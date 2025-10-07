HMD Touch 4G: Το υβριδικό τηλέφωνο που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στο απλό και το έξυπνο

Σε μια εποχή όπου τα smartphones κυριαρχούν και κάθε νέα συσκευή υπόσχεται περισσότερη τεχνολογία, η HMD – η μητρική εταιρεία της Nokia – επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο. Αντί να κυνηγά τα όρια της καινοτομίας, επιστρέφει στις ρίζες, παρουσιάζοντας ένα «υβριδικό» τηλέφωνο που ισορροπεί ανάμεσα στην απλότητα και τη συνδεσιμότητα. Το νέο HMD Touch 4G στοχεύει εκεί όπου η αγορά των ακριβών συσκευών δεν φτάνει: στους χρήστες που θέλουν βασικές δυνατότητες επικοινωνίας, με μια δόση «έξυπνης» τεχνολογίας.

Η HMD ανακοινώνει το Touch 4G ως ένα τηλέφωνο που δεν είναι πλήρες smartphone, αλλά ξεπερνά κατά πολύ τα παραδοσιακά feature phones. Η συσκευή διαθέτει οθόνη αφής και προσφέρει πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές μέσω μιας Cloud Phone Service, επιτρέποντας στον χρήστη να χρησιμοποιεί ελαφριές εκδόσεις εφαρμογών μέσα από τον browser. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής Express Chat, οι κάτοχοι μπορούν να πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις και ηχητικές συνομιλίες – με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι και ο συνομιλητής χρησιμοποιεί την ίδια εφαρμογή. Η Express Chat, αν και όχι ιδιαίτερα γνωστή, είναι διαθέσιμη και σε Android και σε iOS, επιτρέποντας έτσι μια σχετική διαλειτουργικότητα.

Το HMD Touch 4G τοποθετείται στρατηγικά «κάπου στη μέση». Δεν απευθύνεται στον χρήστη που ζητά πλήρη εμπειρία smartphone, αλλά ούτε και σε εκείνον που περιορίζεται στις στοιχειώδεις δυνατότητες ενός απλού τηλεφώνου. Η εταιρεία το περιγράφει ως «το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του τηλεφώνου», υπογραμμίζοντας τον υβριδικό του χαρακτήρα. Υποστηρίζει συνδέσεις 4G και Wi-Fi, ενώ διαθέτει και ένα φυσικό κουμπί Quick-Call, το οποίο χρησιμεύει για άμεση κλήση ή, με παρατεταμένο πάτημα, για εγγραφή φωνητικού μηνύματος – μια λεπτομέρεια που δείχνει πως η HMD στόχευσε στη λειτουργικότητα και την απλότητα χρήσης.

Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, η συσκευή προφανώς δεν εντυπωσιάζει με επιδόσεις – ούτε αυτός είναι ο στόχος της. Διαθέτει 64MB RAM και 128MB ενσωματωμένη μνήμη, με δυνατότητα βασικής αποθήκευσης επαφών, μηνυμάτων και μικρών αρχείων. Η οθόνη του έχει μέγεθος 3,2 ιντσών και ανάλυση QVGA, επαρκή για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης και επικοινωνίας. Η κάμερα στο πίσω μέρος είναι 2MP με LED flash, ενώ υπάρχει και μια μπροστινή κάμερα 0,3MP – περισσότερο για περιστασιακές selfies ή βιντεοκλήσεις χαμηλής ανάλυσης παρά για φωτογραφική δημιουργικότητα.

Το λειτουργικό σύστημα του HMD Touch 4G είναι το RTOS Touch, μια ελαφριά πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για συσκευές αυτού του τύπου, που δίνει έμφαση στην ταχύτητα εκκίνησης και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η μπαταρία των 1.950mAh υπόσχεται αρκετές ημέρες αυτονομίας, ανάλογα με τη χρήση, ενώ η φόρτιση γίνεται μέσω θύρας USB-C – μια σύγχρονη προσθήκη που σπάνια συναντάται σε οικονομικές συσκευές αυτού του είδους.

Η συσκευή διατίθεται ήδη στην αγορά της Ινδίας, με τιμή λανσαρίσματος στις ₹3,999 (περίπου €38).

[via]