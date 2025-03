H GIGABYTE παρουσιάζει τις σειρές καρτών γραφικών GeForce RTX 5090 και RTX 5080

Η GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd παρουσιάζει τις σειρές καρτών γραφικών GeForce RTX 5090 και RTX 5080 που βασίζονται στην αρχιτεκτονική Blackwell της NVIDIA®. Με τη φιλοσοφία σχεδιασμού «An Evolution of 10» των καρτών γραφικών GeForce RTX 50, η GIGABYTE στοχεύει στη βελτίωση της θερμικής απόδοσης έως και 10% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το μέγεθος της κάρτας έως και 10%.

Για να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες απαιτήσεις ισχύος των GPU υψηλών επιδόσεων, η GIGABYTE προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά υδρόψυκτων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των υδρόψυκτων AORUS XTREME WATERFORCE all-in-one και των custom loop-ready water block για κορυφαίο customization. Όσον αφορά την αερόψυξη, οι σειρές AORUS MASTER, GAMING, AERO και WINDFORCE της GIGABYTE παρέχουν μια ποικιλία επιλογών για να καλύψουν τις ανάγκες των gamers, των δημιουργών και των προγραμματιστών AI.

Για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων AI computing των καρτών γραφικών NVIDIA GeForce RTX™ 5090 και RTX 5080, η GIGABYTE έχει βελτιστοποιήσει τα υδρόψυκτα μοντέλα AORUS XTREME WATERFORCE και αερόψυκτα WINDFORCE, όντας μεταξύ των πρώτων κατασκευστών που παρέχουν επιλογές υδρόψυκτων μοντέλων. Η υδρόψυκτη all-in-one AORUS XTREME WATERFORCE χρησιμοποιεί υλικό θερμικής διεπαφής υγρού μετάλλου, βελτιώνοντας σημαντικά τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας έως και 10 φορές. Η AORUS XTREME WATERFORCE WB απευθύνεται στους λάτρεις της κατασκευής custom liquid cooling loops. Και οι δύο επιλογές παρέχουν ανώτερη θερμική απόδοση και μια αθόρυβη εμπειρία υπό έντονο φόρτο εργασίας.

Η GIGABYTE έχει αναβαθμίσει το σύστημα ψύξης WINDFORCE, εξισορροπώντας τις επιδόσεις και τη θερμική αποδοτικότητα στα αερόψυκτα μοντέλα. Ο νέος σχεδιασμός Hawk Fan ελαχιστοποιεί τις αναταράξεις και το θόρυβο των ανεμιστήρων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται έως και 53,6% η πίεση του αέρα και 12,5% ο όγκος του αέρα, χωρίς να αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας. Για την ψύξη των κρίσιμων εξαρτημάτων, όπως η VRAM και τα MOSFET, χρησιμοποιείται θερμική αγώγιμη γέλη server-grade. Αυτό το εξαιρετικά εύπλαστο, μη ρευστό τζελ παρέχει βέλτιστη επαφή ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες και αντιστέκεται αποτελεσματικά στην παραμόρφωση από τις μεταφορές ή τη μακροχρόνια χρήση. Σε συνδυασμό με προηγμένες θερμικές τεχνολογίες, όπως μεγαλύτερη ψύκτρα και θάλαμο ατμών, αυτές οι κάρτες εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση και αθόρυβη λειτουργία υπό απαιτητικούς φόρτους εργασίας.

Σειρά AORUS XTREME WATERFORCE- Η GIGABYTE προσφέρει τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις υδρόψυκτων μοντέλων καρτών γραφικών

Η AORUS XTREME WATERFORCE είναι η ναυαρχίδα των καρτών γραφικών μας, παρέχοντας απαράμιλλη απόδοση και αθόρυβη λειτουργία. Η AORUS XTREME WATERFORCE all-in-one liquid cooler χρησιμοποιεί thermal grease από υγρό μέταλλο, προσφέροντας έως και 10 φορές τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του παραδοσιακού γράσου σιλικόνης. Αυτό διατηρεί χαμηλή θερμοκρασία GPU και μειώνει αποτελεσματικά την αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των διακυμάνσεων της κατανάλωσης ενέργειας. Τα πολλαπλά στρώματα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της επίστρωσης PCB, της ρητίνης UV και των πολλαπλών fences, αποτρέπουν τη διαρροή υγρού μετάλλου και εξασφαλίζουν σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία. Το κορυφαίο στον κλάδο σύστημα τετραπλής προστασίας της GIGABYTE διασφαλίζει ότι το υγρό μέταλλο παραμένει υπό έλεγχο, παρέχοντας ασφάλεια στους χρήστες.

Η AORUS XTREME WATERFORCE WB έχει σχεδιαστεί για τους λάτρεις των DIY PC που αναζητούν την απόλυτη αθόρυβη απόδοση και μοναδικές custom loop κατασκευές. Το ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης ψύχει ενεργά τα κρίσιμα εξαρτήματα, όπως η GPU, η VRAM και τα MOSFET, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του συστήματος σε υψηλά overclocks. Τα micro fins πάνω από την GPU μεγιστοποιούν την επιφάνεια επαφής με το ψυκτικό υγρό και η μειωμένη απόσταση μεταξύ του καναλιού νερού και της GPU ενισχύει περαιτέρω την απαγωγή θερμότητας.

Δίνοντας έμφαση στην υψηλή αισθητική, οι κάρτες γραφικών AORUS XTREME WATERFORCE διαθέτουν έναν εκτενή διαφανή σχεδιασμό που αναδεικνύει τα εσωτερικά της εξαρτήματα. Τα κανάλια των υγρών είναι επιμελώς κατασκευασμένα με ένα συγκλίνον μοτίβο, που αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση του νερού και ανεβάζει το σχεδιασμό της κάρτας σε ένα νέο επίπεδο δεξιοτεχνίας. Τα στοιχεία φωτισμού RGB είναι στρατηγικά τοποθετημένα για να προσφέρουν μια συναρπαστική οπτική εμπειρία από οποιαδήποτε οπτική γωνία.

Σειρά AORUS MASTER air cooling

Η κάρτα γραφικών AORUS MASTER είναι η ναυαρχίδα των αερόψυκτων προϊόντων της GIGABYTE, σχεδιασμένη για hardcore gamers που αναζητούν ασύγκριτες επιδόσεις και προηγμένα συστήματα θερμικής προστασίας. Το καινοτόμο σύστημα ψύξης WINDFORCE, που περιλαμβάνει τον νέο Hawk fan, μια διευρυμένη ψύκτρα με γωνιακά πτερύγια, έναν θάλαμο ατμών, πολλαπλά heat pipes και το Screen Cooling Plus, εξασφαλίζουν βέλτιστη θερμική απόδοση ακόμα και κάτω από τους πιο απαιτητικούς φόρτους εργασίας. Το Screen Cooling Plus χρησιμοποιεί έναν εξωτερικό ανεμιστήρα RGB και ένα προσαρμοσμένο στήριγμα για να τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά της διευρυμένης ψύκτρας, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία ψύξης και δημιουργώντας πιο βελτιωμένη ροή αέρα στο εσωτερικό του πλαισίου, οδηγώντας σε μεγαλύτερη συνολική απόδοση του συστήματος. Για την αντιμετώπιση των θερμικών απαιτήσεων των GPU υψηλής ισχύος, χρησιμοποιούμε σύνθετο μεταλλικό θερμικό γράσο που αξιοποιεί την υψηλή θερμική αγωγιμότητα του υγρού μετάλλου και την ευκολία εφαρμογής του γράσου σιλικόνης.

Για περαιτέρω αύξηση της θερμικής απόδοσης, η AORUS GeForce RTX™ 5090 MASTER είναι εξοπλισμένη με υπεραγώγιμα heat pipes που χρησιμοποιούν τεχνολογία section sintering για βελτιωμένη απόδοση μεταφοράς θερμότητας. Τα superconducting heat pipes ενσωματώνουν εσωτερικές δομές αυλακώσεων και μια τμηματική διαδικασία powder sintering. Οι τριχοειδείς δομές τοποθετούνται με ακρίβεια με βάση τις ζώνες εξάτμισης και συμπύκνωσης του heat pipe για την επίτευξη βελτιστοποιημένης θερμικής απόδοσης.

Το AORUS «RGB Halo» προσφέρει μια ακόμα πιο εντυπωσιακή εκδοχή του χαρακτηριστικού φωτισμού RGB με τρεις δακτυλίους, μετατρέποντας τον υπολογιστή σας σε ένα συναρπαστικό οπτικό θέαμα. Η επανασχεδιασμένη LCD Edge View στη σειρά AORUS MASTER GeForce RTX 50 Series όχι μόνο διαθέτει μια νέα σειρά από animations, αλλά προσφέρει επίσης διαδραστικά εφέ σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει εκτεταμένες επιλογές προσαρμογής, επιτρέποντας στους χρήστες να εμφανίζουν κείμενο, εικόνες ή GIF και να παρακολουθούν βασικές μετρήσεις του συστήματος, όπως η κατανάλωση ενέργειας, οι θερμοκρασίες και το rpm του ανεμιστήρα.

Επιπλέον, οι κάρτες γραφικών της AORUS διαθέτουν επίστρωση PCB aerospace-grade ποιότητας, σχεδιασμό Dual BIOS με λειτουργία Silent και πιστοποιημένα εξαρτήματα ULTRA DURABLE. Χάρη στον προηγμένο ενεργειακό σχεδιασμό και τον ακριβή έλεγχο ισχύος, οι κάρτες γραφικών λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες εξαρτημάτων, μειωμένο θόρυβο και ελαχιστοποιημένες παρεμβολές σήματος.

Σειρές GIGABYTE – GAMING, AERO και WINDFROCE

Η σειρά GAMING, η πιο εμβληματική σειρά καρτών γραφικών μας, φημίζεται για τις εξαιρετικές επιδόσεις και την αξιοπιστία της. Διαθέτοντας προσαρμόσιμο φωτισμό RGB Halo στα τρια ring fans της, η σειρά GAMING προσθέτει μια πινελιά στυλ σε κάθε gaming rig. Επιπλέον, η νέα σειρά GAMING εισάγει έναν κομψό σχεδιασμό με συρόμενο side plate και φωτισμό RGB, επιτρέποντας στους χρήστες να εξατομικεύσουν το build τους ώστε να ταιριάζει με το προσωπικό τους στυλ.

Η σειρά AERO, γνωστή για τον κομψό λευκό και ασημένιο σχεδιασμό της, απευθύνεται σε σχεδιαστές και όσους προτιμούν τη μινιμαλιστική αισθητική, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για συστήματα PC που διαθέτουν ανοιχτόχρωμους συνδυασμούς και μινιμαλιστικό στυλ. Το πλευρικό λογότυπο διαθέτει έναν ειδικά διαμορφωμένο σχεδιασμό, συνδυάζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα με εκλεπτυσμένο φωτισμό RGB για μια πρόσθετη πινελιά φινέτσας. Η σειρά WINDFORCE αποτελεί ιδανική επιλογή για χρήστες που αναζητούν σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε μια κάρτα γραφικών.

Για να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των καρτών γραφικών GIGABYTE GeForce RTX™ 50 Series, εφαρμόσαμε μια ενισχυμένη κατασκευή. Το ενισχυμένο μεταλλικό backplate με κυρτή άκρη, στερεωμένο με ασφάλεια στο I/O bracket, παρέχει εξαιρετική δομική ακεραιότητα. Επιπλέον, στη συσκευασία περιλαμβάνεται ένα ευέλικτο VGA holder. Το πρόσφατα σχεδιασμένο VGA holder προσφέρει δεκάδες παραμετροποιήσιμες επιλογές τοποθέτησης, εξασφαλίζοντας ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζεται με ασφάλεια και αποτρέπει τη χαλάρωση. Ο κομψός σχεδιασμός του επιτρέπει τη διακριτική εγκατάσταση, ενισχύοντας τη συνολική αισθητική του συστήματός.

Η GIGABYTE έχει δεσμευτεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφόρων κατηγοριών χρηστών και η σειρά GeForce RTX™ 50 προσφέρει μια πλήρη και ποικιλόμορφη γκάμα. Εκτός από τα μοντέλα που εστιάζουν στις ακραίες επιδόσεις, έχουμε στοχεύσει ειδικά στους λάτρεις των καρτών γραφικών μικρών διαστάσεων με τις SFF-Ready GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G και GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G, εξισορροπώντας τις ισχυρές επιδόσεις με το compact μέγεθος. Είτε πρόκειται για gamer, είτε για δημιουργό περιεχομένου, είτε για AI developer, η σειρά GeForce RTX™ 50 της GIGABYTE είναι η ιδανική λύση.