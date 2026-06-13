HarmonyOS 7: Η Huawei φέρνει Agentic AI και νέο περιβάλλον «Liquid Glass» στις συσκευές της

Σύνοψη

Νέος σχεδιασμός UI: Το HarmonyOS 7 εισάγει την αισθητική «Liquid Glass» με ημιδιαφανή στοιχεία, διαδραστικούς φωτισμούς σε πλήκτρα και sliders, καθώς και 3D εφέ στην οθόνη κλειδώματος.

Το HarmonyOS 7 εισάγει την αισθητική «Liquid Glass» με ημιδιαφανή στοιχεία, διαδραστικούς φωτισμούς σε πλήκτρα και sliders, καθώς και 3D εφέ στην οθόνη κλειδώματος. Agentic AI: Ενσωματώνεται το HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0 (API 26), προσφέροντας «πρόθεση ως υπηρεσία» (Intent as a Service) με ποσοστό επιτυχούς εκτέλεσης εντολών άνω του 90% μέσα στις εφαρμογές.

Ενσωματώνεται το HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0 (API 26), προσφέροντας «πρόθεση ως υπηρεσία» (Intent as a Service) με ποσοστό επιτυχούς εκτέλεσης εντολών άνω του 90% μέσα στις εφαρμογές. Καλύτερες επιδόσεις: Η Huawei υπόσχεται 15% ταχύτερη απόκριση συγκριτικά με το HarmonyOS 6.1 σε εκκινήσεις εφαρμογών και gaming.

Η Huawei υπόσχεται 15% ταχύτερη απόκριση συγκριτικά με το HarmonyOS 6.1 σε εκκινήσεις εφαρμογών και gaming. Διαθεσιμότητα: Η Developer Beta έκδοση κυκλοφορεί από σήμερα για 7 συμβατές συσκευές, ενώ η τελική έκδοση αναμένεται το φθινόπωρο του 2026 για smartphones, tablets, υπολογιστές και IoT.

Η Huawei προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του HarmonyOS 7 κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προγραμματιστών HDC (Huawei Developer Conference) στις 12 Ιουνίου 2026. Το νέο λειτουργικό σύστημα της εταιρείας σχεδιάστηκε εξαρχής με στόχο τη βαθύτερη ενσωμάτωση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στον πυρήνα του συστήματος, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή προσέγγιση των ξεχωριστών εφαρμογών AI.

Ο Richard Yu, Εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρείας, παρουσίασε ένα ανανεωμένο οικοσύστημα που καλύπτει όλο το φάσμα του hardware, από smartphones και tablets, μέχρι υπολογιστές, wearables και συσκευές του Internet of Things (IoT).

Το φετινό update εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: τον οπτικό επανασχεδιασμό με έμφαση στον χωρικό υπολογισμό, τη μετάβαση στην «πρακτορική» τεχνητή νοημοσύνη (Agentic AI) και τη βελτιστοποίηση των πόρων του συστήματος. Η στόχευση της Huawei είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος που δεν απαιτεί από τον χρήστη να αναζητά λειτουργίες, αλλά προνοεί και εκτελεί ενέργειες αυτόνομα.

Ποια είναι τα νέα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του HarmonyOS 7;

Το HarmonyOS 7 εισάγει τον σχεδιασμό "Liquid Glass", χρησιμοποιώντας διαδραστικά εφέ φωτισμού σε συρόμενους διακόπτες (sliders) και κουμπιά. Παράλληλα, ενσωματώνει τη λειτουργία Spatial Personalization, η οποία μετατρέπει τις δισδιάστατες εικόνες σε 3D περιβάλλοντα με δυναμικό βάθος στην οθόνη κλειδώματος, αξιοποιώντας τους αισθητήρες της εκάστοτε συσκευής.

Η αισθητική αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος αντλεί προφανή έμπνευση από τις πρόσφατες υλοποιήσεις του ανταγωνισμού όσον αφορά τη διαφάνεια των παραθύρων, ωστόσο η προσέγγιση της Huawei διαθέτει εντονότερη διαδραστικότητα. Ονομάζοντας το νέο UI «Liquid Glass», η κινεζική εταιρεία έδωσε έμφαση στην οπτική ανάδραση. Κάθε φορά που ο χρήστης αλληλεπιδρά με στοιχεία ελέγχου, όπως η ρύθμιση της έντασης του ήχου ή η φωτεινότητα, το σύστημα παράγει εφέ διάθλασης φωτός που προσομοιώνουν την αίσθηση του πραγματικού γυαλιού.

Η πιο εντυπωσιακή προσθήκη εντοπίζεται στη διαχείριση της οθόνης κλειδώματος. Το Spatial Personalization χρησιμοποιεί αλγορίθμους μηχανικής όρασης για να αναλύσει τα επίπεδα της φωτογραφίας που έχει οριστεί ως ταπετσαρία. Στη συνέχεια, διαχωρίζει το θέμα από το παρασκήνιο και εφαρμόζει ένα 3D εφέ που ακολουθεί την κλίση της συσκευής, αξιοποιώντας τα δεδομένα από το γυροσκόπιο. Το αποτέλεσμα είναι μια αίσθηση βάθους που κάνει τα αντικείμενα να φαίνονται σαν να εξέχουν από την οθόνη.

Πώς λειτουργεί η Agentic AI στο HarmonyOS 7;

Η Agentic AI στο HarmonyOS 7 βασίζεται στο Intelligent Agent Framework 2.0. Το σύστημα λειτουργεί ως "πρόθεση ως υπηρεσία" (Intent as a Service), εκτελώντας πολύπλοκες, πολυεπίπεδες εντολές απευθείας μέσα στις εφαρμογές με ποσοστό επιτυχίας άνω του 90%, αντικαθιστώντας τα απλά chatbot γενιάς κειμένου.

Μέχρι σήμερα, οι ψηφιακοί βοηθοί στα smartphones λειτουργούσαν κυρίως ως γέφυρες για την ανάκτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο ή για βασικές ρυθμίσεις της συσκευής (π.χ., ενεργοποίηση ξυπνητηριού). Με το HarmonyOS 7, το λειτουργικό σύστημα αποκτά «πρακτορική» λογική, δηλαδή μπορεί να κατανοήσει μια σύνθετη προφορική εντολή, να διασυνδεθεί με τρίτες εφαρμογές (API 26) και να εκτελέσει διαδοχικές ενέργειες χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.

Η Huawei ισχυρίζεται ότι ο ρυθμός επιτυχούς εκτέλεσης αγγίζει το 90%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η AI δεν παράγει απλώς ένα κείμενο, αλλά ολοκληρώνει εργασίες. Για παράδειγμα, μια εντολή της μορφής «βρες τη φωτογραφία από την παραλία, αφαίρεσε τους περαστικούς και στείλε την στον Γιώργο μέσω Viber» εκτελείται αυτόματα στο παρασκήνιο. Παράλληλα, το μενού των ρυθμίσεων ενσωματώνει νέες λειτουργίες παραγωγικής επεξεργασίας φωτογραφιών, επιτρέποντας να πειράξεις τον φωτισμό, το καδράρισμα και την επέκταση εικόνων τοπικά στη συσκευή, εφόσον το NPU του επεξεργαστή το υποστηρίζει.

Πόσο πιο γρήγορο είναι το νέο λειτουργικό της Huawei;

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, το HarmonyOS 7 προσφέρει 15% αύξηση των συνολικών επιδόσεων σε σύγκριση με το HarmonyOS 6.1. Η διαφορά εντοπίζεται στον ταχύτερο χρόνο εκκίνησης εφαρμογών, στη σταθερότητα των καρέ κατά το gaming και στην αποδοτικότερη διαχείριση της μνήμης RAM.

Η βελτιστοποίηση κώδικα αποτελεί διαχρονικά το ισχυρότερο πλεονέκτημα της Huawei, ειδικά από τη στιγμή που αναγκάστηκε να βασιστεί εξ ολοκλήρου στη δική της αρχιτεκτονική λογισμικού. Η αύξηση του 15% στις επιδόσεις δεν προέρχεται από κάποια αναβάθμιση hardware, αλλά από την καλύτερη κατανομή των πόρων στον πυρήνα του λειτουργικού.

Η εταιρεία έχει επαναγράψει τμήματα του kernel για να μειώσει τον χρόνο απόκρισης κατά το άνοιγμα βαριών εφαρμογών. Αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό στην εναλλαγή εφαρμογών και στο streaming περιεχομένου υψηλής ανάλυσης, όπου η διαχείριση της προσωρινής μνήμης (cache) απαιτεί ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου. Στο κομμάτι του gaming, το νέο API εξασφαλίζει σταθερότερα frame rates αποτρέποντας τις απότομες αυξομειώσεις θερμοκρασίας κατανέμοντας τον φόρτο εργασίας ισομερώς στους πυρήνες του Kirin επεξεργαστή.

Ημερομηνία κυκλοφορίας και συμβατότητα

Η διάθεση της Developer Beta έκδοσης του HarmonyOS 7 ξεκινά άμεσα για τους προγραμματιστές στην Κίνα και αφορά αρχικά 7 επιλεγμένες συσκευές του οικοσυστήματος της Huawei (πιθανότατα τις σειρές Mate 60/70 και Pura 70, αν και η τελική λίστα ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή).

Η τελική, σταθερή έκδοση για τους καταναλωτές έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2026. Η ενημέρωση θα διατεθεί σταδιακά με τη μορφή Over-The-Air (OTA) update σε smartphones, tablets, τα έξυπνα ρολόγια της σειράς Watch, συστήματα infotainment αυτοκινήτων και λοιπές IoT συσκευές, υπογραμμίζοντας τον cross-platform χαρακτήρα του λογισμικού.