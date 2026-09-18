Η Agility Robotics παρουσίασε το Digit 5 με νέο μηχανισμό ασφαλείας για συνεργασία με ανθρώπους

Σύνοψη

Η Agility Robotics ανακοίνωσε επίσημα τη νέα γενιά ανθρωποειδών ρομπότ Digit 5, τα οποία σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για ασφαλή συνεργασία με εργαζομένους σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, καταργώντας την ανάγκη εγκατάστασης αυστηρών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

Ô aww Το νέο μοντέλο ενσωματώνει ένα εξαιρετικά προηγμένο σύστημα ασφαλείας που του επιτρέπει να εντοπίζει ανθρώπους και, σε περίπτωση επικίνδυνης εγγύτητας, να σταματά άμεσα την κίνησή του ή να παίρνει στάση βαθέος καθίσματος (squat) για την αποτροπή ατυχημάτων.

Διαθέτει σημαντικά αναβαθμισμένο ωφέλιμο φορτίο που φτάνει πλέον τα 22,7 κιλά και ένα καινοτόμο σύστημα ενέργειας που προσφέρει πλήρη φόρτιση σε μόλις 9 λεπτά, επιτυγχάνοντας περισσότερες από 20 ώρες παραγωγικής εργασίας μέσα στην ημέρα.

Η τεχνολογική του υποδομή βασίζεται στην πλατφόρμα Halos for Robotics της NVIDIA σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική IGX Thor, η οποία αναλαμβάνει τον βαρύ φόρτο της άμεσης επεξεργασίας δεδομένων και της τρισδιάστατης χαρτογράφησης του χώρου.

Η εμπορική του διαθεσιμότητα στην Ευρώπη προγραμματίζεται για το 2027, φέροντας τη νομικά απαραίτητη πιστοποίηση CE και αξιοποιώντας την τεράστια εμπορική ώθηση από παραγγελίες που ήδη ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η εξέλιξη της βιομηχανικής αυτοματοποίησης απαιτεί την άμεση και ομαλή συνύπαρξη μηχανών και ανθρώπων μέσα στον ίδιο φυσικό χώρο εργασίας, γεγονός που αποτελούσε μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ευρεία υιοθέτηση των ανθρωποειδών ρομπότ.

Η Agility Robotics, προχωρώντας στο επόμενο μεγάλο βήμα της προϊοντικής της στρατηγικής, αποκάλυψε το νέο Digit 5, ένα ανθρωποειδές ρομπότ γενικής χρήσης το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά τη συνεργασία του με ανθρώπινο προσωπικό.

Εστιάζοντας στην πλήρη εξάλειψη της ανάγκης για την τοποθέτηση φυσικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων που συνήθως συνοδεύουν τις παραδοσιακές ρομποτικές εγκαταστάσεις, η εταιρεία φιλοδοξεί να μεταμορφώσει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας και διανομής προϊόντων παγκοσμίως.

Πώς λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας του Digit 5 δίπλα στους ανθρώπους συνεργάτες του

Το σύστημα ασφαλείας του Digit 5 βασίζεται σε έναν συνδυασμό αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και αισθητήρων που παρακολουθούν συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο, επιτρέποντας στο ρομπότ να αναγνωρίζει την ανθρώπινη παρουσία, ώστε να σταματά ακαριαία την κίνησή του ή να χαμηλώνει προληπτικά το κέντρο βάρους του παίρνοντας καθιστή στάση για την αποτροπή συγκρούσεων.

Μηχανισμός αποφυγής ατυχημάτων και συνεχής παρακολούθηση

Η νέα αρχιτεκτονική προστασίας του ρομπότ υπερκαλύπτει τα αυστηρά πρότυπα του Αμερικανικού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSHA), ενσωματώνοντας καινοτόμες διαδικασίες αποτροπής επαφής.

Το ρομπότ χρησιμοποιεί έντονα οπτικά και ακουστικά σήματα προκειμένου να επικοινωνεί διαρκώς τις προθέσεις της κίνηςης του προς τους παρευρισκόμενους εργαζομένους, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τα ατυχήματα προτού καν δημιουργηθούν οι συνθήκες για αυτά. Ένας ανεξάρτητος ελεγκτής ασφαλείας επιβλέπει ακατάπαυστα τις αποφάσεις του κεντρικού συστήματος πλοήγησης και, εφόσον ένας άνθρωπος βρεθεί σε μη ασφαλή απόσταση, ενεργοποιεί αυτομάτως την κατάλληλη απόκριση.

Η πρακτική εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σημαίνει ότι το ρομπότ μπορεί να χαμηλώσει απότομα προς το έδαφος μιμούμενο την ανθρώπινη κίνηση του βαθέος καθίσματος (squat) ή να μειώσει τον όγκο του σαν να προσπαθεί να καλυφθεί, ελαχιστοποιώντας έτσι δραστικά την πιθανότητα τραυματισμού του ανυποψίαστου εργαζομένου.

Οι σημαντικότερες αναβαθμίσεις στο hardware, την ικανότητα ανύψωσης φορτίων και την αυτονομία

Το πέρασμα στην πέμπτη γενιά της σειράς Digit φέρνει ριζικές αλλαγές στο φυσικό σώμα του ρομπότ, αξιοποιώντας στο έπακρο τις παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν μέσα από 65.000 ώρες πραγματικής λειτουργίας του προηγούμενου μοντέλου σε απαιτητικές εγκαταστάσεις μεγάλων εταιρειών, όπως η Amazon, η GXO και η Toyota.

Η νέα σχεδίαση των κάτω άκρων ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία κυκλοειδών ενεργοποιητών, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στο ρομπότ να ανυψώνει με άνεση και σε επαναλαμβανόμενους κύκλους φορτία που αγγίζουν τα 22,7 κιλά, αυξάνοντας έτσι το ωφέλιμο φορτίο του κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Το ρομπότ ζυγίζει πλέον 129 κιλά, φτάνει σε ύψος το 1,81 μέτρο και διαθέτει εντυπωσιακό βεληνεκές κάθετης προσέγγισης στα 2,2 μέτρα, φυσικές διαστάσεις που του επιτρέπουν να κινείται αβίαστα στους ίδιους ακριβώς διαδρόμους, τις ίδιες πόρτες και τους ίδιους σταθμούς εργασίας που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ανθρώπων.

Εξίσου εντυπωσιακά είναι τα τεχνολογικά άλματα που έχουν επιτευχθεί στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας, καθώς το νέο σύστημα μπαταριών έχει σχεδιαστεί με κεντρικό γνώμονα την ελαχιστοποίηση του νεκρού χρόνου παραμονής στους σταθμούς φόρτισης. Το ρομπότ προσφέρει 90 λεπτά συνεχούς, αδιάλειπτης λειτουργίας και απαιτεί μόλις 9 λεπτά ταχείας φόρτισης για να αναπληρώσει πλήρως την ενέργειά του, επιτυγχάνοντας μια εκπληκτική αναλογία 10:1 λειτουργίας προς φόρτιση, η οποία μεταφράζεται πρακτικά σε περισσότερες από 20 ώρες ωφέλιμης παραγωγικής εργασίας μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Η πρόσθετη δυνατότητα αλλαγής των εργαλείων στα άκρα των βραχιόνων με βάση τα καθιερωμένα πρότυπα στερέωσης ISO αυξάνει δραματικά την ευελιξία του συστήματος. Η εναλλαγή των πρόσθετων εξαρτημάτων δίνει στο μηχάνημα την ικανότητα να εκτελεί μια ευρύτατη γκάμα εργασιών, ξεκινώντας από την απλή μετακίνηση κιβωτίων και την αποπαλετοποίηση αγαθών κατά την άφιξή τους, φτάνοντας μέχρι τον απαιτητικό ποιοτικό έλεγχο και τη συντήρηση άλλων βιομηχανικών μηχανημάτων.

Η τεχνολογία αιχμής στο λογισμικό, η διαχείριση στόλου και η συνεργασία με την NVIDIA

Για να επιτευχθεί το επίπεδο συνεργατικής ασφάλειας και υπολογιστικής αυτονομίας στην εκτέλεση πολύπλοκων σεναρίων μέσα σε μια σύγχρονη αποθήκη, η Agility Robotics προχώρησε σε μια συμφωνία υψηλού επιπέδου με την NVIDIA, αποτελώντας ουσιαστικά τον πρώτο επίσημο συνεργάτη της νέας πλατφόρμας Halos for Robotics.

Η ενσωμάτωση της εξελιγμένης αρχιτεκτονικής υποδομής NVIDIA IGX Thor παρέχει στο ρομπότ την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ αιχμής προκειμένου να επεξεργάζεται τεράστιους όγκους οπτικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας αυτόνομες αποφάσεις για την πλοήγησή του. Το ενιαίο περιβάλλον φυσικής τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στους μηχανικούς λογισμικού να αναπτύσσουν διαρκώς νέες, αξιόπιστες συμπεριφορές, εκπαιδεύοντας τις μονάδες για κάθε νέα γραμμή παραγωγής μέσω του cloud οικοσυστήματος Agility Arc.

Η κεντρική αυτή πλατφόρμα διαχείρισης αναλαμβάνει την παρακολούθηση των βασικών δεικτών απόδοσης ολόκληρου του ρομποτικού στόλου, εξασφαλίζοντας τον πλήρη συντονισμό με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης αποθήκης (WMS).

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προστασία των βιομηχανικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των εγκαταστάσεων, καθώς οι ευαίσθητες πληροφορίες που συλλέγονται από τις ενσωματωμένες κάμερες, τους αισθητήρες βάθους και τις μονάδες αδρανειακής μέτρησης (IMU) υφίστανται αυστηρή τοπική επεξεργασία πάνω στο σώμα του ρομπότ.

Όλα τα διαγνωστικά στοιχεία και τα δεδομένα υγείας του συστήματος που τελικά αποστέλλονται στο cloud μεταδίδονται πλήρως κρυπτογραφημένα μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης. Η τήρηση κορυφαίων πρωτοκόλλων ελέγχου πρόσβασης εγγυάται την απόλυτη προστασία των εταιρικών μυστικών και της ροής εργασιών του εκάστοτε πελάτη, προσφέροντας βεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα μεταφοράς και αποθήκευσης των τηλεμετρικών πληροφοριών.

Η στρατηγική επέκτασης στην Ευρώπη

Η απόφαση της εταιρείας να επεκτείνει δυναμικά τη διάθεση των προϊόντων της πέρα από τη Βόρεια Αμερική ανοίγει νέους ορίζοντες για την πλήρη αυτοματοποίηση των ευρωπαϊκών κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Το Digit 5 αναμένεται να φέρει την υποχρεωτική σήμανση πιστοποίησης CE, επιτρέποντας την ελεύθερη και καθόλα νόμιμη κυκλοφορία του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα και τον σχεδιασμό της ελληνικής βιομηχανίας.

Οι πρώτες συσκευές του νέου μοντέλου θα γίνουν διαθέσιμες σε περιορισμένο αριθμό στρατηγικών συνεργατών και πελατών μέσα από ένα πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η ευρεία εμπορική κυκλοφορία για εταιρείες κατασκευών και εκτενή δίκτυα διανομής αναμένεται στα τέλη του ίδιου έτους.

Η επιβεβαίωση εξασφαλισμένων παραγγελιών που υπερβαίνουν ήδη τα 300 εκατομμύρια δολάρια για πολυετή συμβόλαια λειτουργίας πιστοποιεί την τεράστια αποδοχή και την εμπιστοσύνη που λαμβάνει η λύση της Agility Robotics από την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα.