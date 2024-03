Η πρώτη σεζόν του House of the Dragon έκλεισε με τον Οίκο Targaryen χωρισμένο σε δύο φατρίες που ετοιμάζονται για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο για τη διεκδίκηση του Σιδηρούν Θρόνου, και στο νέο trailer της 2ης σεζόν της σειράς, και οι δύο πλευρές φαίνονται έτοιμες να κάψουν ολόκληρο τον κόσμο για να επικρατήσουν.



Συμβαδίζοντας με το θέμα της περαιτέρω εξερεύνησης της νουβέλας του George R.R. Martin "The Princess and the Queen, or, the Blacks and the Greens", το HBO παρουσίασε δύο νέα trailer του House of the Dragon, το ένα "Black" και το άλλο "Green", που αναδεικνύουν τα σχέδια της πριγκίπισσας Rhaenyra (Emma D'Arcy) και της βασίλισσας Alicent να καταστρέψουν η μία την άλλη. Και στα δύο trailer, είναι σαφές ότι η Rhaenyra και η Alicent διχάζονται μεταξύ των αντίστοιχων επιθυμιών τους για εκδίκηση και του φόβου για το τι θα μπορούσε να κάνει η απελευθέρωση της οργής τους στο ευρύτερο βασίλειο.



Με όλο το αίμα που έχει ήδη χυθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την ανάδειξη του Aegon II (Tom Glynn-Carney) σε νέο βασιλιά, καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να τερματίσει ειρηνικά τη σύγκρουσή της - ειδικά καθώς η Rhaenyra και η Alicent υπενθυμίζουν στους συμμάχους τους τους όρκους υποστήριξης που τους έχουν δώσει. Και με ακόμα περισσότερους Οίκους να παίρνουν τα όπλα για να σταθούν στο πλευρό είτε των Πράσινων είτε των Μαύρων στη μάχη τους για τον έλεγχο του Westeros, ο αριθμός των νεκρών του House of the Dragons είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερος αυτή τη σεζόν, όταν η σειρά επιστρέψει στις 16 Ιουνίου.