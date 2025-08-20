HMD Fuse: Το νέο «έξυπνο» κινητό που προστατεύει τα παιδιά με AI

Η HMD Global παρουσίασε το HMD Fuse, ένα νέο smartphone σχεδιασμένο ειδικά για παιδιά, που υπόσχεται να θέσει νέα πρότυπα στην ψηφιακή ασφάλεια. Ο βασικός του άξονας είναι η προστασία από ακατάλληλο περιεχόμενο, κάτι που επιτυγχάνεται χάρη στο HarmBlock+, μια τεχνολογία που ενσωματώνει την HarmBlock AI της SafeToNet.

Η λειτουργία αυτή δεν περιορίζεται σε μία ή δύο εφαρμογές, αλλά είναι ενσωματωμένη σε ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα της συσκευής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο κινητό –είτε μέσω κάμερας, είτε μέσω διαδικτύου ή άλλων εφαρμογών– φιλτράρεται ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση ή η δημιουργία γυμνού και επιβλαβούς υλικού. Πρόκειται για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η προστασία των παιδιών, με στόχο να μειωθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στον ψηφιακό κόσμο.

Πέρα όμως από τον αλγόριθμο ασφαλείας, το HMD Fuse δίνει στους γονείς τον απόλυτο έλεγχο. Μέσα από προηγμένα εργαλεία γονικού ελέγχου, μπορούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν εφαρμογές, να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία της συσκευής, να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό διαδρομών και να διαχειρίζονται ποιοι επαφές επιτρέπεται να επικοινωνούν με το παιδί. Ουσιαστικά, το τηλέφωνο λειτουργεί σαν μια πλατφόρμα που βάζει τα θεμέλια για πιο υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας από ανήλικους.

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στο HMD Fusion, διατηρώντας αρκετά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Διαθέτει οθόνη 6,56 ιντσών ανάλυσης HD+ με ρυθμό ανανέωσης 90Hz και φωτεινότητα που φτάνει τα 600 nits, εξασφαλίζοντας καλή εμπειρία θέασης ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Στο εσωτερικό του συναντάμε τον Snapdragon 4 Gen 2, σε συνδυασμό με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου UFS 2.2, με δυνατότητα επέκτασης μέσω microSD.

Στον τομέα της φωτογραφίας, το HMD Fuse διαθέτει αισθητήρα 108MP με αυτόματη εστίαση, συνοδευόμενο από έναν βοηθητικό φακό βάθους 2MP. Για τις selfies και τις βιντεοκλήσεις, η εταιρεία έχει τοποθετήσει εμπρόσθια κάμερα 50MP μέσα σε punch-hole στο επάνω μέρος της οθόνης.

Η μπαταρία των 5.000 mAh υπόσχεται μεγάλη αυτονομία, ενώ η υποστήριξη ταχείας φόρτισης 33W μειώνει σημαντικά τον χρόνο αναμονής. Από πλευράς ανθεκτικότητας, η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση IP54, προσφέροντας προστασία από σκόνη και πιτσιλιές νερού, ενώ δεν λείπουν ο πλευρικός αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος, το Bluetooth 5.1, το NFC, το GPS, το Wi-Fi και ακόμη και η κλασική υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλιοστών.

Το τηλέφωνο τρέχει Android 15 και θα λάβει τρία χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, κάτι που διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ύπαρξη ειδικών accessory connector pins στο πίσω μέρος, που επιτρέπουν την τοποθέτηση θηκών με επιπλέον λειτουργικότητες. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται ήδη δύο ειδικά cases: το Blue Casual Outfit και το Blue Flashy Outfit, δίνοντας μια πιο παιχνιδιάρικη διάσταση στη συσκευή.

Το HMD Fuse διατίθεται προς το παρόν αποκλειστικά μέσα από τα καταστήματα και το online δίκτυο της Vodafone UK, αλλά η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι το τηλέφωνο θα κυκλοφορήσει σύντομα και στην Αυστραλία, καθώς και σε άλλες αγορές, διευρύνοντας τη διαθεσιμότητά του.

