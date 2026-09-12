Χωρίς οδηγό: Τα πρώτα ευρωπαϊκά αυτόνομα ταξί μπαίνουν σε κυκλοφορία στην Κροατία

Σύνοψη

Η Pony.ai και η Verne ξεκίνησαν δρομολόγια πλήρως αυτόνομων Robotaxi με επιβάτες στους δημόσιους δρόμους του Ζάγκρεμπ, εγκαινιάζοντας την αμιγώς ευρωπαϊκή εμπειρία μετακίνησης Level 4.

Το σύστημα βασίζεται στην 7η γενιά αυτόνομης οδήγησης της Pony.ai, ενσωματώνοντας ελεγκτές επιπέδου L4, αρχιτεκτονική NVIDIA DRIVE AGX και λογισμικό DriveOS για απόλυτη ασφάλεια.

Η συνεργασία μεταξύ Pony.ai, Verne και Uber προβλέπει την ανάπτυξη περισσότερων από 2.000 Robotaxi σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο μέχρι τα τέλη του 2026.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μια ουσιαστική μετάβαση στην αστική κινητικότητα, καθώς τα πρώτα οχήματα χωρίς καμία απολύτως ανθρώπινη παρέμβαση καταγράφουν τα πρώτα τους χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες.

Η Pony.ai, η οποία πρόσφατα εισήχθη στο χρηματιστήριο του Nasdaq, και η Verne, μια εταιρεία με βαθιές ρίζες στην κροατική καινοτομία, ανακοίνωσαν την έναρξη των πρώτων δοκιμαστικών δρομολογίων με πλήρως αυτόνομα Robotaxi στους δημόσιους δρόμους του Ζάγκρεμπ. Οι επιβάτες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν τη μεταφορά τους σε διαδρομές που δεν απαιτούν την παρουσία οδηγού ασφαλείας στο εσωτερικό της καμπίνας, επιβεβαιώνοντας πως η τεχνολογία αυτονομίας Level 4 έχει ωριμάσει επαρκώς για εμπορική εκμετάλλευση.

Οι πρώτες δοκιμές πραγματοποιούνται κατά μήκος μιας απαιτητικής διαδρομής 22 χιλιομέτρων, η οποία συνδέει τις κεντρικές εγκαταστάσεις της Verne και το επιχειρηματικό κέντρο της πρωτεύουσας με το αεροδρόμιο Franjo Tuđman. Οι μηχανικοί επέλεξαν τη διαδρομή προκειμένου να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα από μεταβαλλόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, περιλαμβάνοντας αστικές αρτηρίες και τμήματα ταχείας κυκλοφορίας. Η στρατηγική επέκτασης προβλέπει την προσθήκη νέων περιοχών τους επόμενους μήνες για να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού του Ζάγκρεμπ, ενώ ήδη σχεδιάζονται τα επόμενα βήματα για άλλες μεγάλες αγορές.

Το hardware που αναλαμβάνει την ασφαλή πλοήγηση των οχημάτων προέρχεται απευθείας από την έβδομη γενιά αρχιτεκτονικής Robotaxi της Pony.ai. Οι επεξεργαστές αναλαμβάνουν τον φόρτο ανάλυσης τεράστιου όγκου δεδομένων που προέρχονται από συστοιχίες καμερών, ραντάρ και LiDAR, τα οποία σαρώνουν το περιβάλλον συνεχώς παρέχοντας πλήρη κάλυψη. Κάθε δευτερόλεπτο, το σύστημα επεξεργάζεται χιλιάδες παραμέτρους για να ανιχνεύσει πεζούς, απρόβλεπτα εμπόδια, σήματα κυκλοφορίας και την πορεία των υπόλοιπων οχημάτων.

Οι πολλαπλές συστοιχίες αισθητήρων LiDAR προσφέρουν στο αυτοκίνητο τρισδιάστατη χαρτογράφηση του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας την ακριβή απόσταση και την ταχύτητα εκατοντάδων κινούμενων αντικειμένων ταυτόχρονα. Αντίθετα με τα οπτικά συστήματα που βασίζονται αποκλειστικά σε κάμερες, τα λέιζερ των ραντάρ διαπερνούν το σκοτάδι και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, παρέχοντας καθαρή εικόνα εκεί που το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να εστιάσει. Τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούν τους αλγόριθμους της Pony.ai, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν μέσω μηχανικής μάθησης για να προβλέπουν τις κινήσεις των άλλων οχημάτων δευτερόλεπτα πριν αυτές συμβούν, ελαχιστοποιώντας τους χρόνους αντίδρασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η αρχιτεκτονική ασφαλείας περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα πλεονασμού. Αν κάποιος αισθητήρας παρουσιάσει δυσλειτουργία ή προκύψει κάποια βλάβη σε κεντρικό υποσύστημα, τα εφεδρικά κυκλώματα ενεργοποιούνται ακαριαία, εξασφαλίζοντας πως το όχημα θα συνεχίσει την πορεία του με ασφάλεια ή θα σταθμεύσει ομαλά εκτός της ροής της κυκλοφορίας. Το λογισμικό έχει ήδη αποδείξει την αξιοπιστία του σε εξαιρετικά πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα της Κίνας, λειτουργώντας απρόσκοπτα υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα συνολικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς η εταιρεία καταγράφει πάνω από 100 εκατομμύρια χιλιόμετρα αυτόνομης οδήγησης παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 40 εκατομμύρια έχουν διανυθεί χωρίς καμία ανθρώπινη επέμβαση.

Το επιχειρηματικό μοντέλο και η εμπλοκή της Uber

Το εγχείρημα υπερβαίνει την απλή τεχνική επίδειξη και μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπορική υπηρεσία που υλοποιείται μέσω μιας έξυπνης τριμερούς συνεργασίας. Η Pony.ai παρέχει το σύνολο της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, από τους αλγορίθμους μέχρι τον προηγμένο εξοπλισμό σάρωσης του δρόμου. Η Verne αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο της τοπικής διαχείρισης, επιβλέποντας τη συντήρηση του στόλου, την τροφοδοσία, την καθαριότητα των οχημάτων και την επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές της Κροατίας, διασφαλίζοντας την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία.

Σε αυτή την εξίσωση προστίθεται η Uber, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στην υπηρεσία. Οι επιβάτες δεν χρειάζεται να κατεβάσουν κάποια εξειδικευμένη εφαρμογή ή να μάθουν ένα νέο σύστημα κρατήσεων, καθώς μπορούν να καλέσουν το αυτόνομο ταξί τους απευθείας μέσα από την καθιερωμένη πλατφόρμα της Uber. Από τον Απρίλιο του 2026, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες πιλοτικές δοκιμές με την παρουσία οδηγού ασφαλείας, τα οχήματα διήνυσαν περισσότερα από 200.000 χιλιόμετρα και εξυπηρέτησαν χιλιάδες επιβάτες. Οι χρήστες έδωσαν μέση βαθμολογία 4,7 στα 5, παρέχοντας την απαραίτητη αυτοπεποίθηση στις ομάδες ανάπτυξης για να αφαιρέσουν τον οδηγό ασφαλείας και να περάσουν στο τελικό στάδιο της πλήρους αυτονομίας.

Το αναπτυξιακό πλάνο της Pony.ai βασίζεται σε μια ευέλικτη στρατηγική διπλής ανάπτυξης, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της τόσο στην κινεζική όσο και στη διεθνή αγορά. Οι πρόσφατες συμφωνίες προβλέπουν την επέκταση του δικτύου ώστε να ξεπεράσει τα 4.000 Robotaxis παγκοσμίως. Μέσω της στενής συνεργασίας με την Uber, η εταιρεία φιλοδοξεί να εγκαταστήσει περισσότερα από 2.000 αυτόνομα οχήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Το Ζάγκρεμπ λειτουργεί ως το κεντρικό πεδίο δοκιμών για την προσαρμογή του λογισμικού στους ευρωπαϊκούς κώδικες οδικής κυκλοφορίας και στις τοπικές νομοθεσίες. Μέχρι τα τέλη του 2026, ο τελικός στόχος παραμένει η ενεργή παρουσία σε περισσότερες από 20 πόλεις.

Νομοθετικό πλαίσιο και προκλήσεις στους ευρωπαϊκούς δρόμους

Η υλοποίηση δοκιμών Level 4 στους ευρωπαϊκούς δρόμους παραμένει μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία λόγω του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις μεταφορές. Οι κροατικές αρχές απέδειξαν αξιοσημείωτη ευελιξία, δημιουργώντας τα απαραίτητα νομικά πρωτόκολλα για την έγκριση των δοκιμών σε δημόσιους δρόμους, επιτρέποντας την είσοδο πραγματικών επιβατών. Κάθε δρομολόγιο διεξάγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους, ενώ οι αλγόριθμοι της Pony.ai προσαρμόστηκαν λεπτομερώς ώστε να αναγνωρίζουν τον ιδιαίτερο σχεδιασμό των ευρωπαϊκών διασταυρώσεων, τη συμπεριφορά των πεζών στο ιστορικό κέντρο και τα όρια ταχύτητας που εναλλάσσονται διαρκώς.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός των αυτόνομων οχημάτων αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιβάτες αντιλαμβάνονται τη μεταφορά. Η πλατφόρμα της Verne εστιάζει ιδιαίτερα στην ακουστική απομόνωση, στον έλεγχο της ποιότητας του αέρα και στη διαδραστικότητα. Το σύστημα ψυχαγωγίας παραμετροποιείται αυτόματα σύμφωνα με το προφίλ του χρήστη που καταχωρείται στην εφαρμογή της Uber. Επιπρόσθετα, οθόνες τοποθετημένες στο εσωτερικό της καμπίνας δείχνουν ζωντανά πώς αντιλαμβάνεται το όχημα τον κόσμο γύρω του. Ο επιβάτης βλέπει στην οθόνη του ακριβώς αυτό που ανιχνεύουν τα ραντάρ, χτίζοντας έτσι ένα αίσθημα εμπιστοσύνης απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη που κρατάει το τιμόνι.

Η επιτυχία αυτών των δοκιμών αναμένεται να καθορίσει την ταχύτητα εξάπλωσης της υπηρεσίας και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν στενά τα ποσοστά ατυχημάτων και την επιρροή των αυτόνομων οχημάτων στην κυκλοφοριακή συμφόρηση των πόλεων. Οι μηχανικοί και οι πολεοδόμοι εκτιμούν πως τα Robotaxi θα μειώσουν δραστικά τα τροχαία ατυχήματα, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στον ανθρώπινο παράγοντα, και θα εξορθολογίσουν τις αστικές μετακινήσεις προσφέροντας αξιόπιστες επιλογές σε περιοχές με ελλιπή κάλυψη από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.