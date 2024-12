Huawei Watch D2 Review: Δεν ξεχωρίζει μόνο για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Η Huawei, παραδοσιακά, έχει αποδείξει ότι ξέρει να φτιάχνει εξαιρετικά smartwatches, ειδικά σε επίπεδο σχεδίασης, με ρολόγια που είναι πραγματικά πανέμορφα από αισθητικής άποψης. Επίσης, έχει καταφέρει να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας, αλλά και να καινοτομεί με την προσθήκη πρωτοποριακών λειτουργιών που αφορούν την παρακολούθηση της υγείας και της σωματικής δραστηριότητας. Στο Techgear.gr έχουμε δοκιμάσει και χρησιμοποιήσει σε βάθος χρόνου όλα τα smartwatches της εταιρείας, αλλά ομολογουμένως το Huawei Watch D2 είναι αυτό που περιμέναμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλα τα μοντέλα που είδαμε φέτος.

Το νέο smartwatch της Huawei δεν είναι απλά ένα ακόμα μοντέλο στην εκτενή γκάμα της, καθώς έχει μια πολύ ιδιαίτερη λειτουργία. Πρόκειται για ένα smartwatch που μπορεί να μετράει την πίεση του αίματος, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και ένα παραδοσιακό πιεσόμετρο. Ας το γνωρίσουμε λίγο καλύτερο σε αυτό το review.

Κομψός σχεδιασμός με μια καινοτομία

Ο σχεδιασμός του Huawei Watch D2 είναι αρκετά προσεγμένος και θα τραβήξει το βλέμμα όσων προτιμούν τα τετράγωνα smartwatches. Αυτό που τραβάει περισσότερο την προσοχή όταν το κρατάς στα χέρια σου είναι η δερμάτινη «μανσέτα» που βρίσκεται στο εσωτερικό του λουριού, η οποία εφαρμόζει τέλεια και του προσδίδει μια αίσθηση κομψότητας.

Σε όλο αυτό το διάστημα που χρησιμοποιούμε το Watch D2, αυτή η προσθήκη κάτω από το λουρί δεν μας ενόχλησε καθόλου και σχεδόν δεν την αντιλαμβάνεσαι από ένα σημείο και έπειτα, καθότι έχει πολύ μαλακή υφή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο ενστάσεις. Η πρώτη είναι ότι η μανσέτα δεν επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει σωστά, κάτι που μπορεί να μην είναι ευχάριστο όταν κάνει ζέστη ή όταν ιδρώνεις. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να αφαιρεθεί, δηλαδή είναι προσαρτημένη στο λουρί.

Το λουρί δεν ανοίγει τελείως, καθώς έχει κούμπωμα «πεταλούδας». Για να το προσαρμόσεις στο χέρι σου, απλά μετακινείς το κούμπωμα μέσω των τρυπών του και το κλείνεις στην κατάλληλη διάσταση. Στη συσκευασία, η Huawei δίνει δύο διαφορετικά μεγέθη λουριών, τα οποία μπορείς να αλλάξεις ανάλογα με το γούστο σου μέσω των κουμπιών στο εσωτερικό της συσκευασίας. Για να είμαστε ειλικρινείς, το συγκεκριμένο κούμπωμα είναι αρκετά μπελαλίδικο στο βάλε - βγάλε και στην σωστή προσαρμογή στον καρπό, κάτι που απαιτείται αν θες να λαμβάνεις ακριβείς μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης (και όχι μόνο). Είναι ένας τομέας που σαφέστατα θα θέλαμε να δούμε βελτίωση στην επόμενη γενιά του Watch D2.

Σχετικά με το υπόλοιπο ρολόι, έχουμε να κάνουμε με ένα τετράγωνο μοντέλο με μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου, ελαφρώς καμπυλωμένες άκρες και μάλλον πιο φαρδύ από ό,τι περιμένει κανείς. Στη δεξιά πλευρά του ρολογιού υπάρχει μια περιστρεφόμενη κορώνα που λειτουργεί και ως κουμπί, ενώ από κάτω του υπάρχει και ένα δεύτερο κουμπί. Αμφότερα είναι στιβαρά τοποθετημένα και έχουν την κατάλληλη πίεση.

Ένα μικρόφωνο βρίσκεται κάτω από το κουμπί, ενώ το άλλο είναι στην αριστερή πλευρά της συσκευής, μαζί με το ηχείο. Όλα αυτά συνδυάζονται με την πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε νερό και σκόνη. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν έχει βαθμολογία 5 ATM ή κάτι ανάλογο, οπότε δεν προορίζεται για καταδύσεις, αν και μπορείς να το φορέσεις στο ντους ή να μην ανησυχείς μήπως βραχεί στη βροχή.

Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης

Η δυνατότητα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης είναι αυτή που κάνει το νέο Huawei Watch D2 τόσο ιδιαίτερο. Πρόκειται για το πρώτο smartwatch που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα μέτρησης και η Huawei έχει σχεδιάσει το ρολόι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης της Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI), της European Hypertension Society (ESH), του European Health Products Regulation (MDR) και του ISO 2018 (διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας).

Για να μετρήσεις την πίεση, το ρολόι τοποθετείται δύο δάχτυλα πάνω από τον καρπό, φροντίζοντας να μην είναι εντελώς σφιχτό. Στη συνέχεια, πρέπει να είναι στο ύψος της καρδιάς, με το αγκώνα να στηρίζεται με το άλλο χέρι. Θα πρέπει να είσαι καθιστός, σε ηρεμία και να αναπνέεις κανονικά κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Όταν ξεκινήσει η μέτρηση, η μανσέτα φουσκώνει, όπως ακριβώς σε ένα παραδοσιακό πιεσόμετρο, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σου εμφανίζει το αποτέλεσμα της συστολικής και διαστολικής πίεσης. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ευδιάκριτα, με πράσινο χρώμα για φυσιολογικές τιμές, πορτοκαλί όταν πλησιάζουν σε ανώτερα επίπεδα και κόκκινο όταν είναι ανώμαλα.

Επιπλέον, αν μπεις στην εφαρμογή Huawei Health, μπορείς να δεις αναλυτικά τα αποτελέσματα και να εξάγεις PDF για να το πάρεις στο γιατρό σου, αν το χρειάζεσαι. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με παραδοσιακό πιεσόμετρο διαπιστώσαμε και εμείς ότι οι μετρήσεις του Watch D2 ήταν πολύ ακριβείς.

Υγεία και Fitness

Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι το Health Glance, που συνδυάζει όλες αυτές τις μετρήσεις και προσθέτει μέτρηση οξυγόνου στο αίμα και καρδιακού ρυθμού. Δημιουργεί μια αναφορά για όλες αυτές τις παραμέτρους, την οποία μπορείς να δεις στην εφαρμογή Huawei Health.

Μπορεί επίσης να παρακολουθεί την ποιότητα του ύπνου, με στοιχεία για τις φάσεις του ύπνου (βαθύ, ελαφρύ και REM) και να δείχνει πόσο έχεις κοιμηθεί. Επιπλέον, όταν θες να κάνεις γυμναστική, το Huawei Watch D2 υποστηρίζει πάνω από 80 διαφορετικά αθλήματα, προσαρμόζοντας τις μετρήσεις ανάλογα με το είδος του αθλήματος. Εντυπωσιακή είναι η αυτόματη αναγνώριση σε έξι από αυτά, ενώ για τα υπόλοιπα πρέπει να τα ενεργοποιήσεις χειροκίνητα.

Απόδοση

Η οθόνη του Huawei Watch D2 είναι AMOLED, έχει πολύ καλή ανάλυση και φωτεινότητα, και η εικόνα είναι εξαιρετική σε κάθε συνθήκη. Ειδικά στον εξωτερικό χώρο, το ρολόι έχει καλή ορατότητα, ακόμα και στο άμεσο φως της ημέρας. Παρόλα αυτά, διαπιστώσαμε ότι δυσκολεύεται στην αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας, κάτι που ενδεχομένως θα διορθωθεί με κάποιο update.

Το Huawei Watch D2 τρέχει το HarmonyOS 5, το οποίο είναι συμβατό με Android και iOS. Η απόδοση είναι καλή, αλλά υπάρχουν στιγμές που οι μεταβάσεις φαίνονται λίγο αργές. Παρόλα αυτά, το σύστημα προσφέρει πολλές δυνατότητες, όπως καιρό, ειδοποιήσεις, διαχείριση μουσικής, ξυπνητήρι, ημερολόγιο και πολλά ακόμα. Για την ώρα δεν μπορείς να πραγματοποιείς πληρωμές, αλλά αυτό αναμένεται ότι θα ενεργοποιηθεί μέσα στο 2025.

Σε ό,τι αφορά την αυτονομία, το Huawei Watch D2 μας έδωσε με καθημερινές προπονήσεις, τακτικές μετρήσεις πίεσης και φυσιολογική χρήση σαν ένα τυπικό smartwatch σχεδόν μία εβδομάδα με μία φόρτιση! Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από τη Huawei, αλλά υπήρχε ένας ενδοιασμός λόγω της νέας λειτουργίας που πρόσθεσε η εταιρεία. Επίσης, η φόρτιση γίνεται μέσω της κλασικής βάσης και ολοκληρώνεται αρκετά γρήγορα.

Επίλογος

Αντιλαμβανόμαστε ότι το Huawei Watch D2 έχει διαφημιστεί (και δικαίως) για το γεγονός ότι προσφέρει τη δυνατότητα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης με αξιοθαύμαστη ακρίβεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι δυνατότητες του περιορίζονται μόνο σε αυτόν τον τομέα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια συσκευή που προσφέρει ό,τι περιμένετε από ένα smartwatch, απλά έχει πάει τον τομέα της παρακολούθησης της υγείας ένα βήμα πιο μπροστά σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην αγορά!