετρο 46.5 ίντσες και ενσωματώνει μονοκρυσταλλικά πτερύγια τουρμπίνας εγχώριας κατασκευής, επιλύοντας βασικά προβλήματα θερμικής διαχείρισης για πτήσεις υπερηχητικών ταχυτήτων χωρίς μετακαυστήρα.

Η αρχιτεκτονική του Güçhan είναι αυστηρά προσανατολισμένη στις απαιτήσεις των σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών. Ο λόγος παράκαμψης (bypass ratio) στο 0.68:1 επιλέχθηκε με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων στις υπερηχητικές πτήσεις και την πλήρη ενσωμάτωση σε ατράκτους με χαρακτηριστικά stealth. Σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς, η απόλυτη απόδοση καυσίμου θυσιάζεται υπέρ της άμεσης επιτάχυνσης και της απόδοσης σε καταστάσεις συνεχούς χρήσης του μετακαυστήρα. Η μέγιστη διάμετρος των 46.5 ιντσών επιτρέπει την τοποθέτησή του σε βαρέα μαχητικά, διατηρώντας το προφίλ ραντάρ (Radar Cross Section - RCS) του αεροσκάφους σε χαμηλά επίπεδα.

Το σημαντικότερο τεχνολογικό επίτευγμα του προγράμματος, σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια που είδαν το φως της δημοσιότητας, εντοπίζεται στην κατασκευή των πτερυγίων της τουρμπίνας, καθώς πρόκειται για εξαρτήματα μονοκρυσταλλικής δομής. Η χύτευση και κατασκευή τους υλοποιήθηκε εντός της Τουρκίας, επιτρέποντας στα εξαρτήματα του κινητήρα να αντέχουν τις ακραίες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στους θαλάμους καύσης των σύγχρονων jet, αυξάνοντας το όριο ζωής και την επιχειρησιακή απόδοση των μονάδων.

Πώς συγκρίνεται ο Güçhan με τον κινητήρα F135 του αμερικανικού F-35;

Σε επίπεδο απόλυτων αριθμών, οι 42.000 lbf του Güçhan τον τοποθετούν οριακά κάτω από τον F135 της Pratt & Whitney (43.000 lbf με μετάκαυση) που εξοπλίζει τα F-35, και ξεκάθαρα πάνω από τον F119 του F-22 (35.000 lbf). Η διάμετρος των 46.5 ιντσών ταυτίζεται σχεδόν με τις 46 ίντσες του αμερικανικού κινητήρα.

Η άμεση σύγκριση με τον F135 αποτελεί τον πυρήνα της τουρκικής τεχνικής προσέγγισης. Ο κινητήρας του F-35 Lightning II παραμένει μέχρι σήμερα ο ισχυρότερος κινητήρας παραγωγής για δυτικά μαχητικά. Η κατασκευή ενός συστήματος που προσεγγίζει στα χαρτιά αυτό το νούμερο καταδεικνύει την πρόθεση της Άγκυρας να ανταγωνιστεί ευθέως τα αμερικανικά συστήματα πρόωσης. Για λόγους σύγκρισης, ο κορυφαίος κινεζικός κινητήρας Shenyang WS-15 (σχεδιασμένος για το Chengdu J-20) προσφέρει περίπου 40.000 lbf, αποδεικνύοντας τις υψηλές απαιτήσεις του τουρκικού προγράμματος.

Εντούτοις, η στατική ώση στο δυναμόμετρο απέχει από την επιχειρησιακή αξιοπιστία στον αέρα. Το σύστημα πρόωσης F135 της Pratt & Whitney διαθέτει εκατομμύρια ώρες πτήσης, προηγμένα συστήματα διαγνωστικών υπολογιστών και απόλυτη ενσωμάτωση με τα ηλεκτρονικά συστήματα του F-35. Αντίθετα, η απουσία ενός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος ενσωμάτωσης και πτητικών δοκιμών για τον Güçhan αποτελεί τον σημαντικότερο άγνωστο παράγοντα. Η λειτουργία του συστήματος υπό συνθήκες υψηλής φόρτισης G και ακραίων γωνιών προσβολής απαιτεί χρόνια πειραματικών ελέγχων, με την Τουρκία να έχει κατασκευάσει μέχρι στιγμής μόνο 6 πρωτότυπα μοντέλα για αξιολόγηση.

Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή για το μαχητικό KAAN;

Η ενσωμάτωση του κινητήρα Güçhan στο KAAN διασφαλίζει την πλήρη προωστική αυτονομία του αεροσκάφους, εξαλείφοντας την εξάρτηση από ξένους προμηθευτές (όπως οι κινητήρες F110 της GE). Επιπλέον, παρέχει τα ενεργειακά περιθώρια για την υποστήριξη προηγμένων ραντάρ AESA και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Το πρόγραμμα KAAN αντιμετώπιζε εξαρχής το εμπόδιο της εξεύρεσης ενός αξιόπιστου, πανίσχυρου κινητήρα, καθώς οι διεθνείς περιορισμοί εξοπλισμών καθιστούσαν επισφαλή τη μόνιμη προμήθεια ξένων συστημάτων. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του Güçhan, η Τουρκία μεταβαίνει από τη φάση της συναρμολόγησης ή της εξασφάλισης αδειών κατασκευής στην πλήρη πνευματική ιδιοκτησία. Αυτό επιτρέπει στην αμυντική βιομηχανία της χώρας να εξάγει το μελλοντικό της μαχητικό χωρίς πιστοποιητικά τελικού χρήστη από τρίτα κράτη, διευρύνοντας τις εμπορικές της προοπτικές. Τα 42.000 lbf ώσης εξασφαλίζουν ότι το βαρύ σκαρί του KAAN θα διαθέτει τον απαιτούμενο λόγο ώσης προς βάρος για απότομους ελιγμούς, προσφέροντας παράλληλα επαρκή ηλεκτρική ισχύ για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων μάχης νέας γενιάς.

Με τη ματιά του Techgear

Η δημιουργία του Güçhan επιταχύνει το πρόγραμμα του τουρκικού KAAN, απαντώντας εμμέσως στην απόκτηση των υπερσύγχρονων F-35 από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Εάν η Τουρκία πετύχει τη μαζική παραγωγή, θα αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα πλήρους αεροπορικής αυτονομίας, επηρεάζοντας το ισοζύγιο δυνάμεων.

Από καθαρά τεχνολογική και γεωπολιτική σκοπιά, η παρουσίαση του Güçhan έχει άμεσο αντίκτυπο στον αμυντικό σχεδιασμό της Ελλάδας. Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, έχοντας εντάξει τα Rafale στο οπλοστάσιο της και αναμένοντας τις παραδόσεις των stealth μαχητικών F-35A. Το αμερικανικό μαχητικό προσφέρει σήμερα ασύγκριτη αεροπορική κυριαρχία χάρη στην ωριμότητα των αισθητήρων του και τη δικτυοκεντρική του λειτουργία.

Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη του Güçhan καταδεικνύει τη συστηματική προσέγγιση της Τουρκίας προς την πλήρη κατασκευαστική αυτονομία. Ακόμα και αν το KAAN καθυστερήσει να εισέλθει σε πλήρη επιχειρησιακή δράση, η τεχνογνωσία της διαχείρισης τόσο υψηλής ώσης και της κατασκευής μονοκρυσταλλικών κραμάτων παραμένει στην εγχώρια βιομηχανία. Εντούτοις, η παραγωγή ενός πρωτότυπου λειτουργικού κινητήρα απέχει δραματικά από τη μαζική, αξιόπιστη βιομηχανική παραγωγή με κλειστές ανοχές. Η έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με την αντοχή των υλικών στον χρόνο υποδηλώνει ότι το πραγματικό κόστος και η αποτελεσματικότητα του Güçhan στις απαιτητικές συνθήκες του Αιγαίου θα φανούν μόνο μετά την πρώτη πενταετία των πτητικών δοκιμών.

