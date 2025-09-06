Huawei FreeBuds 7i: Τα νέα ακουστικά με ανανεωμένο ήχο και πιο έξυπνο ANC

Η Huawei παρουσίασε επίσημα την τελευταία της πρόταση στον χώρο των ασύρματων ακουστικών. Τα FreeBuds 7i έρχονται να διαδεχθούν τα περσινά FreeBuds 6i και υπόσχονται σημαντικές βελτιώσεις τόσο στον ήχο όσο και στη λειτουργία ακύρωσης θορύβου, διατηρώντας παράλληλα τον γνώριμο σχεδιασμό που έχει αγαπηθεί από πολλούς χρήστες.

Η πρώτη εμφανής διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο αφορά τη θήκη φόρτισης. Αυτή τη φορά η Huawei επέλεξε στρογγυλό σχήμα, αντί για το οβάλ που χαρακτήριζε τα FreeBuds 6i. Τα ίδια τα ακουστικά διατηρούν τον κλασικό σχεδιασμό με στέλεχος (stem) και σιλικόνη που εφαρμόζει στο εσωτερικό του αυτιού. Η καινοτομία έρχεται με την προσθήκη ενός νέου μεγέθους XS για τα tips, δίνοντας περισσότερες επιλογές σε όσους δυσκολεύονται με τα συνηθισμένα S, M και L. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία επιχειρεί να εξασφαλίσει καλύτερη εφαρμογή και μεγαλύτερη άνεση σε πιο ευρύ φάσμα χρηστών.

Στον πυρήνα των FreeBuds 7i βρίσκονται drivers 11 mm με τετραπλούς μαγνήτες, μια αναβάθμιση που επιτρέπει πιο ακριβή ρύθμιση και, σύμφωνα με τη Huawei, πιο φυσική ισορροπία στον ήχο. Η πιστοποίηση Hi-Res Audio αποδεικνύει ότι η ποιότητα ήχου ανεβαίνει επίπεδο, ενώ η υποστήριξη 10-μπάντου equalizer δίνει στον χρήστη τον πλήρη έλεγχο για να προσαρμόσει τον ήχο στο προσωπικό του γούστο.

Στις επιλογές αναπαραγωγής συναντάμε επίσης σύνδεση σε πολλαπλές συσκευές (multi-point pairing) και 360-degree spatial audio, δυνατότητες που μετατρέπουν την ακρόαση σε πιο πλούσια και τρισδιάστατη εμπειρία. Από πλευράς codecs, τα ακουστικά υποστηρίζουν SBC, AAC, L2HC 2.0 και LDAC, κάτι που τα καθιστά συμβατά με ένα ευρύ φάσμα συσκευών και ποιοτικών προδιαγραφών.

Η Huawei προχώρησε σε σημαντική βελτίωση του συστήματος Active Noise Cancellation. Το νέο Intelligent Dynamic ANC 4.0 ενσωματώνει έναν αναβαθμισμένο αλγόριθμο που ανταποκρίνεται στον θόρυβο περιβάλλοντος μέσα σε μόλις μισό δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να μειώσει τον θόρυβο κατά μέσο όρο έως και 28 dB, επιτρέποντας στον χρήστη να απολαμβάνει μουσική ή κλήσεις ακόμη και σε ιδιαίτερα θορυβώδη περιβάλλοντα, χωρίς να χάνει την αίσθηση φυσικότητας στον ήχο.

Όσον αφορά την αυτονομία, κάθε ακουστικό διαθέτει μπαταρία 55,5 mAh, ενώ η θήκη φόρτισης φιλοξενεί μια μεγαλύτερη μπαταρία 510 mAh. Αν και τα νούμερα αυτά παραμένουν ίδια με τα FreeBuds 6i, η διάρκεια που προσφέρουν είναι ικανοποιητική. Με το ANC απενεργοποιημένο, η αναπαραγωγή φτάνει έως και τις 8 ώρες, ενώ με το ANC ενεργό περιορίζεται στις 5 ώρες. Σε συνδυασμό με τη θήκη, ο συνολικός χρόνος ακρόασης φτάνει τις 35 ώρες χωρίς ANC, μια επίδοση που επιτρέπει πολύωρη χρήση χωρίς άγχος για τη φόρτιση.

Τα FreeBuds 7i θα κυκλοφορήσουν σε τρεις χρωματικές επιλογές: μαύρο, ροζ και λευκό. Η τιμή τους στην Κίνα ορίστηκε στα 599 γουάν, δηλαδή περίπου €70. Αν και ακόμη δεν υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την κυκλοφορία τους σε άλλες αγορές, θεωρείται βέβαιο ότι η Huawei θα επιδιώξει να τα διαθέσει σύντομα και στην Ευρώπη.

