Η 97η τελετή απονομής των βραβείων OSCARS ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Η 97η τελετή απονομής των βραβείων OSCARS® έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV, την Κυριακή 2/3 στις 02.00 (ξημερώματα Δευτέρας 3/3). Η μετάδοση της λαμπερής τελετής θα γίνει στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD με ελληνικό σχολιασμό από τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο. Συνολικά 24 υποψηφιότητες συγκεντρώνουν στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων OSCARS 10 κορυφαίες κινηματογραφικές παραγωγές, που ανήκουν αποκλειστικά στο πρόγραμμα της COSMOTE TV για το 2025.

«OSCARS’® Night» με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και απευθείας συνδέσεις με το κόκκινο χαλί στο Λος Άντζελες

H COSMOTE TV έχει ετοιμάσει πλούσια κάλυψη της βραδιάς, η οποία θα ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής 2/3 στις 23.30 (COSMOTE CINEMA OSCARS HD) μέσα από την ειδική εκπομπή «OSCARS’® Night». Ο οικοδεσπότης Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, μαζί με καλεσμένους από τον χώρο του θεάματος και της τέχνης που θα βρίσκονται στο στούντιο της COSMOTE TV, θα σχολιάσουν τις υποψηφιότητες και θα κάνουν προβλέψεις για τους νικητές.

Η COSMOTE TV για μία ακόμη χρονιά αποτελεί το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο που θα βρίσκεται στο «κόκκινο χαλί» του κορυφαίου κινηματογραφικού θεσμού. Ο ανταποκριτής της COSMOTE TV στο Λος Άντζελες, Γιώργος Σατσίδης, θα μεταφέρει όλο τον παλμό στους τηλεθεατές του «OSCARS’® Night», με συνεχείς ζωντανές συνδέσεις έξω από το Dolby® Theater, μέχρι την έναρξη της τελετής.

Όλη η βραδιά των OSCAR (κόκκινο χαλί, τελετή απονομής) θα προβληθεί και με υπότιτλους τη Δευτέρα 3/3 στις 19.30 (COSMOTE CINEMA OSCARS HD), ενώ θα είναι διαθέσιμη και στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Οι υποψήφιες για OSCAR® ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Η COSMOTE TV, αποτελώντας τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, θα φέρει μέσα στο 2025, σε Α’ τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα 10 ταινίες που διεκδικούν συνολικά 24 βραβεία στα φετινά OSCARS®. Μεταξύ αυτών, το «Conclave» με 8 υποψηφιότητες (Best Picture, Actor in a Leading Role, Actress in a Supporting Role, Writing-Adapted Screenplay, Music-Original Score, Production Design, Costume Design και Film Editing), το «The Substance» με 5 υποψηφιότητες (Best Picture, Directing, Actress in a Leading Role, Writing-Original Screenplay και Makeup and Hairstyling), το «Sing Sing» με 3 υποψηφιότητες (Actor in a Leading Role, Writing-Adapted Screenplay και Music-Original Song) και το «The Apprentice» με 2 υποψηφιότητες (Actor in a Leading Role και Actor in a Supporting Role). Από ένα βραβείο διεκδικούν οι ταινίες «Gladiator II» (Costume Design), «September 5» (Writing-Original Screenplay), «The Seed of the Sacred Fig» (International Feature Film), «The Girl with the Needle» (International Feature Film), «No Other Land» (Documentary Feature Film) και «Better Man» (Visual Effects).