Η Anthropic ιδρύει εργαστήριο βιολογίας και εισέρχεται στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων

Σύνοψη

Η Anthropic δημιούργησε ένα φυσικό εργαστήριο βιολογίας (wet lab) για να υποστηρίξει το ερευνητικό της πρόγραμμα στον τομέα της φαρμακολογίας.

Στόχος της είναι η διεξαγωγή πραγματικών χημικών και βιολογικών πειραμάτων που θα τροφοδοτούν με καθαρά, πρωτογενή δεδομένα τα γλωσσικά της μοντέλα.

Η παραγωγή δεδομένων στον φυσικό κόσμο επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο των θεωρητικών προβλέψεων της τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό νέων μορίων, παρακάμπτοντας τις καθυστερήσεις των εξωτερικών συνεργασιών.

Τα ζητήματα βιοασφάλειας τίθενται στο επίκεντρο, καθώς η ικανότητα της AI να σχεδιάζει βιολογικούς παράγοντες απαιτεί την εφαρμογή αυστηρών πλαισίων αξιολόγησης και ελέγχου.

Η Anthropic προχωρά σε μια στρατηγική επέκταση των δραστηριοτήτων της πέρα από τα αυστηρά όρια της ανάπτυξης αλγορίθμων, ιδρύοντας ένα φυσικό εργαστήριο βιολογίας για τη διεξαγωγή πραγματικών πειραμάτων. Η δημιουργός της δημοφιλούς οικογένειας μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Claude έχει στήσει αθόρυβα «wet labs» με απώτερο σκοπό τη δραστική επιτάχυνση του προγράμματος της για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων μέσω μηχανικής μάθησης.

Ο ρόλος του wet lab στην εκπαίδευση της AI

Η δημιουργία φυσικών ερευνητικών εγκαταστάσεων σηματοδοτεί τη μετάβαση από την αποκλειστική ανάλυση θεωρητικών δεδομένων (dry lab) στην πρακτική εφαρμογή. Τα wet labs αποτελούν πλήρως εξοπλισμένους χώρους όπου εξειδικευμένοι επιστήμονες χειρίζονται χημικές ουσίες, ζωντανούς ιστούς και βιολογικά δείγματα για τη διεξαγωγή εξονυχιστικών πειραμάτων. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βασίζονταν αποκλειστικά σε εξωτερικές συνεργασίες με φαρμακευτικούς ομίλους ή ακαδημαϊκά ιδρύματα προκειμένου να επικυρώσουν τις προβλέψεις των αλγορίθμων τους γύρω από τις μοριακές δομές. Εσωτερικοποιώντας αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, η Anthropic αποκτά τον απόλυτο έλεγχο πάνω στα πειραματικά της πρωτόκολλα.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, έχοντας πλέον αποκτήσει προηγμένες ικανότητες συλλογιστικής, προτείνουν συχνά νέες, αχαρτογράφητες χημικές ενώσεις οι οποίες απουσιάζουν από την καταγεγραμμένη ιατρική βιβλιογραφία. Η θεωρητική σύνθεση ενός νέου μορίου στον υπολογιστή απαιτεί επαλήθευση ως προς τη σταθερότητά του, την ασφάλειά του και την ικανότητα του να προσδένεται στους επιθυμητούς υποδοχείς ενός κυττάρου. Διαθέτοντας τον δικό της πάγκο εργαστηρίου, η Anthropic παρακάμπτει τις μακροχρόνιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και δημιουργεί έναν συνεχή κύκλο ανατροφοδότησης. Οι αλγόριθμοι σχεδιάζουν νέες ενώσεις, οι βιολόγοι τις συνθέτουν και τις δοκιμάζουν, ενώ τα αποτελέσματα των δοκιμών επιστρέφουν αμέσως στα συστήματα υπολογιστών για τη βελτιστοποίηση των επόμενων προβλέψεων.

Η οικονομία της AI φαρμακολογίας

Η παραδοσιακή διαδικασία ανακάλυψης και έγκρισης ενός νέου φαρμάκου διαρκεί συνήθως πάνω από μια δεκαετία, ενώ το συνολικό κόστος συχνά ξεπερνά τα δύο δισεκατομμύρια δολάρια ανά σκεύασμα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υπέρογκου προϋπολογισμού καταναλώνεται σε εργαστηριακές μελέτες και κλινικές δοκιμές μορίων που τελικά αποδεικνύονται αναποτελεσματικά ή τοξικά κατά τα τελικά στάδια ελέγχου. Εφαρμόζοντας τα προηγμένα νευρωνικά τους δίκτυα για τον ακριβή υπολογισμό της δίπλωσης των πρωτεϊνών και των μοριακών αλληλεπιδράσεων, οι εταιρείες τεχνολογίας στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των ποσοστών αποτυχίας στα αρχικά στάδια της έρευνας.

Αυτή η υπόσχεση έχει προσελκύσει τεράστια επενδυτικά κεφάλαια, δημιουργώντας έναν εντονότατο ανταγωνισμό ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες του κλάδου. Ανταγωνίστριες εταιρείες όπως η DeepMind της Google έχουν ήδη θέσει πολύ ψηλά τον πήχη με συστήματα όπως το AlphaFold, τα οποία έχουν χαρτογραφήσει τη δομή σχεδόν όλων των γνωστών πρωτεϊνών. Γι’ αυτό η Anthropic επιδιώκει να αναδείξει πως η δική της αρχιτεκτονική γλωσσικών μοντέλων, γνωστή για την έμφαση της στην ασφάλεια και την αποφυγή παραισθήσεων, είναι ικανή να προσφέρει κορυφαία ακρίβεια στη μοριακή σύνθεση. Η συνύπαρξη προγραμματιστών και μοριακών βιολόγων κάτω από την ίδια εταιρική ομπρέλα διασφαλίζει πως τα συστήματα εκπαιδεύονται σε δεδομένα με απόλυτη φυσική και βιολογική συνοχή.

Προκλήσεις ασφαλείας και ρυθμιστικά πλαίσια

Η ταχύτατη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στη βιολογική έρευνα δεν συνοδεύεται αποκλειστικά από θετικές προοπτικές, καθώς εγείρει ταυτόχρονα εξαιρετικά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την παγκόσμια βιοασφάλεια. Ένα σύστημα το οποίο διαθέτει την υπολογιστική δυνατότητα να ανακαλύπτει σωτήριες θεραπείες και εμβόλια διαθέτει εξίσου τη δυνατότητα να σχεδιάσει απρόβλεπτα παθογόνα, επικίνδυνες τοξίνες ή βιολογικούς παράγοντες που ξεφεύγουν από τα συμβατικά ιατρικά αντίδοτα.

Η Anthropic έχει χτίσει μεγάλο μέρος της φήμης της πάνω στην έννοια της συνταγματικής τεχνητής νοημοσύνης (Constitutional AI), ενσωματώνοντας αυστηρούς κανόνες και φίλτρα ηθικής στον πυρήνα των μοντέλων της. Η μεταφορά αυτής της αυστηρής φιλοσοφίας από τον κώδικα στον φυσικό χώρο ενός εργαστηρίου απαιτεί την εγκαθίδρυση πολύπλοκων πρωτοκόλλων ελέγχου. Κάθε προτεινόμενη χημική δομή πρέπει να υποβάλλεται σε εξονυχιστική αξιολόγηση ρίσκου πριν καν μεταβιβαστεί στους ερευνητές για πειραματική σύνθεση. Η δημιουργία ενός απομονωμένου, ασφαλούς περιβάλλοντος έρευνας διασφαλίζει ότι οι όποιες πειραματικές αστοχίες δεν θα έχουν καμία απολύτως επίπτωση στο ανθρώπινο δυναμικό ή στο ευρύτερο περιβάλλον.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις που φέρνουν αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά, οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να περιμένουν την άμεση κυκλοφορία φαρμάκων σχεδιασμένων από την Anthropic στα ράφια των φαρμακείων. Οι Ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί οργανισμοί, όπως ο EMA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων), διατηρούν αυστηρότατες διαδικασίες κλινικών δοκιμών που απαιτούν χρόνια επιτήρησης. Παρ' όλα αυτά, το μοντέλο της τεχνολογικής εσωτερικοποίησης της έρευνας προσφέρει ένα λαμπρό παράδειγμα για τις τοπικές βιομηχανίες.