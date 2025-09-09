H Microsoft σπάει τα ρεκόρ με τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της

Η Microsoft προχώρησε σε μια κίνηση-έκπληξη, ανακοινώνοντας την πιο μεγάλη επένδυση στην ιστορία της. Όχι προς την OpenAI, όπως πολλοί θα περίμεναν, αλλά σε μια σχετικά άγνωστη ολλανδική εταιρεία με έδρα το Άμστερνταμ, τη Nebius Group. Το ύψος της συμφωνίας αγγίζει τα 19,4 δισεκατομμύρια δολάρια, με διάρκεια πολλών ετών, και ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον γύρω από τα κίνητρα της εταιρείας του Satya Nadella.

Η Nebius Group μπορεί να μοιάζει άγνωστη στο ευρύ κοινό, αλλά έχει μια μακρά ιστορία. Ιδρύθηκε το 1989 ως Yandex NV, η νομική μητρική του γνωστού ρωσικού μηχανισμού αναζήτησης Yandex, ο οποίος υπήρξε ανταγωνιστής της Google στη ρωσική αγορά. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η εταιρεία πούλησε τη Yandex σε Ρώσους επενδυτές, άλλαξε όνομα και κατεύθυνση, επικεντρώνοντας πλέον όλες τις δυνάμεις της στην τεχνητή νοημοσύνη και, πιο συγκεκριμένα, στις υποδομές που τη στηρίζουν.

Η νέα στρατηγική της Nebius αφορά τα data centers και τις υπηρεσίες cloud που φιλοξενούν και τροφοδοτούν τα μοντέλα AI. Σήμερα, η εταιρεία ανταγωνίζεται επιχειρήσεις όπως οι CoreWeave, Crusoe και Lambda Labs – εταιρείες που δεν φτάνουν το μέγεθος των γιγάντων τύπου AWS, Azure ή Google Cloud, αλλά παίζουν κρίσιμο ρόλο στη μεσαία κλίμακα του οικοσυστήματος.

Η συμφωνία με τη Microsoft, όπως κατατέθηκε στην αμερικανική SEC, προβλέπει ότι η Nebius θα παραχωρήσει σταδιακά τη δυνατότητα χρήσης της υπολογιστικής ισχύος των GPU που διαθέτουν τα data centers της. Το οικονομικό ύψος του συμβολαίου φτάνει τα 17,4 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2031, με δικαίωμα επέκτασης για επιπλέον υπηρεσίες αξίας 2 δισεκατομμυρίων.

Η κίνηση αυτή επιτρέπει στη Microsoft να αποκτήσει πρόσβαση στους πόρους του data center της Nebius στο Vineland του New Jersey, εξασφαλίζοντας πολύτιμη υπολογιστική ισχύ για την κάλυψη των αναγκών που αυξάνονται ραγδαία λόγω της εκρηκτικής ζήτησης για AI. Με ολοένα και περισσότερους χρήστες και επιχειρήσεις να αξιοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τα υφιστάμενα κέντρα δεδομένων της Microsoft δείχνουν να μην επαρκούν, καθιστώντας αναγκαίες τέτοιες συμφωνίες.

Η σύγκριση με την OpenAI είναι αναπόφευκτη. Η Microsoft είχε επενδύσει περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια στον αμερικανικό κολοσσό AI, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα μοντέλα του και ενσωματώνοντάς τα στην πλατφόρμα Copilot. Παράλληλα, η OpenAI αξιοποίησε τις υποδομές cloud της Microsoft για την εκπαίδευση και διάθεση των μοντέλων της. Η συμφωνία με τη Nebius όμως ξεπερνά σε μέγεθος αυτή την ιστορική συνεργασία, δείχνοντας ότι η Microsoft δεν περιορίζεται σε μια μόνο στρατηγική συμμαχία στον χώρο του AI.

Η ανακοίνωση είχε εκρηκτικές επιπτώσεις στην αξία της Nebius. Οι μετοχές της, που ήδη είχαν διπλασιαστεί από την αρχή της χρονιάς, εκτινάχθηκαν κατά 60% μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας. Το θετικό κλίμα επηρέασε ακόμη και ανταγωνιστές, όπως η CoreWeave, που είδε άνοδο 5% χωρίς να ανακοινώσει καμία κίνηση – απλώς θεωρήθηκε πιθανός επόμενος στόχος επένδυσης από κάποιον τεχνολογικό γίγαντα.

Παρότι οι ρίζες της βρίσκονται στη Ρωσία, η Nebius δείχνει σαφή πρόθεση να αφήσει το παρελθόν πίσω της και να ενταχθεί δυναμικά στο οικοσύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λειτουργεί τρία data centers – στο Ελσίνκι, στο New Jersey και στο Kansas City – ενώ αναπτύσσει άλλα δύο, στο Keflavik της Ισλανδίας και στο Παρίσι. Η εγκατάσταση ευρωπαϊκών κέντρων δεδομένων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, όπως δείχνουν αυτά τα νέα έργα.

Η προγραμματισμένη μονάδα στο Παρίσι θα εξοπλιστεί με NVIDIA N200 chips, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της Nebius. Παράλληλα, η εταιρεία έχει δεσμευθεί να επενδύσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2025 για την ανάπτυξη της υποδομής AI στην Ευρώπη, με στόχο να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση.

