Η AI βοηθά στη βελτίωση της ασφάλειας των πυρηνικών αντιδραστήρων

Η ENEA αναπτύσσει ένα εξελιγμένο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση των υπολογισμών των προσομοιώσεων μεγάλων ατυχημάτων σε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού project ASSAS (Artificial intelligence for the Simulation of Severe AccidentS), αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συντονίζεται από τη γαλλική ASNR και στο οποίο συμμετέχουν 14 εταίροι από χώρες της ΕΕ, την Ελβετία και την Ουκρανία.

Στόχος του project είναι η ενσωμάτωση της χρονικής ανάλυσης και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών για την τελειοποίηση των υπολογισμών του λογισμικού ASTEC, του κύριου ευρωπαϊκού εργαλείου για την προσομοίωση φαινομένων που προκύπτουν από σοβαρά ατυχήματα σε αντιδραστήρες νερού, παρακολουθώντας ολόκληρη τη διαδικασία, από την έναρξη του ατυχήματος έως την πιθανή απελευθέρωση ραδιενεργού υλικού. Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας σε κρίσιμα πυρηνικά σενάρια, εφαρμόζοντας έγκαιρες και αποδεδειγμένες αντιδράσεις. Αυτό θα καταστεί εφικτό χάρη στη συνεργασία διεθνών εμπειρογνωμόνων, με τεχνογνωσία τόσο σε «σοβαρά» ατυχήματα όσο και σε τεχνικές μηχανικής μάθησης.

O επικεφαλής της ENEA για το project, Fulvio Mascari εξηγεί ότι:



Οι προσομοιωτές πυρηνικών αντιδραστήρων βοηθούν στην εκπαίδευση των χειριστών, στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση της ασφάλειας. Ωστόσο, μόνο λίγοι προσομοιωτές στον κόσμο μοντελοποιούν σοβαρά περιστατικά που μπορεί να συνεπάγονται τη σύντηξη του πυρήνα. Το project ASSAS στοχεύει στη δημιουργία ενός πρωτότυπου προσομοιωτή βασισμένου στον κώδικα ASTEC για τη μοντελοποίηση, τον υπολογισμό και την απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των κύριων φαινομένων ενός ατυχήματος μέσω μιας διαδραστικής γραφικής διεπαφής. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια ταχύτητα υπολογισμού του κώδικα που να προσφέρει στους χρήστες του προσομοιωτή μια ρεαλιστική εκπαιδευτική εμπειρία. Ως απόδειξη της δέσμευσης για την εκπαίδευση των νεότερων γενεών, η ENEA χρηματοδοτεί μια διδακτορική υποτροφία με το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την επικύρωση των μοντέλων και την ενσωμάτωση φυσικών μοντέλων και τεχνικών μηχανικής μάθησης για την περαιτέρω αύξηση της ακρίβειας των προσομοιώσεων.



Η επικαιροποίηση του λογισμικού ASTEC θα καταστήσει δυνατή τη δημιουργία προσομοιωτών μηχανικής και πλήρους κλίμακας, χρήσιμων για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη διαχείριση σοβαρών ατυχημάτων, τον σχεδιασμό προηγμένων συστημάτων ασφαλείας και την κατάλληλη εκπαίδευση των χειριστών του τομέα.

*Η κεντρική εικόνα δημιουργήθηκε από το Imagen 3 για λογαριασμό του Techgear.gr

