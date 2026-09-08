My Feed, My Way: Η Αυστραλία υποχρεώνει τα social media να απενεργοποιούν τον AI αλγόριθμο τους!

Σύνοψη

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας εισάγει το νομοσχέδιο "My Feed, My Way", υποχρεώνοντας τις πλατφόρμες να προσφέρουν επιλογή απενεργοποίησης των αλγορίθμων.

Οι χρήστες θα λαμβάνουν επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις για να επιλέξουν ροή περιεχομένου αποκλειστικά από λογαριασμούς που ακολουθούν συνειδητά.

Η ρυθμιστική αρχή eSafety αποκτά διευρυμένες εξουσίες με πρόστιμα που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας για τις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.

Η νέα νομοθεσία διαφοροποιείται εντελώς από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή (DSA), καθιστώντας την επιλογή opt-out υποχρεωτική και ευδιάκριτη στην κύρια οθόνη.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας συνεχίζει την αυστηρή νομοθετική της προσέγγιση απέναντι στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας του πλανήτη, ανακοινώνοντας ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που στοχεύει ευθέως στον πυρήνα της λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων.

Έχοντας ήδη προωθήσει την παγκόσμια πρωτοτυπία της πλήρους απαγόρευσης χρήσης των social media για τα παιδιά, η χώρα της Ωκεανίας στρέφει πλέον την αμέριστη προσοχή της στους αλγόριθμους προτάσεων που καθορίζουν ασφυκτικά τι βλέπουν οι χρήστες στις οθόνες τους καθημερινά.

Ο πρωθυπουργός Anthony Albanese χαρακτήρισε την προσπάθεια ως μια απόλυτα λογική, πρακτική και ρεαλιστική μεταρρύθμιση που επιστρέφει τον έλεγχο στους πολίτες, μεταφέροντας ταυτόχρονα την ευθύνη για την ψηφιακή αδράνεια στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Πώς λειτουργεί το νομοσχέδιο My Feed, My Way της Αυστραλίας;

Το νομοσχέδιο My Feed, My Way υποχρεώνει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να παρέχουν ρητή επιλογή στους χρήστες για την εμφάνιση της ψηφιακής τους ροής. Μέσω τακτικών, υποχρεωτικών ειδοποιήσεων, οι πολίτες θα μπορούν να απενεργοποιούν τον αλγόριθμο προτάσεων και να βλέπουν περιεχόμενο αποκλειστικά από φίλους ή δημιουργούς που ακολουθούν συνειδητά.

Βασικά τεχνικά και νομικά χαρακτηριστικά

Ενεργή προτροπή: Οι πλατφόρμες απαγορεύεται πλέον να κρύβουν την επιλογή στις ρυθμίσεις απορρήτου, αλλά οφείλουν να ρωτούν περιοδικά τους χρήστες για τις πραγματικές τους προτιμήσεις εμφάνισης.

Οι πλατφόρμες απαγορεύεται πλέον να κρύβουν την επιλογή στις ρυθμίσεις απορρήτου, αλλά οφείλουν να ρωτούν περιοδικά τους χρήστες για τις πραγματικές τους προτιμήσεις εμφάνισης. Χρονολογική ροή επιλογής: Η απενεργοποίηση του αλγορίθμου συνεπάγεται την άμεση επιστροφή σε μια οργανική ροή πληροφοριών χωρίς αδιαφανείς παρεμβάσεις συστημάτων μηχανικής μάθησης.

Η απενεργοποίηση του αλγορίθμου συνεπάγεται την άμεση επιστροφή σε μια οργανική ροή πληροφοριών χωρίς αδιαφανείς παρεμβάσεις συστημάτων μηχανικής μάθησης. Τεκμηρίωση ψηφιακού κινδύνου: Οι εταιρείες τεχνολογίας καλούνται πλέον να καταγράφουν σχολαστικά και να αποδεικνύουν τις εσωτερικές τους ενέργειες για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο.

Οι εταιρείες τεχνολογίας καλούνται πλέον να καταγράφουν σχολαστικά και να αποδεικνύουν τις εσωτερικές τους ενέργειες για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Δυσθεώρητα πρόστιμα: Η εσκεμμένη ή ακούσια μη συμμόρφωση επισύρει βαριές ποινές που μπορούν να αγγίξουν τα 109,2 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 67,78 εκατομμύρια ευρώ.

Η μηχανική του εθισμού και οι αλγοριθμικές προτάσεις

Η λειτουργία πίσω από τις αλγοριθμικές ροές βασίζεται σε εξαιρετικά πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα που αναλύουν αδιάκοπα δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων καθημερινά, ξεκινώντας από τον ακριβή χρόνο παραμονής σε μια ανάρτηση μέχρι τον ρυθμό κύλισης της οθόνης και τα μοτίβα αναζήτησης. Αυτά τα προηγμένα συστήματα στοχεύουν αποκλειστικά στη δημιουργία ενός βρόχου παραγωγής ντοπαμίνης, προσφέροντας συνεχώς απρόβλεπτες ανταμοιβές με τη μορφή νέου, υπερ-προσωποποιημένου περιεχομένου, ώστε να εκμηδενίσουν τις πιθανότητες αποσύνδεσης του χρήστη από την εκάστοτε εφαρμογή.

Αντιλαμβανόμενη τις βαθύτατες επιπτώσεις αυτής της ψηφιακής αρχιτεκτονικής στην ψυχική υγεία του πληθυσμού, η αυστραλιανή κυβέρνηση επιχειρεί να διαρρήξει τον κύκλο της παθητικής κατανάλωσης πληροφοριών. Στην ουσία, αναγκάζει τους κολοσσούς της τεχνολογίας να προσφέρουν διεπαφές που ευνοούν την εστίαση στην πραγματική ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Φυσικά, η απαίτηση για κατάργηση της αλγοριθμικής οργάνωσης πλήττει ευθέως το οικονομικό μοντέλο της βιομηχανίας, καθώς η απουσία εξατομικευμένων ροών περιορίζει δραστικά τα δεδομένα συμπεριφοράς που συλλέγονται, μειώνοντας αναπόφευκτα την αποδοτικότητα των στοχευμένων διαφημιστικών εκστρατειών που αποφέρουν τα μεγαλύτερα κέρδη.

Ο ρόλος της ρυθμιστικής αρχής eSafety και η επιβολή του νόμου

Για να διασφαλιστεί η αυστηρότατη τήρηση των νέων κανόνων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας, η νομοθεσία ενισχύει θεαματικά τις εξουσίες της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής διαδικτύου της χώρας, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως eSafety. Αυτός ο οργανισμός, ο οποίος έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω των πρόσφατων νομικών του συγκρούσεων με την πλατφόρμα X, θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την ασφυκτική παρακολούθηση της εταιρικής συμμόρφωσης. Εκτός από την επιβολή των υπέρογκων προστίμων που προαναφέρθηκαν, η αρχή eSafety εξουσιοδοτείται πλέον νομοθετικά να εκδίδει άμεσες εντολές ταχύτατης αφαίρεσης επιβλαβούς, παράνομου ή σχετικού με γυμνό περιεχομένου μέσα σε ελάχιστες ώρες από τον εντοπισμό του.

Αντιδρώντας έντονα στους εκτεταμένους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, δεκάδες οργανώσεις προάσπισης της ελευθερίας του λόγου εκφράζουν δημόσια τις βαθιές ανησυχίες τους, προειδοποιώντας ρητά ότι οι διευρυμένες δικαιοδοσίες αφαίρεσης περιεχομένου ενδέχεται να οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε φαινόμενα προληπτικής λογοκρισίας. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία τους, οι πλατφόρμες θα προτιμούν συστηματικά να διαγράφουν απολύτως νόμιμες αλλά έστω και ελάχιστα αμφιλεγόμενες αναρτήσεις αντί να ρισκάρουν τα εξοντωτικά οικονομικά πρόστιμα. Απαντώντας χωρίς περιστροφές σε αυτές τις σφοδρές επικρίσεις, ο Αυστραλός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ενώπιον των δημοσιογράφων ότι ο απώτερος στόχος του κράτους δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τον ασφυκτικό έλεγχο της πληροφορίας, αλλά με την οριστική επιστροφή της ελευθερίας επιλογής στους ανθρώπους που καταναλώνουν το ψηφιακό προϊόν.

Η τεράστια διαφορά από την Ευρωπαϊκή Πράξη Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA)

Εξετάζοντας αναλυτικά το ευρύτερο διεθνές ψηφιακό τοπίο, παρατηρούμε ότι η αυστραλιανή νομική πρωτοβουλία δανείζεται μεν ορισμένα δομικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποφασίζει εν τέλει να ακολουθήσει μια ασύγκριτα πιο επιθετική τακτική ως προς το κομμάτι της τελικής εφαρμογής. Ενώ η Ευρωπαϊκή Πράξη Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Services Act - DSA) που βρίσκεται σε πλήρη ισχύ από το 2024 υποχρεώνει τεχνικά τις τεράστιες πλατφόρμες να προσφέρουν μια εναλλακτική ροή χωρίς σκιαγράφηση προφίλ χρήστη, η μέχρι τώρα εμπειρία απέδειξε με τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι οι εταιρείες εφάρμοσαν την ευρωπαϊκή οδηγία με παροιμιώδη απροθυμία. Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές των κρατών-μελών έχουν ήδη εκφράσει σωρεία παραπόνων για τα αποκαλούμενα σκοτεινά μοτίβα που ενσωματώνονται στο σχεδιασμό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση του αλγορίθμου βρίσκονται πάντοτε θαμμένες βαθιά μέσα στα δαιδαλώδη μενού των εφαρμογών, καθιστώντας τον εντοπισμό τους σχεδόν αδύνατο εγχείρημα για τον μέσο καταναλωτή.

Στον αντίποδα αυτής της παθητικής προσέγγισης, η αυστραλιανή νομοθετική πρόταση απαιτεί την αδιάλειπτη χρήση επαναλαμβανόμενων, αναδυόμενων ειδοποιήσεων, αναγκάζοντας άμεσα τεχνολογικούς γίγαντες όπως το Instagram, το TikTok, το Facebook και το X να εμφανίζουν διαρκώς το ξεκάθαρο δίλημμα της επιλογής ακριβώς μπροστά στα μάτια του χρήστη κατά την εκκίνηση της εφαρμογής. Αυτή η θεμελιώδης, κρίσιμη διαφορά στη σχεδίαση της διεπαφής (UI) αποτελεί την πραγματική καινοτομία του νομικού πλαισίου της Αυστραλίας, αφού ακυρώνει ολοκληρωτικά την ύπουλη προσπάθεια των εταιρειών να διατηρήσουν με κάθε κόστος τις αλγοριθμικές προτάσεις ως την απαράβατη, εργοστασιακή προεπιλεγμένη κατάσταση της περιήγησης.

Παρόλο που οι μητρικές εταιρείες Meta και Alphabet δεν έχουν προβεί ακόμη σε καμία απολύτως επίσημη τοποθέτηση επί του θέματος, αναμένεται ευρέως ότι η παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία θα αντιδράσει ακραία κατά τη διάρκεια της κρίσιμης δημόσιας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, η οποία θα λάβει χώρα ακριβώς πριν την τελική κατάθεση του νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο εντός της τρέχουσας χρονιάς.