REDMI Pad 2 9.7: Επίσημη κυκλοφορία στην Ελλάδα με τιμή από 159,90€

Σύνοψη

Η Xiaomi παρουσίασε το νέο tablet REDMI Pad 2 9.7 για τις διεθνείς αγορές στις 9 Ιουνίου 2026.

Η συσκευή διαθέτει οθόνη 9,7 ιντσών ανάλυσης 2K με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz.

Ενσωματώνει μπαταρία 7600mAh (typ) που προσφέρει έως 1,7 ημέρες χρήσης.

Η απόδοση βασίζεται στον οκταπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 6s 4G Gen 2, προσφέροντας 34% βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Διατίθεται στην Ελλάδα σε εκδόσεις 4GB/64GB και 4GB/128GB, με τιμές από 159,90€ στο πλαίσιο προσφοράς early bird.

Το REDMI Pad 2 9.7 είναι το νέο tablet της Xiaomi, σχεδιασμένο για να προσφέρει αναβαθμισμένη φορητότητα και βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Εξοπλίζεται με επεξεργαστή Snapdragon 6s 4G Gen 2, οθόνη 9,7 ιντσών 2K (120Hz) και μεγάλη μπαταρία 7600mAh, εστιάζοντας στην απρόσκοπτη ψυχαγωγία εν κινήσει, ενώ τρέχει το νέο λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS 3.

Σχεδιασμός και οθόνη: Ιδανικό για multimedia

Η εμπειρία χρήσης ενός tablet εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της οθόνης του. Το REDMI Pad 2 9.7 ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, ενσωματώνοντας μια οθόνη 9,7 ιντσών, μετρούμενη διαγώνια. Τα οπτικά στοιχεία εμφανίζονται καθαρά, υποστηριζόμενα από υψηλή ανάλυση 2K (2048 x 1280) και αναλογία διαστάσεων 16:10. Η ευρεία χρωματική γκάμα εγγυάται ρεαλιστική απόδοση χρωμάτων.

Για την προστασία των ματιών κατά την παρατεταμένη χρήση, η συσκευή φέρει τριπλή πιστοποίηση από την TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly). Η φωτεινότητα αγγίζει τα 500 nits (τυπική), ενώ στη λειτουργία Outdoor ανεβαίνει έως τα 600 nits, επιτρέποντας την άνετη θέαση σε εξωτερικούς χώρους κάτω από έντονο ηλιακό φως. Η ομαλότητα κατά την πλοήγηση και την κατανάλωση περιεχομένου εξασφαλίζεται από τον ρυθμό ανανέωσης που φτάνει έως τα 120Hz, καθώς και από τον ρυθμό δειγματοληψίας αφής έως 180Hz.

Στον τομέα της κατασκευής, το REDMI Pad 2 9.7 εστιάζει στη φορητότητα. Προσφέρει πάχος μόλις 7,4 mm και βάρος 406 γραμμάρια. Το πίσω κάλυμμα διαθέτει μονοκόμματο μεταλλικό σχεδιασμό, ο οποίος αποπνέει μια πιο κλασική και στιβαρή αίσθηση, αντέχοντας σε περισσότερες από 40 αυστηρές δοκιμές αντοχής. Διατίθεται σε δύο χρωματικές επιλογές: Graphite Gray και Silver.

Επιδόσεις, μπαταρία και λογισμικό HyperOS 3

Στο εσωτερικό του νέου tablet βρίσκεται η πλατφόρμα Snapdragon 6s 4G Gen 2, ένας οκταπύρηνος επεξεργαστής που κατασκευάζεται με διαδικασία 6nm και επιτυγχάνει ταχύτητες χρονισμού έως 2,9GHz. Συνοδεύεται από την GPU Adreno 610. Σύμφωνα με εσωτερικές δοκιμές, αυτή η διαμόρφωση προσφέρει βελτίωση απόδοσης 34% και σκορ AnTuTu άνω των 400.000, συγκριτικά με τα REDMI Pad SE 8.7 και 4G της προηγούμενης γενιάς. Το σύστημα απαγωγής θερμότητας έχει επίσης αναβαθμιστεί, διασφαλίζοντας χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια απαιτητικών λειτουργιών. Η συσκευή εξοπλίζεται με μνήμη LP4X και αποθηκευτικό χώρο UFS 2.2.

Για την κάλυψη των αναγκών αυτονομίας, η Xiaomi τοποθέτησε μια μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 7600mAh (typ), η οποία υπόσχεται έως 1,7 ημέρες λειτουργίας. Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω θύρας USB Type-C και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 18W.

Στον τομέα του λογισμικού, το REDMI Pad 2 9.7 ενσωματώνει το Xiaomi HyperOS 3 κατευθείαν από το εργοστάσιο. Αυτό προσφέρει μια διαισθητική διεπαφή με ανανεωμένη οθόνη κλειδώματος. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους χρήστες του οικοσυστήματος είναι το Xiaomi Interconnectivity. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χρήση ενός κοινόχρηστου προχείρου για άμεση αντιγραφή και επικόλληση δεδομένων μεταξύ ενός αναβαθμισμένου smartphone της Xiaomi και του tablet. Επιπλέον, το λογισμικό υποστηρίζει τη λειτουργία Circle to Search της Google, διευκολύνοντας την αναζήτηση μέσω εικόνων.

Πολυμέσα και συνδεσιμότητα

Κάμερες: Οπίσθια κάμερα 8MP (f/2.0) και εμπρόσθια κάμερα 5MP (f/2.2). Αμφότερες καταγράφουν βίντεο 1080P στα 30fps.

Οπίσθια κάμερα 8MP (f/2.0) και εμπρόσθια κάμερα 5MP (f/2.2). Αμφότερες καταγράφουν βίντεο 1080P στα 30fps. Ήχος: Στερεοφωνικά ηχεία, πιστοποίηση Hi-Res, και ενσωμάτωση υποδοχής ακουστικών 3.5mm.

Στερεοφωνικά ηχεία, πιστοποίηση Hi-Res, και ενσωμάτωση υποδοχής ακουστικών 3.5mm. Δίκτυα: Wi-Fi (2.4GHz/5GHz) και Bluetooth 5.0.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Το REDMI Pad 2 9.7 κυκλοφορεί επίσημα στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τη διάθεσή του να γίνεται από την Info Quest Technologies, τον επίσημο διανομέα της Xiaomi. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τα προϊόντα στα φυσικά Xiaomi Store σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, ηλεκτρονικά στο mistore-greece.gr και στο mistore-cyprus.com.cy, καθώς και στο δίκτυο των επίσημων συνεργατών.

Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) διαμορφώνονται ως εξής:

REDMI Pad 2 9.7 (4GB RAM / 64GB ROM) - Graphite Gray / Silver: 179,90€

179,90€ REDMI Pad 2 9.7 (4GB RAM / 128GB ROM) - Graphite Gray / Silver: 199,90€

199,90€ REDMI Pad 2 9.7 Cover (Θήκη): 19,90€

Η Xiaomi έχει ανακοινώσει μια ειδική προσφορά "early bird" η οποία ισχύει αυστηρά μέχρι τις 21 Ιουνίου 2026.