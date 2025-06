Harold and Kumar: Έρχεται 4η ταινία από τους δημιουργούς του Cobra Kai!

Έπειτα από 13 χρόνια σιγής, το κινηματογραφικό δίδυμο Harold και Kumar ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά με τη δημιουργική υπογραφή των Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg και Josh Heald — της ομάδας πίσω από την επιτυχημένη σειρά Cobra Kai. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το The Hollywood Reporter, το οποίο αναφέρει ότι οι τρεις δημιουργοί έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία για να γράψουν το σενάριο της τέταρτης ταινίας της σειράς, με τους Hurwitz και Schlossberg να αναλαμβάνουν και τη σκηνοθεσία.

Οι δύο δημιουργοί δεν είναι άγνωστοι στο franchise, καθώς ήταν εκείνοι που έγραψαν το πρωτότυπο Harold and Kumar Go to White Castle το 2004, το οποίο σκηνοθέτησε ο αείμνηστος Danny Leiner. Η ταινία, μια ανατρεπτική κωμωδία που ακολούθησε δύο φίλους σε μια επική αναζήτηση για φαγητό μετά από χρήση κάνναβης, έγινε αμέσως cult επιτυχία. Παρά τον χαμηλό προϋπολογισμό των 9 εκατομμυρίων δολαρίων, συγκέντρωσε πάνω από 24 εκατομμύρια παγκοσμίως και καθιέρωσε τους χαρακτήρες ως αγαπημένες φιγούρες της εφηβικής ποπ κουλτούρας των 2000s.

Μετά την επιτυχία της πρώτης ταινίας, οι Hurwitz και Schlossberg συνέχισαν με τη συγγραφή των δύο επόμενων συνέχειών: Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay το 2008 και A Very Harold and Kumar 3D Christmas το 2011, με τη σκηνοθεσία της τελευταίας να αναλαμβάνει ο Todd Strauss-Schulson. Η τρίτη ταινία, που κυκλοφόρησε όταν πολλοί από τους αρχικούς φαν είχαν ήδη περάσει την εφηβεία τους, φάνηκε τότε να κλείνει τον κύκλο της σειράς. Η ανακοίνωση λοιπόν για ένα τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη για μια ολόκληρη γενιά που μεγάλωσε με τις περιπέτειες των δύο πρωταγωνιστών.

Αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η επιστροφή των Jon Cho και Kal Penn στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, θεωρείται πολύ πιθανό να ενσαρκώσουν ξανά τους χαρακτήρες που τους καθιέρωσαν. Όσο για τον Neil Patrick Harris, που αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της τριλογίας με την εμβληματική του παρουσία ως υπερβολική εκδοχή του εαυτού του, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν θα συμμετάσχει στο νέο εγχείρημα.

