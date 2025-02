How to Train Your Dragon: Επίσημο trailer για τη live-action μεταφορά του animation

Το επίσημο trailer για τη live-action μεταφορά του How to Train Your Dragon έφτασε και φαίνεται ότι ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Dean DeBlois επαναφέρει μερικά πολύ γνωστά στοιχεία με την ελπίδα να αναδημιουργήσει αυτό που έκανε τις animation ταινίες τόσο αγαπητές.

Το How to Train Your Dragon ακολουθεί τον Hiccup (Mason Thames), τον αδέξιο γιο του αρχηγού των Βίκινγκς, Stoick the Vast (Gerard Butler, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο που είχε εκφωνήσει στις animation ταινίες). Ο Hiccup, που ήδη δυσκολεύεται να ενταχθεί στους Βίκινγκς που μάχονται με δράκους, βλέπει τη ζωή του να γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν απροσδόκητα γίνεται φίλος με έναν επικίνδυνο δράκο που τον ονομάζει Toothless.

Κρίνοντας από το trailer, αρκετά πλάνα της live-action ταινίας μοιάζουν πρακτικά πανομοιότυπα με την animated ταινία, ιδιαίτερα η περίφημη πρώτη συνάντηση του Hiccup και του Toothless. Θα πρέπει απλώς να περιμένουμε να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει, αν έχουν γίνει, ώστε να ξεχωρίζει η live-action μεταφορά του How to Train Your Dragon από την εξαιρετικά δημοφιλή animated ταινία.

Το How to Train Your Dragon έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Ιουνίου.