Η AI έφτιαξε φάρμακο επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση σε δοκιμή 12 εβδομάδων

Σύνοψη

Η Insilico Medicine ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας για το rentosertib , ένα φάρμακο σχεδιασμένο αποκλειστικά από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση χρόνιων πνευμονικών παθήσεων.

ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας για το , ένα φάρμακο σχεδιασμένο αποκλειστικά από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση χρόνιων πνευμονικών παθήσεων. Η κλινική δοκιμή διάρκειας 12 εβδομάδων σε 42 ασθενείς απέδειξε μείωση της βιολογικής τους ηλικίας, όπως αυτή καταγράφηκε από έξι διαφορετικά συστήματα μέτρησης.

Τα βιολογικά ρολόγια που χρησιμοποιήθηκαν αναλύουν πολλαπλούς βιοδείκτες στο αίμα, αλλαγές στο DNA και φυσιολογικές παραμέτρους για να υπολογίσουν την πραγματική φθορά του οργανισμού.

Η ιατρική κοινότητα διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις για την απόλυτη αξιοπιστία αυτών των δεικτών, τονίζοντας τον κίνδυνο καταστολής των φυσικών μηχανισμών επιδιόρθωσης του ανθρώπινου σώματος.

Η εφαρμογή της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ιατρικής έρευνας έχει αρχίσει να ξεφεύγει από τα όρια της απλής ανάλυσης δεδομένων περνώντας πλέον στο στάδιο της ουσιαστικής κλινικής παρέμβασης.

Μια νέα επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό Nature Biotechnology φέρνει στο προσκήνιο τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του rentosertib, ενός πειραματικού φαρμάκου που υπόσχεται να αμβλύνει τις επιπτώσεις του χρόνου στον ανθρώπινο οργανισμό. Η ερευνητική ομάδα της Insilico Medicine, μιας εξειδικευμένης εταιρείας στην ανακάλυψη φαρμάκων μέσω αλγορίθμων, κατασκεύασε το μόριο με πρωταρχικό σκοπό την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων των πνευμόνων, θέτοντας ταυτόχρονα ως παράλληλο στόχο την επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών μέσα από τη βελτίωση βασικών κυτταρικών λειτουργιών.

Πώς λειτουργεί το rentosertib και η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ανάπτυξη φαρμάκων

Το rentosertib αποτελεί ένα καινοτόμο μόριο που σχεδιάστηκε εξολοκλήρου από αλγορίθμους μηχανικής μάθησης της Insilico Medicine για την ταυτόχρονη θεραπεία χρόνιων πνευμονικών παθήσεων και την ενίσχυση της κυτταρικής μακροζωίας. Στην πρόσφατη κλινική δοκιμή 42 ασθενών διάρκειας 12 εβδομάδων, το φάρμακο πέτυχε στατιστικά σημαντική μείωση των δεικτών βιολογικής ηλικίας σύμφωνα με έξι διαφορετικά πρωτόκολλα μέτρησης.

Η παραδοσιακή διαδικασία ανακάλυψης νέων θεραπειών απαιτεί συνήθως δεκαετίες δαπανηρών εργαστηριακών δοκιμών προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε μια χημική δομή που να αλληλεπιδρά με τον επιθυμητό βιολογικό στόχο παραμένοντας ασφαλής για τον άνθρωπο. Οι μηχανικοί της Insilico Medicine παρέκαμψαν αυτό το τεράστιο χρονικό εμπόδιο τροφοδοτώντας τα AI μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης με εκατομμύρια βιολογικά δεδομένα, επιτρέποντας στον αλγόριθμο να δοκιμάσει εικονικά αμέτρητες χημικές ενώσεις πριν καταλήξει στην ιδανικότερη επιλογή.

Οι 42 συμμετέχοντες που εντάχθηκαν στο ερευνητικό πρόγραμμα έλαβαν το σκεύασμα υπό στενή ιατρική παρακολούθηση συγκρίνοντας την εξέλιξη της υγείας τους απέναντι σε μια ομάδα ελέγχου η οποία λάμβανε είτε εικονικό φάρμακο είτε απολύτως καμία θεραπευτική αγωγή. Κατά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που κατανάλωναν το δραστικό μόριο παρουσίασαν σαφή αντιστροφή στους δείκτες κυτταρικής φθοράς, διαφοροποιώντας την εικόνα τους από την ομάδα ελέγχου όπου η βιολογική ηλικία παρέμεινε αμετάβλητη ή συνέχισε την αυξητική της πορεία.

Επιτάχυνση έρευνας: Οι αλγόριθμοι συμπιέζουν τον χρόνο ανακάλυψης από αρκετά χρόνια σε μόλις λίγους μήνες εκτελώντας δισεκατομμύρια προσομοιώσεις.

Οι αλγόριθμοι συμπιέζουν τον χρόνο ανακάλυψης από αρκετά χρόνια σε μόλις λίγους μήνες εκτελώντας δισεκατομμύρια προσομοιώσεις. Στόχευση αιτίου: Ο σχεδιασμός του φαρμάκου υπερβαίνει την καταπολέμηση των συμπτωμάτων εστιάζοντας άμεσα στον βιολογικό μηχανισμό της κυτταρικής γήρανσης.

Ο σχεδιασμός του φαρμάκου υπερβαίνει την καταπολέμηση των συμπτωμάτων εστιάζοντας άμεσα στον βιολογικό μηχανισμό της κυτταρικής γήρανσης. Κλινική απόδειξη: Η επιτυχία σε δείγμα 42 ανθρώπων λειτουργεί ως ισχυρή απόδειξη της ικανότητας της τεχνητής νοημοσύνης να παράγει βιώσιμες ιατρικές λύσεις.

Τι είναι τα βιολογικά ρολόγια γήρανσης και πώς αξιολογούνται;

Τα βιολογικά ρολόγια γήρανσης αποτελούν ψηφιακά και εργαστηριακά εργαλεία που αξιολογούν τη νοσηρότητα και θνησιμότητα ενός ατόμου πέρα από τη χρονολογική του ηλικία. Τα συστήματα αυτά υπολογίζουν την πραγματική βιολογική ηλικία του οργανισμού αναλύοντας κρίσιμους βιοδείκτες στο αίμα, επιγενετικές μεταβολές στο DNA μέσω μεθυλίωσης, πρωτεωμικά δεδομένα, καθώς και εκτενείς φυσιολογικές και ψυχολογικές παραμέτρους.

Η επιστημονική προσέγγιση της μέτρησης του γήρατος έχει εξελιχθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία μετατρέποντας τις απλές εκτιμήσεις σε αυστηρά μετρήσιμα μεγέθη που αντικατοπτρίζουν τη συνολική υγεία του ατόμου. Τα πρώτα εργαλεία αυτού του τύπου βασίζονταν αποκλειστικά στη μεθυλίωση του DNA καταγράφοντας τις ανεπαίσθητες χημικές μεταβολές στο γενετικό υλικό καθώς τα χρόνια περνούν, ενώ οι νεότερες μέθοδοι στράφηκαν προς την πρωτεωμική ανάλυση ανιχνεύοντας συγκεκριμένες πρωτεΐνες στο αίμα που προδίδουν τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών ασθενειών. Η εταιρεία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει έξι διαφορετικές παραλλαγές αυτών των ρολογιών για να εξασφαλίσει την εγκυρότητα των ευρημάτων της διαπιστώνοντας με ικανοποίηση ότι το rentosertib επέφερε θετικές μεταβολές σε όλες τις κλίμακες μέτρησης προσφέροντας μια πολυδιάστατη εικόνα βιολογικής ανανέωσης.

Παρά τον δικαιολογημένο ενθουσιασμό που προκαλούν τέτοια ευρήματα στον τεχνολογικό κλάδο, κορυφαίοι ιατροί και ερευνητές διατηρούν έντονες επιφυλάξεις για την καθολική χρησιμότητα αυτών των μετρητικών εργαλείων. Η έλλειψη ενός παγκοσμίως αποδεκτού δείκτη μέτρησης της βιολογικής ηλικίας δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην ορθή αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσμάτων αφήνοντας περιθώρια για επιστημονικές αμφισβητήσεις. Αρκετοί ειδικοί προειδοποιούν με έμφαση πως η εμμονική προσπάθεια φαρμακευτικής παρέμβασης στους δείκτες γήρανσης κρύβει τεράστιους κινδύνους για τους ασθενείς διότι ορισμένες ενέργειες που μειώνουν θεωρητικά τη βιολογική ηλικία ίσως καταστέλλουν στην πραγματικότητα τις φυσιολογικές λειτουργίες επιδιόρθωσης βλαβών του σώματος.

Η διαδικασία ρυθμιστικής έγκρισης και οι προεκτάσεις για την Ευρώπη

Η κυκλοφορία του rentosertib στην ευρωπαϊκή αγορά προϋποθέτει την ολοκλήρωση εκτεταμένων κλινικών δοκιμών και την τελική έγκριση από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς. Η επιτυχής διάθεση μιας τέτοιας θεραπείας αναμένεται να επηρεάσει δραστικά τη διαχείριση του γηράσκοντος πληθυσμού, απαιτώντας ωστόσο πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό μιας βιώσιμης τιμολογιακής πολιτικής στα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθούν πλέον στενά την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στη φαρμακοβιομηχανία προετοιμάζοντας αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου για τα νέα σκευάσματα προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των πολιτών απέναντι σε απρόβλεπτες παρενέργειες. Ένα χάπι ικανό να ελέγξει τις συνέπειες του γήρατος αντιμετωπίζοντας χρόνιες παθήσεις αποκτά τεράστια σημασία για το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τη δημογραφική δομή της χώρας και τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας του γενικού πληθυσμού.

Εφόσον οι μελλοντικές έρευνες μεγαλύτερης κλίμακας επικυρώσουν τα αρχικά αισιόδοξα στοιχεία μειώνοντας τις μακροχρόνιες νοσηλείες και την εξάρτηση των ηλικιωμένων από πολλαπλά φάρμακα, η συνταγογράφηση του rentosertib θα μπορούσε να αποφορτίσει σημαντικά τα δημόσια νοσοκομεία. Βέβαια η διαδρομή από το ερευνητικό εργαστήριο μέχρι τα ράφια των φαρμακείων παραμένει εξαιρετικά μακρά απαιτώντας τη διενέργεια εντατικών ελέγχων ασφαλείας και αποτελεσματικότητας προτού τεθεί το ζήτημα της εμπορικής διάθεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.