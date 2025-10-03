Η AI δεν έχει επηρεάσει τις θέσεις εργασίας μέχρι στιγμής, σύμφωνα με έρευνα του Yale

Παρά την έντονη συζήτηση και τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και την πιθανότητα να εκτοπίσει εργαζομένους από τις θέσεις τους, νέα έρευνα από το Yale καταρρίπτει τα σενάρια άμεσης απειλής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δεν έχει υποστεί καμία αισθητή μεταβολή από τότε που εμφανίστηκε το ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022 και τα υπόλοιπα γενετικά μοντέλα που ακολούθησαν.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από το Budget Lab, ένα ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο πολιτικής του Yale. Οι οικονομολόγοι διαπίστωσαν πως, 33 μήνες μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλήξει τη ζήτηση για γνωσιακή εργασία. Όπως αναφέρουν οι Martha Gimbel, Molly Kinder, Joshua Kendall και Maddie Lee στη σύνοψη της μελέτης, «τα στοιχεία μας δείχνουν ότι η ευρύτερη αγορά εργασίας δεν έχει γνωρίσει ορατές αναταράξεις, κάτι που αμφισβητεί τους φόβους ότι η αυτοματοποίηση μέσω AI διαβρώνει την απασχόληση».

Αν και οι αριθμοί δεν καταγράφουν καμία μεγάλη αλλαγή, οι ηγέτες των εταιρειών AI επιμένουν να προειδοποιούν για επικείμενο πλήγμα. Ο CEO της Anthropic, Dario Amodei, είχε δηλώσει τον Μάιο ότι μέσα σε πέντε χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει κατά το ήμισυ τις θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου σε γραφεία. Παρόμοια πρόβλεψη έχει διατυπώσει και ο Sam Altman της OpenAI.

Η αφήγηση αυτή φαίνεται να εξυπηρετεί την επαφή των εταιρειών με νομοθέτες και ρυθμιστικές αρχές, αφού ανεβάζει το θέμα στην πολιτική ατζέντα. Παράλληλα, μεγάλες εταιρείες όπως η IBM και η Salesforce επικαλέστηκαν την AI για απολύσεις προσωπικού, παρότι σε πολλές περιπτώσεις η πραγματική αιτία φαίνεται να ήταν η αναζήτηση χαμηλότερου κόστους μέσω outsourcing. Μικρότερες επιχειρήσεις, όπως η Fiverr, έχουν κάνει παρόμοιες αναφορές.

Η Microsoft, από τους μεγαλύτερους «υποστηρικτές» της τεχνητής νοημοσύνης, συνέβαλε επίσης στο κλίμα ανησυχίας με μια μελέτη για τις θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν περισσότερο. Ωστόσο, στη συνέχεια έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η AI εξαλείφει επαγγέλματα. Στην πραγματικότητα, οι απολύσεις της εταιρείας φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με τη μείωση κόστους και την ικανοποίηση επενδυτών, μετά τις τεράστιες επενδύσεις σε data centers που στηρίζουν τις φιλοδοξίες της στο πεδίο της AI.

Τα αποτελέσματα του Yale δεν αποτελούν μεμονωμένη εξαίρεση. Ήδη από το 2023, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας του ΟΗΕ είχε καταλήξει ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη πιθανότατα δεν θα αντικαταστήσει τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων. Παράλληλα, μελέτη στη Δανία έδειξε τον Απρίλιο του 2024 ότι η AI δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο ούτε στους μισθούς ούτε στην απασχόληση.

Μια άλλη έρευνα, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο, κατέγραψε «μέτριες επιδράσεις στην απασχόληση», καθώς η μειωμένη ζήτηση σε κάποιους κλάδους αντισταθμίστηκε από αυξημένες ανάγκες σε εταιρείες που υιοθέτησαν τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Ωστόσο, υπάρχουν και αντικρουόμενα δεδομένα. Το Stanford Digital Economy Lab ανέφερε πρόσφατα ότι οι απόφοιτοι πανεπιστημίων που εισέρχονται σε επαγγέλματα πιο εκτεθειμένα στην τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασαν μείωση 13% στην απασχόληση σε σχέση με συναδέλφους τους σε πιο «προστατευμένους» τομείς.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο βασικός λόγος που η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ακόμη αναστατώσει την αγορά εργασίας είναι η επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων. Παρά τον θόρυβο γύρω από τις δυνατότητές της, πολλές εταιρείες παραμένουν σκεπτικές ως προς την αποτελεσματικότητα, το κόστος και τους πιθανούς κινδύνους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η υιοθέτηση να προχωρά πιο αργά και επιλεκτικά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, η τεχνητή νοημοσύνη συχνά λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο αντί να αντικαθιστά θέσεις εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, ενισχύει την παραγωγικότητα χωρίς να μειώνει τον αριθμό των εργαζομένων.

Το συμπέρασμα του Yale είναι σαφές: οι φόβοι ότι η AI έχει ήδη αρχίσει να «ροκανίζει» θέσεις εργασίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα . Η εικόνα της μαζικής ανεργίας λόγω αυτοματισμού παραμένει περισσότερο υπόθεση παρά γεγονός.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο μέλλον. Όπως παραδέχονται και οι ερευνητές, η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και είναι πιθανό να επιφέρει πιέσεις σε συγκεκριμένους κλάδους. Ωστόσο, προς το παρόν, οι στατιστικές δείχνουν μια αξιοσημείωτη σταθερότητα.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η εικόνα αυτή θα διατηρηθεί καθώς οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνονται και η χρήση της γίνεται πιο μαζική. Οι ερευνητές του Yale τονίζουν ότι θα χρειαστούν συνεχή παρακολούθηση και περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί αν το «κύμα» της AI θα αποδειχθεί τελικά πιο ισχυρό ή αν οι φόβοι παραμείνουν υπερβολικοί.

Προς το παρόν, πάντως, η πραγματικότητα απέχει πολύ από τις ζοφερές προβλέψεις. Η αγορά εργασίας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, και η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ακόμη φέρει την ανατροπή που πολλοί προέβλεπαν.

