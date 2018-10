Hyperloop Quintero One: Αυτή είναι η κάψουλα που θα μεταφέρει τους επιβάτες στο τραίνο του μέλλοντος

Μέχρι τότε έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να δούμε σήμερα το "βαγόνι" που θα μεταφέρει τους επιβάτες μέσα από το σύστημα των αγωγών. Πρόκειται για το Quintero One, το οποίο αποκαλύφθηκε στο Puerto de Santa Maria, έδρα της ισπανικής κατασκευάστριας εταιρείας Carbures/Airtificial. Από τη στιγμή που έγιναν τα αποκαλυπτήρια της κάψουλας, το Quintero One θα μεταφερθεί στα κεντρικά γραφεία της HTT στη Γαλλία για περαιτέρω εξελίξεις στην τεχνολογία του προκειμένου να ενσωματωθεί στο κοντινό μέλλον σε κάποια λειτουργική γραμμή Hyperloop.

