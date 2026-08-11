Huawei MatePad Pro 12 2026: Επίσημα με OLED οθόνη, πάχος 4,7mm και επεξεργαστή Kirin T93

Σύνοψη

Εντυπωσιακή οθόνη OLED 12 ιντσών με ανάλυση 3036x1952 pixel και μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 1600 nits.

Ενσωματώνει τους νέους επεξεργαστές Kirin T93 (στην Standard έκδοση) και Kirin T93A (στην Enjoy Edition), συνοδευόμενους από 12GB μνήμης RAM.

Διαθέτει τεράστια μπαταρία 10.400 mAh με υποστήριξη ταχείας ενσύρματης φόρτισης 66W και εντυπωσιακής αντίστροφης φόρτισης 40W.

Ο σχεδιασμός του ξεχωρίζει χάρη στο εξαιρετικά λεπτό προφίλ των 4,7 χιλιοστών και το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος των 439 γραμμαρίων.

Λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 6.1, με προαιρετική επιλογή για οθόνη τεχνολογίας PaperMatte που μειώνει δραστικά τις αντανακλάσεις.

Κυκλοφορία στην κινεζική αγορά με τιμή εκκίνησης περίπου στα 730 ευρώ (5699 CNY), ενώ για την ελληνική αγορά το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο πανομοιότυπο παγκόσμιο μοντέλο MatePad Pro Max.

Η Huawei συνεχίζει να επενδύει με αμείωτη ένταση στην κατηγορία των premium tablets, παρουσιάζοντας επίσημα το νέο MatePad Pro 12 2026 στην κινεζική αγορά, μια συσκευή που σχεδιάστηκε με προφανή στόχο να ανταγωνιστεί ευθέως τις κορυφαίες προτάσεις του ανταγωνισμού μέσω επιθετικών τεχνικών προδιαγραφών και ενός εξαιρετικά εκλεπτυσμένου βιομηχανικού σχεδιασμού.

Η νέα προσέγγιση της Huawei εστιάζει στη δημιουργία μιας συσκευής που συνδυάζει την απόλυτη φορητότητα με την παραγωγικότητα, καταφέρνοντας να ενσωματώσει κορυφαία υποσυστήματα σε ένα πλαίσιο που σπάει τα ρεκόρ της κατηγορίας όσον αφορά το πάχος και το βάρος.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Huawei MatePad Pro 12 2026;

Το Huawei MatePad Pro 12 2026 διαθέτει οθόνη OLED 12 ιντσών (3036x1952) με φωτεινότητα 1600 nits, επεξεργαστή Kirin T93 ή T93A, και μνήμη RAM 12GB. Ενσωματώνει μπαταρία 10.400 mAh με ταχεία φόρτιση 66W, κάμερες 50MP/12MP και τρέχει το HarmonyOS 6.1, ενώ ζυγίζει μόλις 439 γραμμάρια με πάχος 4,7 χιλιοστά.

Η προσπάθεια των μηχανικών της Huawei επικεντρώθηκε ξεκάθαρα στη βελτιστοποίηση του εσωτερικού χώρου, καθώς η επίτευξη ενός πάχους μόλις 4,7 χιλιοστών απαιτεί εξαιρετικά προηγμένες μεθόδους συναρμολόγησης και διαχείρισης της θερμικής απαγωγής, ειδικά όταν στο εσωτερικό φιλοξενείται το chipset Kirin T93. Η επιλογή του πάνελ τεχνολογίας OLED εξασφαλίζει βαθιά μαύρα και κορυφαία χρωματική απόδοση, ενώ η ανάλυση των 3036x1952 pixel προσφέρει κρυστάλλινη ευκρίνεια για την ανάγνωση κειμένων και την επεξεργασία πολυμέσων, καθιστώντας το tablet ιδανικό εργαλείο τόσο για επαγγελματίες όσο και για δημιουργούς περιεχομένου.

Οθόνη: 12 ιντσών OLED, ανάλυση 3036x1952 pixel, μέγιστη φωτεινότητα 1.600 nits.

12 ιντσών OLED, ανάλυση 3036x1952 pixel, μέγιστη φωτεινότητα 1.600 nits. Επεξεργαστής: HiSilicon Kirin T93 (Standard) ή Kirin T93A (Enjoy Edition).

HiSilicon Kirin T93 (Standard) ή Kirin T93A (Enjoy Edition). Μνήμη / Αποθηκευτικός Χώρος: 12GB RAM, επιλογές για 256GB ή 512GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης.

12GB RAM, επιλογές για 256GB ή 512GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Λογισμικό: HarmonyOS 6.1 (χωρίς Google Mobile Services).

HarmonyOS 6.1 (χωρίς Google Mobile Services). Κάμερες: 50MP (f/1.8) βασική πίσω κάμερα, 12MP (f/2.4) εμπρόσθια κάμερα για βιντεοκλήσεις.

50MP (f/1.8) βασική πίσω κάμερα, 12MP (f/2.4) εμπρόσθια κάμερα για βιντεοκλήσεις. Μπαταρία: 10.400 mAh με ενσύρματη φόρτιση 66W και αντίστροφη φόρτιση 40W.

10.400 mAh με ενσύρματη φόρτιση 66W και αντίστροφη φόρτιση 40W. Διαστάσεις / Βάρος: 264.2 x 172.9 x 4.7 mm, 439 γραμμάρια.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο σύστημα τροφοδοσίας της συσκευής, καθώς η ύπαρξη μιας μπαταρίας χωρητικότητας 10.400 mAh μέσα σε ένα τόσο λεπτό σασί αποτελεί ένα σημαντικό μηχανολογικό επίτευγμα που εξασφαλίζει εξαιρετική αυτονομία ακόμα και υπό συνθήκες εντατικής χρήσης. Επιπλέον, η δυνατότητα αντίστροφης ενσύρματης φόρτισης στα 40W μετατρέπει ουσιαστικά το tablet σε ένα πανίσχυρο powerbank, ικανό να φορτίσει ταχύτατα ένα smartphone ή ένα ζευγάρι ασύρματων ακουστικών, μια λειτουργία που αποδεικνύεται σωτήρια για τους επαγγελματίες που βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει.

Ποιες είναι οι εκδόσεις, οι επιλογές οθόνης και τα περιφερειακά του νέου tablet;

Το tablet κυκλοφορεί στην Standard έκδοση με τον Kirin T93 και στην πιο προσιτή Enjoy Edition με τον Kirin T93A. Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν την επιλογή της ματ οθόνης PaperMatte Display, η οποία εξαλείφει τις αντανακλάσεις, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα που περιλαμβάνουν το αποσπώμενο πληκτρολόγιο για αυξημένη παραγωγικότητα.

Η Huawei συνεχίζει να υποστηρίζει την εξαιρετική τεχνολογία PaperMatte, η οποία μέσω μιας ειδικής επίστρωσης νανο-κλίμακας στην επιφάνεια του γυαλιού, διασκορπίζει το φως και μειώνει εντυπωσιακά τις ενοχλητικές αντανακλάσεις από τις πηγές φωτισμού του περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια εμπειρία ανάγνωσης και γραφής που προσομοιάζει την αίσθηση του πραγματικού χαρτιού. Το οικοσύστημα της συσκευής ολοκληρώνεται με την υποστήριξη γραφίδας και ενός ανασχεδιασμένου μαγνητικού πληκτρολογίου, το οποίο διευκολύνει την πληκτρολόγηση μεγάλων κειμένων και μετατρέπει το tablet σε έναν ικανό αντικαταστάτη του παραδοσιακού φορητού υπολογιστή για τις βασικές καθημερινές εργασίες. Το ηχοσύστημα συμπληρώνεται από τέσσερα ηχεία και τέσσερα μικρόφωνα υψηλής ευαισθησίας, διασφαλίζοντας κρυστάλλινη ποιότητα στις τηλεδιασκέψεις, οι οποίες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης υβριδικής εργασίας.

Διαθεσιμότητα

Το MatePad Pro 12 2026 προορίζεται αρχικά για την κινεζική αγορά με τιμή εκκίνησης τα 5699 CNY (περίπου 730€).