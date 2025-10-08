Η ανεμογεννήτρια που δεν φοβάται το ψύχος: Λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμη και στους -30°C

Η Γερμανία φέρνει μια νέα καινοτομία στην καρδιά του καναδικού ψύχους. Η εταιρεία Nordex Group παρουσίασε τη νέα της ανεμογεννήτρια, το μοντέλο N175/6.X, μια μηχανή σχεδιασμένη για να αντέχει σε συνθήκες που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απαγορευτικές για την παραγωγή αιολικής ενέργειας. Το εντυπωσιακό αυτό επίτευγμα μπορεί να λειτουργεί χωρίς διακοπές ακόμη και όταν η θερμοκρασία πέφτει στους -30°C, χάρη σε ένα προηγμένο αντιπαγετικό σύστημα που υπόσχεται ενεργειακή απόδοση ανεξάρτητα από το κλίμα.

Η Nordex, με έδρα το Αμβούργο, ανέπτυξε το έργο με βάση τις ανάγκες περιοχών της Βόρειας Αμερικής, όπου οι πολικές θερμοκρασίες και ο σχηματισμός πάγου στις λεπίδες των ανεμογεννητριών αποτελούν συχνά εμπόδιο στη συνεχή λειτουργία τους. Σε τέτοιες συνθήκες, τα παραδοσιακά μοντέλα συχνά αναγκάζονται να σταματήσουν προσωρινά τη λειτουργία τους, μειώνοντας δραστικά την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Το νέο σύστημα, που ονομάζεται Nordex Advanced Anti-Icing System, βασίζεται σε μια ιδιόκτητη τεχνολογία που εμποδίζει τη συσσώρευση πάγου στις επιφάνειες των πτερυγίων. Χρησιμοποιεί αισθητήρες και θερμαντικά στοιχεία ακριβείας που ανιχνεύουν και αποτρέπουν τη δημιουργία πάγου πριν αυτή επηρεάσει την απόδοση της τουρμπίνας. Η Nordex έχει εφαρμόσει παρόμοια τεχνολογία και σε παλαιότερα μοντέλα, ωστόσο η νέα εκδοχή έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, μειώνοντας σχεδόν στο μηδέν τον χρόνο ακινητοποίησης λόγω παγετού.

Η N175/6.X βασίζεται στην πλατφόρμα Delta4000, μια ευέλικτη και αποδεδειγμένα αξιόπιστη σειρά ανεμογεννητριών που έχει ήδη σημειώσει πωλήσεις άνω των 40 γιγαβάτ παγκοσμίως. Διαθέτει ρότορα με διάμετρο 175 μέτρων και ονομαστική ισχύ έως 7 μεγαβάτ, επιτρέποντας αποδοτική λειτουργία ακόμα και σε περιοχές με μέτρια ή ασθενή ένταση ανέμων, συνθήκες ιδιαίτερα συνηθισμένες σε μεγάλο μέρος του Καναδά.

Σύμφωνα με τη Nordex, το νέο μοντέλο μπορεί να αποδώσει 7 έως 14% περισσότερη ενέργεια σε περιοχές μέτριου ανέμου σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα της εταιρείας, ενώ σε περιοχές με πολύ ήπιο άνεμο η απόδοση μπορεί να αγγίξει έως και το 22% επιπλέον. Το γεγονός αυτό καθιστά την N175/6.X ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για εγκαταστάσεις όπου η αποδοτικότητα των συμβατικών ανεμογεννητριών περιορίζεται.

Πέρα από την απόδοση, η Nordex έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στη διάρκεια ζωής της τουρμπίνας. Το νέο μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα επί 25 χρόνια, ενώ με σωστή συντήρηση μπορεί να φτάσει και τα 35 χρόνια ζωής. Η κατασκευή του επιτρέπει επίσης παραμετροποίηση για διαφορετικά περιβάλλοντα εγκατάστασης: οι χειριστές μπορούν να προσαρμόσουν τη λειτουργία ώστε να μειώνεται ο θόρυβος ή οι μηχανικές καταπονήσεις, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του σχεδίου είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός ειδικού συστήματος προστασίας για τις νυχτερίδες, που μειώνει τον αντίκτυπο των ανεμογεννητριών στο τοπικό οικοσύστημα. Παράλληλα, η N175/6.X μπορεί να εξοπλιστεί με νυχτερινό σύστημα φωτεινής ειδοποίησης, το οποίο ενεργοποιείται μόνο όταν εντοπίζει την παρουσία αεροσκαφών, μειώνοντας έτσι τη φωτορύπανση.

Ο Manav Sharma, CEO της Nordex North America, τόνισε τη σημασία της νέας τεχνολογίας για την ενεργειακή αγορά του Καναδά, δηλώνοντας ότι η N175/6.X συνδυάζει την εμπειρία της εταιρείας με προηγμένες λύσεις που μειώνουν το κόστος παραγωγής ενέργειας και ενισχύουν τη βιωσιμότητα των αιολικών πάρκων.

Με αυτή την ανεμογεννήτρια, προσφέρουμε μια πιο αποδοτική και ανθεκτική επιλογή που επιτρέπει την παραγωγή καθαρής ενέργειας χωρίς διακοπές, ακόμα και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα.

Η Nordex έχει ήδη ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Αμερική, με περισσότερα από 9,3 γιγαβάτ εγκατεστημένης αιολικής ισχύος και επιπλέον 1,16 γιγαβάτ έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η N175/6.X θεωρείται η αιχμή της στρατηγικής της εταιρείας να κατακτήσει τις πιο απαιτητικές αγορές του πλανήτη, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβαδίσει με τη φύση ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες.

