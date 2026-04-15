Η Amazon αποκτά τη Globalstar και προκαλεί το Starlink

Σύνοψη

Η Amazon εξαγοράζει τον πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών Globalstar έναντι 11,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το τίμημα ανέρχεται στα 90 δολάρια ανά μετοχή, προσφέροντας στους μετόχους επιλογή μεταξύ μετρητών ή μετοχών της Amazon.

Η συμφωνία στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας Direct-to-Device (D2D) για απευθείας σύνδεση smartphones με δορυφόρους.

Η Apple συμφώνησε να μεταφέρει την υπηρεσία Emergency SOS των iPhone στο αναβαθμισμένο δίκτυο, το οποίο πλέον ονομάζεται Amazon Leo (πρώην Project Kuiper).

Ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται το 2027, εντείνοντας τον ανταγωνισμό απέναντι στο Starlink της SpaceX.

Η μάχη για την απόλυτη κυριαρχία στις δορυφορικές επικοινωνίες αλλάζει πλέον επίπεδο. Η Amazon προχώρησε στην επισημοποίηση μιας συμφωνίας τεράστιου βεληνεκούς, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να ενσωματώσει πλήρως τον πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών Globalstar στο χαρτοφυλάκιό της. Η κεντρική προσέγγιση της Amazon εστιάζει στην άμεση παροχή συνδεσιμότητας σε κινητές συσκευές, γνωστή ως Direct-to-Device (D2D), παρακάμπτοντας ολοκληρωτικά την ανάγκη για παραδοσιακούς, επίγειους σταθμούς βάσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Η αγορά του δορυφορικού διαδικτύου ελέγχεται μέχρι σήμερα σχεδόν μονοπωλιακά από το Starlink της SpaceX, το οποίο διαθέτει ήδη περισσότερους από 10.000 δορυφόρους σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) και εξυπηρετεί εκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, αποφέροντας έσοδα που αγγίζουν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μέχρι σήμερα, η αυτόνομη προσπάθεια της Amazon, η οποία εκκίνησε ως Project Kuiper και πλέον φέρει την εμπορική ονομασία Amazon Leo, αντιμετώπιζε σημαντικές καθυστερήσεις. Με μόλις 200 δοκιμαστικούς δορυφόρους σε τροχιά έναντι ενός τελικού στόχου άνω των 3.200 μονάδων, η εταιρεία βρισκόταν υπό τη διαρκή πίεση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). Μάλιστα, η Amazon είχε αιτηθεί διετή παράταση προκειμένου να καταφέρει να αναπτύξει τον απαιτούμενο αριθμό δορυφόρων.

Μέσω της απόκτησης της Globalstar, η Amazon δεν αγοράζει απλώς εξοπλισμό. Προσθέτει άμεσα στο δυναμικό της το υφιστάμενο δίκτυο 24 λειτουργικών δορυφόρων, αποκτά πνευματική ιδιοκτησία δεκαετιών, και κυρίως, ενσωματώνει στο οπλοστάσιό της κρίσιμες άδειες ραδιοφάσματος. Οι συγκεκριμένες συχνότητες, και ιδιαίτερα η Band 53, αποτελούν δομικό στοιχείο για την απρόσκοπτη επικοινωνία απευθείας με τα τυπικά smartphones, χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού, ογκώδους εξοπλισμού λήψης από την πλευρά του χρήστη.

Αυτή η τεχνολογική τομή επιτρέπει στην Amazon να αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις όχι μόνο το Starlink (το οποίο έχει ήδη συνάψει συνεργασία με την T-Mobile για αντίστοιχες υπηρεσίες), αλλά και νεότερους ανταγωνιστές στο D2D, όπως την AST SpaceMobile. Η ανακοίνωση της συμφωνίας είχε άμεσο αντίκτυπο στις χρηματιστηριακές αγορές, με τη μετοχή της Globalstar να σημειώνει άνοδο 10%, ενώ αντίθετα, η μετοχή της AST SpaceMobile κατέγραψε πτώση σχεδόν 10%, αποτυπώνοντας την ανησυχία των επενδυτών απέναντι στο τεράστιο οικονομικό και τεχνολογικό εκτόπισμα της Amazon.

Η παραμονή της Apple στο οικοσύστημα

Το πιο σύνθετο στοιχείο αυτής της επιχειρηματικής συμφωνίας αφορούσε την εμπλοκή της Apple. Η κατασκευάστρια του iPhone διατηρούσε μερίδιο 20% στη Globalstar, έχοντας ήδη επενδύσει συνολικά 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια για την εξασφάλιση της αποκλειστικής χρήσης του 85% της χωρητικότητας του δικτύου. Η υφιστάμενη υποδομή της Globalstar αποτελεί την τεχνολογική ραχοκοκαλιά για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Apple, όπως το Emergency SOS via satellite, η κοινοποίηση τοποθεσίας μέσω της εφαρμογής Find My και η δορυφορική οδική βοήθεια. Αυτές οι υπηρεσίες εξοπλίζουν όλα τα μοντέλα από το iPhone 14 και έπειτα, καθώς και τις συσκευές Apple Watch Ultra.

Η τριμερής συμφωνία που επιτεύχθηκε εξασφαλίζει την απόλυτη συνέχεια αυτών των κρίσιμων υπηρεσιών για τους τελικούς καταναλωτές. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση, η Apple θα μεταφέρει ομαλά τις λειτουργίες της στο νέο, ενοποιημένο δίκτυο Amazon Leo. Οι σημερινοί χρήστες του οικοσυστήματος της Apple δεν πρόκειται να παρατηρήσουν καμία υποβάθμιση ή διακοπή στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μακροπρόθεσμα, η χρήση της γιγαντιαίας υποδομής του Amazon Leo ενδέχεται να προσφέρει στους κατόχους συσκευών Apple σημαντικά αυξημένο εύρος ζώνης (bandwidth). Αυτό μεταφράζεται στην πιθανότητα υλοποίησης πιο απαιτητικών μορφών επικοινωνίας, όπως η αποστολή πολυμέσων ή η φωνητική κλήση μέσω δορυφόρου.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η εξέλιξη της εξαγοράς αφορά άμεσα και την ελληνική αγορά. Το δορυφορικό Emergency SOS της Apple είναι ήδη ενεργό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και καλύπτει γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας που στερούνται κάλυψης από τα παραδοσιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η σταδιακή μετάβαση του συστήματος στις ανώτερες υποδομές της Amazon σημαίνει πρακτικά ότι η αξιοπιστία των υπηρεσιών διάσωσης σε δύσβατες ελληνικές τοποθεσίες, ορεινούς όγκους και απομακρυσμένες νησιωτικές ή θαλάσσιες περιοχές, αναμένεται να αναβαθμιστεί ραγδαία.

Ταυτόχρονα, η είσοδος του δικτύου Amazon Leo στην Ευρώπη δημιουργεί νέα δυναμική στον τηλεπικοινωνιακό ανταγωνισμό. Το Starlink παρέχει ήδη εμπορικές υπηρεσίες δορυφορικού διαδικτύου στην Ελλάδα, προσαρμόζοντας σταδιακά την τιμολογιακή του πολιτική. Κατά συνέπεια, η Amazon θα κληθεί να διαμορφώσει εξαιρετικά ανταγωνιστικά πακέτα υπηρεσιών, διαθέσιμα σε ευρώ, προκειμένου να διεκδικήσει μερίδιο από την εγχώρια b2c και b2b αγορά. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη συμφωνία του Amazon Leo με την Delta Air Lines για την παροχή ταχύτατου Wi-Fi εν πτήσει, υποδεικνύει ότι οι δορυφορικές υπηρεσίες επόμενης γενιάς θα επηρεάσουν συνολικά τις επικοινωνίες κατά τη διάρκεια αεροπορικών μετακινήσεων, αγγίζοντας άμεσα και την τοπική τουριστική/αεροπορική βιομηχανία.

Με τη ματιά του Techgear

Η δέσμευση 11,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλευρά της Amazon αποδεικνύει περίτρανα ότι ο τομέας του Direct-to-Device δορυφορικού διαδικτύου συνιστά το κορυφαίο πεδίο ανταγωνισμού στη σύγχρονη τεχνολογική βιομηχανία. Η κάλυψη μέσω επίγειων σταθμών κινητής τηλεφωνίας έχει πρακτικά φτάσει στα όριά της όσον αφορά την επέκταση σε απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη. Η ανάπτυξη διαστημικών υποδομών αποτελεί πλέον τη μοναδική, τεχνικά βιώσιμη λύση για την παροχή καθολικής και αδιάλειπτης συνδεσιμότητας.

Η SpaceX διατηρούσε έως τώρα ένα αδιαμφισβήτητο προβάδισμα στον τομέα των εκτοξεύσεων και της ανάπτυξης υποδομών. Ωστόσο, η χρηματοοικονομική ικανότητα της Amazon, σε συνδυασμό με την επιτυχή ενσωμάτωση του πολυτιμότερου εταιρικού πελάτη στον κόσμο —της Apple— αλλάζει δραματικά τους συσχετισμούς. Η Globalstar, αν και υπήρξε πρωτοπόρος στην τεχνολογία, αδυνατούσε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια για να ανταγωνιστεί άμεσα τον ρυθμό ανάπτυξης του Elon Musk. Το ανανεωμένο εγχείρημα του Amazon Leo διαθέτει πλέον άφθονη χρηματοδότηση, βαθιά τεχνογνωσία στο cloud computing, άδειες φάσματος και μια εδραιωμένη βάση εκατομμυρίων χρηστών. Η μετάβαση αυτή λειτουργεί ξεκάθαρα υπέρ του τελικού καταναλωτή, καθώς η κλιμάκωση του ανταγωνισμού αναμένεται να επιταχύνει θεαματικά την τεχνολογική καινοτομία και να οδηγήσει σε χαμηλότερα κόστη πρόσβασης, εξαλείφοντας οριστικά τις λευκές ζώνες τηλεπικοινωνιακής κάλυψης.