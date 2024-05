Ένα νέο trailer για τη δεύτερη σεζόν του House of the Dragon είναι εδώ και είναι γεμάτο δράκους, φωτιά και σκληρές μάχες. Μετά τα γεγονότα της 1ης σεζόν, οι Targaryens βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους, με τον Aegon να ηγείται των πράσινων και τη Rhaenyra των μαύρων.



Αυτό σημαίνει ότι το βασίλειο προετοιμάζεται για τη μάχη δράκος εναντίον δράκου και επιλέγει πλευρά. Φαίνεται όμως ότι οι πράσινοι και οι μαύροι διαφωνούν ακόμα και μέσα στις ίδιες τους τις τάξεις, με τον Daemon να απαντάει στη Rhaenyra επιδεικτικά με σιωπή όταν εκείνη τον ρωτά αν θα την αποδεχτεί ως κυβερνήτη του, και την Alicent να εύχεται να τελειώσει ο πόλεμος. Βλέπουμε επίσης ένα οικείο, χιονισμένο σκηνικό, καθώς ο Jacaerys ταξίδεψε προς τα βόρεια για να συναντήσει τους Starks.

Το House of the Dragon δημοσίευσε πρόσφατα δύο ανταγωνιστικά trailer για την Team Green και την Team Black. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν το prequel του Game of Thrones επιστρέψει τον Ιούνιο μας περιμένει μπόλικη μάχη και φωτιά.



Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το trailer έκανε το ντεμπούτο του την ίδια μέρα με το αντίστοιχο trailer για τη 2η σεζόν του The Lord of the Rings: The Rings of Power, το οποίο παρουσιάζει την επιστροφή του Sauron, της Galadriel και άλλων. Ίσως θυμάστε ότι, πίσω στο 2022, τα δύο μεγαθήρια της φαντασίας αναμετρήθηκαν και κυκλοφόρησαν τις πρώτες τους σεζόν την ίδια στιγμή. Ωστόσο, το Rings of Power επιστρέφει φέτος τον Αύγουστο, οπότε δεν θα συμπέσει με το House of the Dragon.



Η 2η σεζόν του House of the Dragon ξεκινά στις 16 Ιουνίου.