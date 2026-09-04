Η Uber ξεκινά τις πρώτες αυτόνομες διαδρομές Robotaxi στο Λονδίνο με τεχνολογία Wayve

Σύνοψη

Η Uber και η βρετανική εταιρεία Wayve ξεκίνησαν επίσημα τις διαδρομές επιβατών με αυτόνομα οχήματα στους δρόμους του Λονδίνου.

Ο αρχικός στόλος της υπηρεσίας απαρτίζεται από αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα Ford Mustang Mach-E, τα οποία φέρουν το προηγμένο σύστημα αυτόνομης οδήγησης της Wayve.

Για την απόλυτη ασφάλεια των επιβατών και την αυστηρή τήρηση των βρετανικών νομικών κανονισμών, ένας εκπαιδευμένος οδηγός ασφαλείας παραμένει πάντοτε πίσω από το τιμόνι σε κάθε διαδρομή.

Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να επιλέξουν την προτίμησή τους για τα αυτόνομα οχήματα μέσω των ρυθμίσεων, δίχως καμία απολύτως επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη της Wayve λειτουργεί μέσω θεμελιωδών μοντέλων (foundation models) που μαθαίνουν διαρκώς από το περιβάλλον, εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη για προ-σχεδιασμένους χάρτες υψηλής ευκρίνειας.

Η μετάβαση προς την πλήρως αυτόνομη οδήγηση αποκτά πλέον απτά χαρακτηριστικά στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις, καθώς η Uber εγκαινίασε την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, την πρώτη της υπηρεσία δημόσιων μετακινήσεων με αυτόνομα ταξί στους δρόμους του Λονδίνου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύπτει μέσα από τη στρατηγική συνεργασία της πολυεθνικής πλατφόρμας με τη βρετανική εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης Wayve, σηματοδοτώντας ένα εξαιρετικά κρίσιμο τεχνολογικό ορόσημο για τη βρετανική πρωτεύουσα. Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση την εφαρμογή της Uber έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις μετακινήσεις τους επιβαίνοντας σε ένα από τα ειδικά διαμορφωμένα ηλεκτρικά οχήματα Ford Mustang Mach-E τα οποία συνθέτουν τον αρχικό στόλο της εταιρείας.

Παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος της οδήγησης πραγματοποιείται κατά βάση από τα εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο της Μεγάλης Βρετανίας επιβάλλει τη διαρκή φυσική παρουσία ενός εκπαιδευμένου οδηγού ασφαλείας στη θέση του οδηγού, ο οποίος παραμένει σε απόλυτη ετοιμότητα να αναλάβει τον χειρισμό του αυτοκινήτου εάν προκύψει οποιαδήποτε απρόβλεπτη ή επικίνδυνη κυκλοφοριακή κατάσταση.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία Robotaxi της Uber στο Λονδίνο;

Οι χρήστες που ζητούν διαδρομές μέσω των επιλογών UberX, Uber Comfort ή Uber Electric στο Λονδίνο ενδέχεται πλέον να αντιστοιχιστούν με ένα αυτόνομο όχημα Ford Mustang Mach-E της Wayve. Οι επιβάτες λαμβάνουν πάντοτε σχετική ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής με την επιλογή να δεχτούν ή να απορρίψουν τη συγκεκριμένη αυτόνομη διαδρομή, ενώ το τελικό κόστος παραμένει ακριβώς το ίδιο με τις συμβατικές διαδρομές της πλατφόρμας, χωρίς να απαιτείται η παροχή φιλοδωρήματος στο τέλος.



Η διαδικασία εξοικείωσης με τη νέα αυτή μορφή αστικής μετακίνησης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ευκολία και διαφάνεια προς τον τελικό καταναλωτή. Οι χρήστες της εφαρμογής που επιθυμούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες αντιστοίχισής τους με ένα αυτόνομο όχημα μπορούν να μεταβούν στις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους και να ενεργοποιήσουν τον ειδικό διακόπτη για τα αυτόνομα οχήματα στην ενότητα των προτιμήσεων της διαδρομής.

Κατά την άφιξη του ηλεκτρικού οχήματος στο επιλεγμένο σημείο παραλαβής, οι επιβάτες χρησιμοποιούν αποκλειστικά το smartphone τους προκειμένου να ξεκλειδώσουν με ασφάλεια τις πόρτες και να δώσουν την εντολή εκκίνησης της διαδρομής. Στο εσωτερικό της καμπίνας δεσπόζει μια κεντρικά τοποθετημένη οθόνη αφής, η οποία προβάλλει με κάθε λεπτομέρεια τον προγραμματισμένο χάρτη της διαδρομής, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ενημέρωση του επιβάτη για την ακριβή πορεία του οχήματος.

Η ριζοσπαστική τεχνολογική προσέγγιση της Wayve

Σε πλήρη αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους άλλων μεγάλων εταιρειών αυτόνομης οδήγησης, η Wayve στηρίζει την τεχνολογία της στα θεμελιώδη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επιτρέπουν στο λογισμικό να μαθαίνει εντελώς δυναμικά από το εξωτερικό περιβάλλον. Το προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται αδιάκοπα τεράστιους όγκους δεδομένων, δίνοντας στο όχημα την εκπληκτική ικανότητα να προσαρμόζεται άμεσα σε εντελώς νέες και απρόβλεπτες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Αυτή η αρχιτεκτονική διαφέρει ριζικά από τα δυσκίνητα συστήματα που βασίζονται αποκλειστικά στην ύπαρξη τρισδιάστατων χαρτών υψηλής ανάλυσης και σε εκατομμύρια γραμμές κώδικα με αυστηρά προκαθορισμένους κανόνες πλοήγησης. Η Wayve εστιάζει καθαρά στη δημιουργία ενός συστήματος μηχανικής μάθησης το οποίο αναλύει οπτικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και εφαρμόζει αυτόματα τις γενικευμένες οδηγικές του δεξιότητες σε άγνωστα περιβάλλοντα, προσομοιάζοντας σε τεράστιο βαθμό τον ανθρώπινο τρόπο αντίδρασης.

Τα ηλεκτρικά Ford Mustang Mach-E αποτελούν μια ιδανική και εξαιρετικά αποδοτική πλατφόρμα υλοποίησης λόγω της άμεσης ανταπόκρισης των ηλεκτροκινητήρων τους, αλλά και της αναγκαίας ευρυχωρίας που απαιτείται για την ασφαλή εγκατάσταση των πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων στο χώρο των αποσκευών.

Το συντηρητικό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο

Ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα προχωρούν με εντυπωσιακά ταχείς ρυθμούς στην πλήρη εμπορική αδειοδότηση αυτόνομων οχημάτων, η Ευρώπη επιλέγει ξεκάθαρα να διατηρήσει μια πολύ πιο συντηρητική, αυστηρή και μεθοδική προσέγγιση απέναντι στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκεται ακόμη σε στάδιο πιλοτικής διαμόρφωσης, καθιστώντας απολύτως υποχρεωτική την παρουσία οδηγού ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενδελεχείς κρατικοί έλεγχοι.

Η Uber και η Wayve έχουν ήδη εκκινήσει τις μακροχρόνιες απαραίτητες νομικές διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη νομοθετική έγκριση για λειτουργία χωρίς ανθρώπινη εποπτεία στο απώτερο μέλλον, ωστόσο το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εγκρίσεων παραμένει ρευστό και ασαφές. Παράλληλα, ανταγωνίστριες εταιρείες κολοσσοί όπως η Waymo της Alphabet, καθώς και η κινεζική Baidu, προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη δική τους δυναμική είσοδο στη βρετανική αγορά.

Ενεργειακή διαχείριση και σχεδιασμός επεκτασιμότητας

Η εύρυθμη λειτουργία ενός ολόκληρου στόλου αυτόνομων ηλεκτρικών οχημάτων εντός του πυκνού αστικού ιστού απαιτεί εξαιρετικά προσεκτικό και πολυδιάστατο σχεδιασμό όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση και την καθημερινή συντήρηση του στόλου. Η Uber σε άμεση συνεργασία με την εταιρεία Otto Car δημιούργησαν ένα κεντρικό αμαξοστάσιο στην καρδιά του Λονδίνου, το οποίο θα λειτουργεί ως ο βασικός τεχνολογικός κόμβος για τις απαραίτητες μηχανολογικές εργασίες, αλλά και για τις αναβαθμίσεις των υπολογιστικών συστημάτων.

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου παίζει η εγκατάσταση στρατηγικών σημείων υπερταχείας φόρτισης σε κομβικές περιοχές κάλυψης του δικτύου. Η υποδομή σχεδιάστηκε αυστηρά με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του χρόνου παραγωγικής διαθεσιμότητας των οχημάτων στους δρόμους και την ελαχιστοποίηση των άσκοπων χιλιομέτρων επιστροφής στην κεντρική βάση. Αυτό το δομημένο λειτουργικό παράδειγμα αποτελεί ένα άρτιο πείραμα πρακτικής εφαρμογής, το οποίο θα επιτρέψει τόσο στην Uber όσο και στη Wayve να τελειοποιήσουν τις τεχνολογικές διαδικασίες τους, προκειμένου να εξαγάγουν σύντομα το συγκεκριμένο επιτυχημένο μοντέλο και σε άλλες απαιτητικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με παρόμοια κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά.