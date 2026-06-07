Halo: Campaign Evolved - Νέες αποστολές prequel με τον Sgt. Johnson

Η Microsoft αξιοποίησε τη σκηνή του Xbox Games Showcase για να επιβεβαιώσει επίσημα τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα, αποκαλύπτοντας το Halo: Campaign Evolved. Ο τίτλος, ο οποίος αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου από τη Halo Studios, δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό "ρετουσάρισμα" του εμβληματικού παιχνιδιού που καθόρισε τα First-Person Shooters, αλλά ένα ολοκληρωμένο remake που εμπλουτίζεται με εντελώς νέο υλικό. Η πιο σημαντική είδηση, ωστόσο, είναι η επιβεβαιωμένη διάθεση του παιχνιδιού όχι μόνο στα συστήματα της Microsoft, αλλά και στην κονσόλα της Sony, εδραιώνοντας την πολυεπίπεδη στρατηγική διάθεσης τίτλων.

Το Halo: Campaign Evolved είναι το πλήρες remake του αρχικού Halo: Combat Evolved για PC, Xbox Series X|S και PS5, το οποίο κυκλοφορεί στις 28 Ιουλίου 2026. Πέραν της βελτιωμένης τεχνικής βάσης, το παιχνίδι ενσωματώνει το Operation: METEORITE, ένα σετ τριών νέων prequel αποστολών με τον Master Chief και τον Sgt. Johnson, προσφέροντας νέους εχθρούς, όπλα από ολόκληρη τη σειρά και διαστημικές μάχες.

Η προσθήκη του Operation: METEORITE αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί της Halo Studios για την προσέλκυση των βετεράνων της σειράς. Δεν πρόκειται για κομμένο υλικό από το αρχικό παιχνίδι, αλλά για νέες αποστολές που διαδραματίζονται χρονολογικά πριν από τα γεγονότα του κλασικού campaign. Η αφήγηση ακολουθεί τον Master Chief και τον αγαπημένο χαρακτήρα των fans, τον Sgt. Johnson, καθώς συνεργάζονται σε μια μυστική επιχείρηση του UNSC (United Nations Space Command) επί ενός ερευνητικού σκάφους των Covenant.

Για να εξασφαλίσει ότι το νέο περιεχόμενο δένει αρμονικά με το καθιερωμένο lore του σύμπαντος, η Halo Studios προχώρησε σε συνεργασία με τον Troy Denning, βραβευμένο συγγραφέα βιβλίων μυθοπλασίας που έχει γράψει δεκάδες επίσημα μυθιστορήματα για το σύμπαν του Halo.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας ανάπτυξης, η συγκεκριμένη επιχείρηση δίνει στους παίκτες την ευκαιρία να πειραματιστούν με το sandbox του Halo με νέους τρόπους. Ο τεχνικός σχεδιασμός επεκτείνεται σε νέες τοποθεσίες, εισάγει τύπους εχθρών που δεν υπήρχαν στο πρώτο παιχνίδι και φέρνει στο οπλοστάσιο εξοπλισμό που γνωρίσαμε σε μεταγενέστερους τίτλους του franchise. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιβεβαίωση πως το gameplay δεν περιορίζεται σε μάχες πεζικού, αλλά θα ενσωματώνει και αποστολές στο Διάστημα, στοιχείο που διευρύνει σημαντικά την κλίμακα του τίτλου.

Η διάθεση του παιχνιδιού καλύπτει πλατφόρμες PC, Xbox Series X|S και το PlayStation 5.