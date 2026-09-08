Νέα Xiaomi SkyNomad: Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μετατρέπεται σε έξυπνο σαλόνι με αυτονομία έως 1705km!

Σύνοψη

Η Xiaomi Auto προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια της δεύτερης σειράς οχημάτων της, με την ονομασία SkyNomad, εστιάζοντας στην κατηγορία των μεγάλων και έξυπνων πολυμορφικών SUV.

Οικοδομημένα πάνω στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα Kunlun Architecture, τα νέα οχήματα προσφέρουν ένα εντελώς επίπεδο πάτωμα και μετακινούμενα καθίσματα πάνω σε ράγες αεροπορικού τύπου, μεγιστοποιώντας την εσωτερική ευελιξία.

Το κορυφαίο μοντέλο N90 Max εξοπλίζεται με ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα (range-extender) που συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.5L με διπλούς ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας 416 ίππους και συνολική αυτονομία 1705 χιλιομέτρων.

Η πολυτελής καμπίνα ενσωματώνει υλικά με πιστοποίηση OEKO-TEX, οθόνη πολυμέσων 16.1 ιντσών, ολογραφικό Head-Up Display 20 ιντσών, ψυγείο 9 λίτρων και καθίσματα μηδενικής βαρύτητας με πολλαπλές ρυθμίσεις μασάζ.

Το εμπορικό λανσάρισμα στην Κίνα προκάλεσε άμεσα φρενίτιδα, με τις προ-παραγγελίες να ξεπερνούν τις 10.000 μέσα στα πρώτα τέσσερα λεπτά, ενώ οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026.

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον την εξέλιξη του τμήματος Xiaomi Auto, το οποίο μόλις διεύρυνε την γκάμα του παρουσιάζοντας επίσημα τη δεύτερη σειρά οχημάτων της ιστορίας του υπό την ονομασία SkyNomad.

Αφήνοντας για λίγο πίσω τις αυστηρά οδηγοκεντρικές επιδόσεις των σεντάν SU7, η κινεζική εταιρεία αποφάσισε να εστιάσει στην ανερχόμενη κατηγορία των μεγάλων πολυμορφικών SUV, προσφέροντας μια φρέσκια προσέγγιση που τοποθετεί την άνεση των επιβατών και την έξυπνη διαχείριση του χώρου στο απόλυτο επίκεντρο. Αναπτύσσοντας την ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική πλατφόρμα Kunlun Architecture έπειτα από τρία χρόνια εντατικών ερευνών, οι μηχανικοί της εταιρείας κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα όχημα που δεν αποτελεί απλώς ένα μεταφορικό μέσο, αλλά ένα πλήρως προσαρμόσιμο κινητό σαλόνι το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας, των ταξιδιωτών ή ακόμα και των επαγγελματιών που εργάζονται εν κινήσει.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία της σειράς SkyNomad υιοθετεί ογκώδεις και επιβλητικές γραμμές, με το κορυφαίο N90 Max να φτάνει τα 5,2m σε μήκος και τα 1,99m σε πλάτος, συνδυαζόμενο με ένα μεταξόνιο που αγγίζει τα 3,08m. Το μπροστινό τμήμα εναρμονίζεται πλήρως με την εταιρική ταυτότητα, διαθέτοντας φωτιστικά σώματα LED που σχηματίζουν το χαρακτηριστικό γράμμα "Mi", ενώ οι κάθετες εισαγωγές αέρα και τα ανεστραμμένα πίσω φώτα τύπου "halo" προσδίδουν έναν ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα.

Παρά το ογκώδες σχήμα που θυμίζει έντονα τις κλασικές off-road προτάσεις της αγοράς, οι εκτενείς αεροδυναμικές μελέτες επέτρεψαν τη μείωση του συντελεστή οπισθέλκουσας στο 0.255, βελτιώνοντας καθοριστικά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το αμάξωμα διακρίνεται για την κατασκευαστική του ακαμψία, καθώς το 90.4% του πλαισίου αποτελείται από κράματα αλουμινίου και χάλυβα υπερ-υψηλής αντοχής στα 2200 MPa, ενσωματώνοντας παράλληλα δύο τεράστια χυτά τμήματα που αναβαθμίζουν τη δομική ασφάλεια σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό χώρο, η ομάδα ανάπτυξης πέτυχε ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα μειώνοντας το συνολικό πάχος του πατώματος στα μόλις 29,8 cm, γεγονός που επέτρεψε τη δημιουργία μιας εντελώς επίπεδης καμπίνας από την πρώτη σειρά καθισμάτων μέχρι και τον χώρο αποσκευών. Πάνω σε αυτή την απρόσκοπτη επιφάνεια εγκαταστάθηκαν ράγες αεροπορικού τύπου από ενισχυμένο αλουμίνιο μήκους 1,938 m, δίνοντας τη δυνατότητα στα καθίσματα να μετακινούνται ελεύθερα ή ακόμα και να αφαιρούνται, επιτρέποντας στους επιβάτες να διαμορφώσουν τον χώρο από ένα παραδοσιακό επταθέσιο όχημα σε έναν αχανή χώρο φόρτωσης που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 24 βαλίτσες μεγέθους 50,8cm.

Τα υλικά της καμπίνας αποπνέουν αέρα απόλυτης πολυτέλειας, καλύπτοντας επιφάνεια 32 τετραγωνικών μέτρων με μαλακές επενδύσεις που φέρουν την αυστηρή πιστοποίηση ασφαλείας OEKO-TEX, εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία από αλλεργιογόνα ακόμα και για τα μικρά βρέφη. Το ψηφιακό οικοσύστημα περιλαμβάνει έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 8.8 ιντσών, μια κεντρική οθόνη πολυμέσων 16.1 ιντσών ανάλυσης 4K, και ένα εντυπωσιακό ολογραφικό Head-Up Display 20 ιντσών που προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες κατευθείαν στο οπτικό πεδίο του οδηγού, με τις ανέσεις να ολοκληρώνονται από ένα ηλεκτρικό ψυγείο εννέα λίτρων και ειδικές θύρες ταχείας φόρτισης αξεσουάρ στα 27W.

Στο τεχνολογικό πεδίο της μετάδοσης κίνησης, η σειρά βασίζεται σε μια ευφυή υβριδική πλατφόρμα με κινητήρα επέκτασης αυτονομίας (range extender), ο οποίος αποτελείται από έναν θερμικό υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.5 λίτρων εξελιγμένο σε συνεργασία με τη Dong'an. Το σύστημα λειτουργεί πρωτίστως ως γεννήτρια για την μπαταρία χωρητικότητας 76 kWh, πετυχαίνοντας κορυφαία θερμική απόδοση που ανέρχεται στο 42% και διατηρώντας την κατανάλωση στα μόλις 6.26 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα μετά την εξάντληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Το κορυφαίο N90 Max αξιοποιεί ένα σύστημα τετρακίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 416 ίππων (310 kW), προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 5.9 δευτερόλεπτα, ενώ η καθαρά ηλεκτρική αυτονομία αγγίζει τα 464 χιλιόμετρα, αυξάνοντας τη συνολική εμβέλεια ταξιδιού στα 1705 χιλιόμετρα σύμφωνα με τα πρότυπα CLTC. Το σύστημα ανάρτησης ενσωματώνει διπλά ψαλίδια εμπρός, αερανάρτηση με μεταβαλλόμενη απόσβεση αμορτισέρ, καθώς και εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες που περιλαμβάνουν ικανότητα διάβασης υδάτινου κωλύματος βάθους 75 cm.

Η αποδοχή του αγοραστικού κοινού στην αγορά της Κίνας υπήρξε πρωτοφανής, καθώς η ανακοίνωση των μοντέλων προκάλεσε κυριολεκτικά συμφόρηση στα συστήματα παραγγελιών της εταιρείας, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 10.000 κρατήσεις μέσα στα πρώτα τέσσερα λεπτά διαθεσιμότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε επτά ιδιαίτερους χρωματισμούς, όπως το εμπνευσμένο από τη φύση Volcanic Gray και το Mountain Green, με την εμπορική διαθεσιμότητα να ξεκινάει επίσημα προς το τέλος του 2026. Η έκδοση Explorer Edition αναμένεται να αποτελέσει τον διακαή πόθο των φίλων της υπαίθρου προσφέροντας ενσωματωμένη πτυσσόμενη σκηνή οροφής και θερμαινόμενο δάπεδο, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση της Xiaomi Auto να κυριαρχήσει στην αναπτυσσόμενη αγορά των πολυτελών οχημάτων περιπέτειας και ελεύθερου χρόνου.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Οι τιμές διάθεσης της σειράς SkyNomad στην αγορά της Κίνας αποδεικνύουν την επιθετική εμπορική στρατηγική που ακολουθεί η Xiaomi, πιέζοντας αφόρητα τον άμεσο ανταγωνισμό προσφέροντας πλούσιο βασικό εξοπλισμό σε άκρως δελεαστικά επίπεδα κοστολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, το πισωκίνητο πενταθέσιο μοντέλο SkyNomad N70 Pro διατίθεται στα 209.900 γιουάν (ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 26.500 ευρώ), ενώ το πιο ισχυρό τετρακίνητο N70 Max ανέρχεται στα 239.900 γιουάν (περίπου 30.300 ευρώ). Αναφορικά με τη μεγάλη ναυαρχίδα, η επταθέσια έκδοση N90 Max κοστολογείται στα 269.900 γιουάν (περίπου 34.000 ευρώ). Για τους πιο απαιτητικούς χρήστες που επιζητούν την απόλυτη εμπειρία υπαίθριων εξορμήσεων, το εξειδικευμένο N90 Max Explorer Edition με την ηλεκτρική αναδιπλούμενη σκηνή οροφής φτάνει τα 299.900 γιουάν (περίπου 37.800 ευρώ).

Με δεδομένο ότι η Xiaomi Auto έχει επιβεβαιώσει ήδη την απόβαση της στην Ευρώπη από το 2027 (αρχικά στη Γερμανία), δεν αποκλείεται να δούμε τα SkyNomad και στην ήπειρο μας μέσα στα επόμενα χρόνια.