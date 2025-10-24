H Microsoft φέρνει μια πιο ανθρώπινη πλευρά στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Microsoft παρουσιάζει το Copilot Fall Release, τη νέα και πιο φιλόδοξη εκδοχή του ψηφιακού βοηθού της, με στόχο να μεταμορφώσει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Για τον Mustafa Suleyman, επικεφαλής του Microsoft AI, το Copilot δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά μια υπόσχεση ότι η τεχνολογία μπορεί να υπηρετεί τον άνθρωπο, όχι να τον αντικαθιστά.

Σε μια εποχή που η συζήτηση γύρω από την AI ταλαντεύεται ανάμεσα στον ενθουσιασμό και τον φόβο, η Microsoft ποντάρει στην αισιοδοξία. Αντί να δημιουργεί τεχνολογία που απορροφά την προσοχή μας, η εταιρεία επιχειρεί να χτίσει εργαλεία που μας επιστρέφουν χρόνο και ελευθερία. Το νέο Copilot έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την ανθρώπινη κρίση και δημιουργικότητα, να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και να κάνει την τεχνολογία πιο «ανθρώπινη».

Στην καρδιά της φιλοσοφίας αυτής βρίσκεται η έννοια της «ανθρωποκεντρικής AI». Το Copilot μαθαίνει, θυμάται, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε χρήστη και λειτουργεί σαν ένας σύντροφος που σέβεται την ιδιωτικότητα και τον ρυθμό σου. Δεν επιδιώκει να κρατήσει τον χρήστη μπροστά στην οθόνη, αλλά να τον βοηθήσει να επιστρέψει στη ζωή του πιο οργανωμένος, πιο δημιουργικός και πιο συνδεδεμένος.

Η φθινοπωρινή αυτή κυκλοφορία φέρνει μια σειρά από δώδεκα νέες λειτουργίες που αναδεικνύουν το Copilot ως έναν πλήρη, «έξυπνο» συνοδοιπόρο. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες είναι το Groups, που μετατρέπει το Copilot σε εργαλείο συλλογικής δημιουργίας. Μέσα από κοινές συνομιλίες, έως και 32 άτομα μπορούν να συνεργαστούν σε πραγματικό χρόνο για brainstorming, συγγραφή ή μελέτη, ενώ ο βοηθός αναλαμβάνει να συνοψίζει, να οργανώνει και να κατανέμει τα καθήκοντα.

Η Microsoft δίνει επίσης έμφαση στη δημιουργικότητα μέσω της νέας λειτουργίας Imagine, όπου οι χρήστες μπορούν να εξερευνούν και να «πειράζουν» AI-generated ιδέες μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την εξέλιξη είναι ξεκάθαρη: η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να απομονώνει, αλλά να συνδέει.

Ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η εισαγωγή του Mico, ενός νέου, εκφραστικού avatar που λειτουργεί ως το «πρόσωπο» του Copilot. Το Mico μπορεί να προσαρμοστεί, να αντιδρά σε πραγματικό χρόνο, να αλλάζει χρώματα και να αποδίδει συναισθήματα μέσω κινήσεων και εκφράσεων. Η Microsoft θέλει να κάνει τις φωνητικές αλληλεπιδράσεις πιο φυσικές και οικείες, δημιουργώντας ένα AI που δεν είναι απρόσωπο, αλλά φιλικό και ζεστό.

Το Copilot αποκτά επίσης «μνήμη», μια δυνατότητα που το μετατρέπει σε ψηφιακό δεύτερο εγκέφαλο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το σύστημα να θυμάται σημαντικές πληροφορίες, όπως προσωπικούς στόχους ή γεγονότα, και να τις επαναφέρει όταν χρειάζεται. Όλες οι πληροφορίες αυτές παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχο του χρήστη, που μπορεί να διαγράψει ή να επεξεργαστεί τις αναμνήσεις ανά πάσα στιγμή.

Η διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, όπως OneDrive, Outlook, Gmail και Google Calendar, μέσω των connectors, καθιστά το Copilot ακόμα πιο χρήσιμο: μπορεί να εντοπίσει αρχεία, emails και συμβάντα χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα. Παράλληλα, η λειτουργία Proactive Actions αρχίζει να κάνει τα πρώτα της βήματα, φέρνοντας στο προσκήνιο προτάσεις και ενέργειες βασισμένες σε πρόσφατες δραστηριότητες του χρήστη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει και η εστίαση του Copilot στην υγεία και την εκπαίδευση. Η λειτουργία Copilot for Health αξιοποιεί αξιόπιστες πηγές όπως το Harvard Health, ώστε να παρέχει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα υγείας και να βοηθά τους χρήστες να βρουν γιατρούς ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στην εκπαίδευση, το Learn Live μετατρέπει το Copilot σε έναν φωνητικό «μέντορα» που διδάσκει με ερωτήσεις, εικόνες και διαδραστικές λευκές επιφάνειες.

Το Copilot πλέον είναι πλήρως ενσωματωμένο και στο Edge και στο Windows 11, μετατρέποντας κάθε υπολογιστή σε μια «AI-powered» εμπειρία. Ο χρήστης μπορεί να συνομιλεί απευθείας με τον browser, να ζητά περιλήψεις ή συγκρίσεις πληροφοριών και να εκτελεί ενέργειες όπως κρατήσεις ή συμπλήρωση φορμών. Στα Windows, η φωνητική εντολή “Hey Copilot” ενεργοποιεί τον βοηθό για άμεση αλληλεπίδραση, ενώ το Copilot Vision καθοδηγεί τον χρήστη βήμα προς βήμα σε πραγματικό χρόνο.

Στον πυρήνα όλων αυτών των αλλαγών βρίσκεται η νέα γενιά μοντέλων της Microsoft, όπως τα MAI-Voice-1 και MAI-Vision-1, που υπόσχονται πιο φυσική ομιλία, πιο δυναμική κατανόηση εικόνας και πιο δημιουργικές αλληλεπιδράσεις.

Το Copilot Fall Release κυκλοφορεί ήδη στις ΗΠΑ και σύντομα θα φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και άλλες αγορές.

