Σύνοψη

Η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε άμεση αναστολή πρόσβασης στα μοντέλα Fable 5 και Mythos 5 της Anthropic, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η εντολή επιβάλλει αυστηρούς εξαγωγικούς ελέγχους, απαγορεύοντας τη χρήση των συστημάτων από οποιονδήποτε μη-Αμερικανό πολίτη παγκοσμίως.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πληροφορίες για μια μέθοδο «jailbreak» που επιτρέπει στο Fable 5 να αναλύει και να διορθώνει σφάλματα σε βάσεις κώδικα.

Τα παλαιότερα μοντέλα όπως τα Claude Opus και Sonnet παραμένουν διαθέσιμα.

Η εταιρεία αντιδρά έντονα, υπογραμμίζοντας ότι πανομοιότυπες δυνατότητες είναι ευρέως διαθέσιμες σε μοντέλα της αγοράς, όπως το GPT-5.5 της OpenAI.

Η Anthropic απενεργοποίησε παγκοσμίως την πρόσβαση στα νέα AI μοντέλα Fable 5 και Mythos 5, κατόπιν εντολής της αμερικανικής κυβέρνησης. Η απαγόρευση αφορά εξαγωγικούς ελέγχους και αποκλείει αυστηρά κάθε μη-Αμερικανό πολίτη. Η ενέργεια πυροδοτήθηκε από αναφορές για ένα «jailbreak» που επιτρέπει στο Fable 5 να αναλύει κώδικα και να διορθώνει ευπάθειες λογισμικού.

Η κυβερνητική παρέμβαση των ΗΠΑ ενεργοποιήθηκε αστραπιαία. Η οδηγία, στηριζόμενη σε διευρυμένες δικαιοδοσίες εθνικής ασφάλειας, απαίτησε την άμεση αναστολή της πρόσβασης στα δύο προηγμένα γλωσσικά μοντέλα για οποιονδήποτε υπήκοο ξένης χώρας, ανεξαρτήτως της φυσικής του τοποθεσίας. Το μέτρο παρουσιάζεται ως εξαιρετικά σαρωτικό, απαγορεύοντας τη χρήση ακόμα και σε εργαζομένους της ίδιας της Anthropic που δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα.

Ως άμεσο αποτέλεσμα, η εταιρεία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε οριζόντια απενεργοποίηση των Fable 5 και Mythos 5 για το σύνολο των πελατών της, με στόχο την εξασφάλιση απόλυτης νομικής συμμόρφωσης. Το επίσημο κυβερνητικό έγγραφο δεν προσέφερε αναλυτικές τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της απειλής. Η μοναδική αιτιολόγηση αφορούσε πληροφορίες για μια μέθοδο τεχνητής παράκαμψης των δικλείδων ασφαλείας του Fable 5, χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση για επιτυχημένες κυβερνοεπιθέσεις.

Στον τομέα της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, το «jailbreak» αναφέρεται στην τεχνική εισαγωγής εξειδικευμένων οδηγιών (prompts) με σκοπό την εξουδετέρωση των ενσωματωμένων περιορισμών του μοντέλου. Η Anthropic ξεκαθαρίζει πως η κυβέρνηση στηρίχθηκε αποκλειστικά σε «προφορικές ενδείξεις» για ένα μη καθολικό jailbreak. Η διαφορά είναι θεμελιώδης, καθώς ένα καθολικό jailbreak καταρρίπτει πλήρως την ασφάλεια του συστήματος επιτρέποντας την εκτέλεση οποιασδήποτε κακόβουλης εντολής, ενώ το συγκεκριμένο μη καθολικό jailbreak περιοριζόταν απλώς στο να ζητά από την τεχνητή νοημοσύνη να διαβάσει μια συγκεκριμένη βάση κώδικα και να διορθώσει σφάλματα λογισμικού.

Η ηγεσία της Anthropic επισημαίνει ότι η αρχιτεκτονική του Fable 5 είχε υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους για χιλιάδες ώρες. Στις δοκιμές συμμετείχαν ιδιωτικοί φορείς, το Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου (UK AISI) και κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Μάλιστα, τα πρωτόκολλα ήταν τόσο αυστηρά, που κορυφαίοι προγραμματιστές ανέφεραν πολλαπλά «false positives», δηλαδή λανθασμένες απορρίψεις σε απολύτως νόμιμα αιτήματα συγγραφής κώδικα.

Η αμυντική στρατηγική της Anthropic βασίζεται στο δόγμα "Defense in Depth". Αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία ενός απολύτως άτρωτου συστήματος θεωρείται πρακτικά αδύνατη με τη σημερινή τεχνολογία, η εταιρεία σχεδίασε το οικοσύστημα ώστε τα jailbreaks να απαιτούν τεράστιο υπολογιστικό κόστος. Παράλληλα, επέβαλε την αμφιλεγόμενη λόγω κόστους πολιτική διατήρησης δεδομένων χρηστών για 30 ημέρες, ακριβώς για να εντοπίζει και να εξουδετερώνει ταχύτατα αντίστοιχες επιθέσεις. Επιπλέον, τονίζεται από την εταιρεία πως πανομοιότυπες ικανότητες ανάλυσης κώδικα συναντώνται ευρέως σε ανταγωνιστικά μοντέλα της αγοράς, κατονομάζοντας ευθέως το GPT-5.5 της OpenAI, το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά από επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας (defenders).

Η κυκλοφορία των νέων μοντέλων συνοδεύτηκε από ξεκάθαρο διαχωρισμό στους τομείς εφαρμογής τους:

Claude Fable 5: Σχεδιασμένο για εμπορική ανάπτυξη και πρόσβαση από το ευρύ κοινό. Ενσωματώνει αυστηρούς αλγορίθμους φιλτραρίσματος περιεχομένου, με σκοπό την προστασία από κακόβουλη χρήση.

Σχεδιασμένο για εμπορική ανάπτυξη και πρόσβαση από το ευρύ κοινό. Ενσωματώνει αυστηρούς αλγορίθμους φιλτραρίσματος περιεχομένου, με σκοπό την προστασία από κακόβουλη χρήση. Claude Mythos 5: Ενώ η αρχική του έκδοση (Preview) παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2026, το τελικό μοντέλο σχεδιάστηκε ρητά για state-of-the-art εφαρμογές σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας και βιολογίας. Οι δικλείδες ασφαλείας του ήταν εσκεμμένα μειωμένες, καθώς προοριζόταν για χρήση σε αυστηρά ελεγχόμενα περιβάλλοντα από ερευνητές εγκεκριμένων οργανισμών.

Η επιβολή των αμερικανικών εξαγωγικών ελέγχων θέτει εκτός λειτουργίας τα νέα συστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταφραζόμενη σε άμεσο αποκλεισμό και για το ελληνικό κοινό. Έλληνες προγραμματιστές, startups και εταιρείες τεχνολογίας που πρόλαβαν να πειραματιστούν με τα APIs του Fable 5 ή του Mythos 5 κατά τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας τους, έχασαν αιφνιδιαστικά την πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία.

Η τεχνική εναλλακτική περιορίζεται πλέον στην αναγκαστική υποβάθμιση στα προηγούμενα, εγνωσμένης αξίας συστήματα της εταιρείας, με τα μοντέλα Claude Opus, Sonnet και Haiku να εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά, καθώς εξαιρούνται από την κυβερνητική οδηγία.