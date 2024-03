Η 2η σεζόν του House of the Dragon θα προβληθεί στο Max τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του τμήματος streaming της Warner Bros. Discovery (WBD). Μιλώντας σε εκδήλωση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Morgan Stanley για την τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες, o J.B. Perrette σχεδόν επιβεβαίωσε ότι το House of the Dragon θα επιστρέψει στις οθόνες μας στα μέσα του 2024.



Τον Ιανουάριο, ο Matt Smith, ο οποίος υποδύεται τον πρίγκιπα Daemon Targaryen, άφησε να εννοηθεί ότι το δεύτερο μέρος της επιτυχημένης σειράς θα έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο. Παρόλα αυτά, εκπρόσωπος του HBO δήλωσε ότι το WBD δεν έχει "τίποτα να ανακοινώσει" σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας της 2ης σεζόν του House of the Dragon. Τώρα, όμως, έχουμε μια πολύ πιο ξεκάθαρη ιδέα για το πότε θα επιστρέψει η σειρά.

Αν και η δεύτερη σεζόν του House of the Dragon δεν έχει ακόμη προβληθεί, και δεν έχει υπάρξει επίσημο ανακοινωθέν για την τρίτη ή τέταρτη σεζόν, τον Δεκέμβριο ο δημιουργός του Game of Thrones, George R. R. Martin, μοιράστηκε στο προσωπικό του blog ότι πέρασε "δύο ημέρες κλειδωμένος σε ένα δωμάτιο με τον Ryan Condal (εκ των παραγωγών του House of the Dragon) και το συγγραφικό του επιτελείο, συζητώντας για την τρίτη και τέταρτη σεζόν" της σειράς. Δηλαδή, μην εκπλαγείτε αν η σειρά ανανεωθεί γρήγορα μετά την κυκλοφορία της δεύτερης σεζόν.