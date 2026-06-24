REDMI Watch 6: Επίσημη κυκλοφορία στην Ελλάδα στα 119€ με Xiaomi HyperOS

Σύνοψη

Το νέο REDMI Watch 6 διαθέτει AMOLED οθόνη 2,07 ιντσών με φωτεινότητα που αγγίζει τα 2.000 nits.

Εξοπλίζεται με μπαταρία 550mAh, εξασφαλίζοντας αυτονομία που κυμαίνεται από 12 έως 24 ημέρες, ανάλογα με τη χρήση.

Βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS, προσφέροντας έλεγχο έξυπνων συσκευών και απομακρυσμένο έλεγχο κάμερας.

Υποστηρίζει πάνω από 150 αθλητικές δραστηριότητες και είναι αδιάβροχο σε βάθος έως 5ATM.

Η επίσημη τιμή λιανικής πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο έχει οριστεί στα 119,00 €.

Το νέο smartwatch της Xiaomi, REDMI Watch 6, είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή 119,00 €. Συνδυάζει AMOLED οθόνη 2,07 ιντσών με φωτεινότητα 2.000 nits, αυτονομία μπαταρίας 550mAh που αγγίζει τις 24 ημέρες και ενσωματώνει το οικοσύστημα λογισμικού Xiaomi HyperOS.

Οθόνη AMOLED και ακρίβεια απεικόνισης

Το τεχνολογικό υπόβαθρο του REDMI Watch 6 ξεκινά από την οθόνη του, η οποία βασίζεται σε ένα AMOLED panel μεγέθους 2,07 ιντσών. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή υλοποίηση όσον αφορά τον σχεδιασμό, καθώς η αναλογία οθόνης προς σώμα αγγίζει το 82%. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από εξαιρετικά λεπτά και συμμετρικά περιθώρια μεγέθους μόλις 2 mm. Για την απρόσκοπτη χρήση κάτω από έντονο ηλιακό φως, το panel μπορεί να αποδώσει μέγιστη φωτεινότητα επιπέδου 2.000 nits. Παράλληλα, ο ρυθμός ανανέωσης των 60Hz εγγυάται την άμεση και ομαλή απόκριση της οθόνης αφής κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη με το λειτουργικό περιβάλλον.

Ποιότητα κατασκευής και εργονομία

Η κατασκευή της συσκευής εστιάζει στην αντοχή και το χαμηλό βάρος. Η κάσα του smartwatch κατασκευάζεται από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής. Το πάχος του περιορίζεται στα 9,9 mm, ενώ το βάρος του διατηρείται στα 31 γραμμάρια (εξαιρουμένου του λουρακιού), καθιστώντας το κατάλληλο για συνεχή χρήση. Για τον χειρισμό, εκτός από την οθόνη αφής, η συσκευή διαθέτει μια περιστρεφόμενη κορώνα από ανοξείδωτο ατσάλι στο πλάι. Οι χρωματικές επιλογές που θα κυκλοφορήσουν περιλαμβάνουν τρεις αποχρώσεις: Obsidian Black, Silver Gray και Glacier Blue.

Διαχείριση ενέργειας και αυτονομία

Στο εσωτερικό της συσκευής φιλοξενείται μια μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 550mAh. Η αρχιτεκτονική διαχείρισης ενέργειας επιτρέπει στο REDMI Watch 6 να παραμένει λειτουργικό έως και 12 ημέρες υπό κανονικές συνθήκες χρήσης (Standard Mode). Ενεργοποιώντας τη λειτουργία εξοικονόμησης (Battery Saver Mode), η αυτονομία μπορεί να διπλασιαστεί, φτάνοντας τις 24 ημέρες. Για τους χρήστες που προτιμούν τη μόνιμη προβολή δεδομένων μέσω της λειτουργίας Always-On Display, ο χρόνος λειτουργίας υπολογίζεται στις επτά ημέρες με μία μόνο φόρτιση.

Βιομετρικοί αισθητήρες και αθλητική δραστηριότητα

Το λογισμικό παρακολούθησης υγείας και άσκησης υποστηρίζει πάνω από 150 αθλητικές λειτουργίες. Η συσκευή φέρει πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης 5ATM, γεγονός που σημαίνει ότι είναι κατάλληλη για προπονήσεις στην πισίνα, υποστηρίζοντας την παρακολούθηση καρδιακών παλμών κατά τη διάρκεια της κολύμβησης. Για την εξαγωγή ακριβών δεδομένων, το ρολόι χρησιμοποιεί πολλαπλούς αισθητήρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ένα γυροσκόπιο, ένας γεωμαγνητικός αισθητήρας και ένας αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος.

Συνδεσιμότητα και το οικοσύστημα Xiaomi HyperOS

Η λειτουργία της συσκευής υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS, το οποίο εξασφαλίζει τη βέλτιστη διασύνδεση με το ευρύτερο οικοσύστημα της κατασκευάστριας. Η επικοινωνία με το smartphone επιτυγχάνεται μέσω του πρωτοκόλλου Bluetooth 5.4, επιτρέποντας σταθερές τηλεφωνικές κλήσεις, λήψη ειδοποιήσεων και έλεγχο της αναπαραγωγής πολυμέσων. Οι κάτοχοι του smartwatch μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία Remote Camera Control για την απομακρυσμένη λήψη φωτογραφιών. Επιπροσθέτως, η λειτουργία Smart Home Link παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου άλλων συνδεδεμένων έξυπνων συσκευών της Xiaomi απευθείας από τον καρπό, χωρίς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η εμπορική διάθεση του REDMI Watch 6 έχει ήδη ξεκινήσει, με την προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης να ανέρχεται στα 119,00 €. Το προϊόν είναι διαθέσιμο μέσα από τα επίσημα Xiaomi Store σε Ελλάδα και Κύπρο, στο ηλεκτρονικό κατάστημα mistore-greece.gr, καθώς και σε ολόκληρο το επίσημο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας.