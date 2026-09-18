Huawei Ascend 960DT: Ο νέος AI επεξεργαστής έρχεται αρχές του 2027 για να απειλήσει την Nvidia

Σύνοψη

Η κυκλοφορία του κορυφαίου επεξεργαστή Ascend 960DT μεταφέρεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027, επιταχύνοντας τον ανταγωνισμό με τις λύσεις της Nvidia στην κατηγορία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία παρουσίασε το πρωτοποριακό Atlas 960E SuperPoD, το οποίο ενσωματώνει πρώτη φορά την τεχνολογία Near-Packaged Optics (NPO) μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειας στα κέντρα δεδομένων.

Η νέα υποδομή Agentic SuperCluster υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία έως και 1.000.000 επεξεργαστών NPU, προσφέροντας την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση μοντέλων 10 τρισεκατομμυρίων παραμέτρων.

Το προγραμματιστικό περιβάλλον CANN μετατρέπεται σε πλήρως ανοιχτού κώδικα (open-source) και κερδίζει επίσημη υποστήριξη από το PyTorch, διευκολύνοντας την υιοθέτησή του από παγκόσμιους προγραμματιστές.

Ο νέος AI επεξεργαστής Ascend 960DT της Huawei θα κυκλοφορήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027, τρία τρίμηνα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, με στόχο να ανταγωνιστεί ευθέως την αρχιτεκτονική της Nvidia. Η συσκευή αναμένεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της υπολογιστικής υποδομής για την αγορά της Ασίας, ενώ η εταιρεία δεσμεύτηκε για ετήσιο κύκλο ανανέωσης των τσιπ, βασιζόμενη στον νόμο της κλιμάκωσης Tau (τ).



Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι περιορισμοί των ΗΠΑ στην εξαγωγή προηγμένου υλικού στην Κίνα έχουν αναγκάσει τις ασιατικές εταιρείες να επιταχύνουν την εγχώρια έρευνα και ανάπτυξη υπολογιστικών μονάδων που δεν εξαρτώνται από τη δυτική αλυσίδα εφοδιασμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Huawei Connect 2026 από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου David Wang, ο αριθμός των καθημερινών inference tokens στην Κίνα έχει ήδη αγγίξει τα 500 τρισεκατομμύρια, δημιουργώντας τεράστια πίεση στα υφιστάμενα κέντρα δεδομένων που αδυνατούν να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της βιομηχανίας. Τα γλωσσικά μοντέλα προσεγγίζουν ταχύτατα τις 10 τρισεκατομμύρια παραμέτρους και εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τις 100 τρισεκατομμύρια έως το 2030, γεγονός που καθιστά την επένδυση σε νέες μορφές πυριτίου εντελώς επιτακτική για την επιβίωση των τεχνολογικών κολοσσών.

Αρχιτεκτονική Atlas 960E SuperPoD και πρωτοποριακή τεχνολογία NPO

Το ολοκαίνουριο Atlas 960E SuperPoD υποστηρίζει έως και 4.096 NPU παρέχοντας υπολογιστική ισχύ 8 EFLOPS σε υπολογισμούς FP8, με συνολική χωρητικότητα μνήμης HBM που φτάνει το 1 Petabyte. Η καινοτομία εντοπίζεται στη χρήση της τεχνολογίας NPO (Near-Packaged Optics) μέσω του κινητήρα Hi-ONE, ο οποίος επιτρέπει εκπληκτικές ταχύτητες μετάδοσης 7.2 Tbit/s καταργώντας την ανάγκη για παραδοσιακές οπτικές μονάδες.



Ο παραδοσιακός σχεδιασμός διακομιστών δημιουργεί τεράστια προβλήματα καθυστερήσεων στην ενδοεπικοινωνία μεταξύ των κόμβων, καταναλώνοντας συχνά πάνω από το 40% του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης ενός μοντέλου αποκλειστικά για τη μεταφορά δεδομένων. Η χρήση της τεχνολογίας οπτικής διασύνδεσης Hi-ONE εξαλείφει την ανάγκη εγκατάστασης 48.000 οπτικών μονάδων 800G που θα απαιτούνταν κανονικά για τη σύνδεση όλων των μονάδων νευρωνικής επεξεργασίας, βελτιώνοντας ραγδαία τόσο την αξιοπιστία όσο και τη θερμική διαχείριση του τελικού συστήματος. Η προσέγγιση πολλαπλής φυσικής της Huawei εξισορροπεί με απόλυτη ακρίβεια τις οπτικές, μηχανικές, ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές και θερμικές επιδόσεις, προσφέροντας στην αγορά το πρώτο σύστημα NPO που είναι έτοιμο για μαζική παραγωγή.

Το οικοσύστημα Agentic SuperCluster για τα μοντέλα του μέλλοντος

Το νέο Agentic SuperCluster της Huawei χρησιμοποιεί το καινοτόμο πρωτόκολλο UnifiedBus για να ενοποιήσει πολλαπλά πρωτόκολλα διασύνδεσης, επιτρέποντας σε κόμβους Ascend, Kunpeng και KV cache να επικοινωνούν απευθείας χωρίς την παραμικρή ανάγκη μετατροπών στο επίπεδο του λογισμικού. Με χρήση τοπολογίας πολλαπλών σιδηροτροχιών (multi-rail), το σύστημα έχει την ικανότητα να διασυνδέσει έως και ένα εκατομμύριο NPU σε ένα ενοποιημένο, λογικό υπολογιστικό περιβάλλον.



Οι απαιτήσεις των αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης (Agentic AI) περιλαμβάνουν την επιτακτική ανάγκη για διατήρηση τεράστιου ιστορικού και την εκτέλεση σύνθετων διεργασιών που μπορεί να διαρκέσουν από αρκετές ώρες μέχρι και μήνες, καθιστώντας την ταχύτατη τοπική αποθήκευση τον σημαντικότερο ίσως παράγοντα επιτυχίας. Το νέο σύστημα μνήμης OceanStor M900 προσφέρει cache επιπέδου Petabyte παρέχοντας στους πράκτορες άμεση πρόσβαση με ένα μόνο βήμα (single-hop access) στα δεδομένα που χρειάζονται για να εξάγουν έγκυρα συμπεράσματα. Ταυτόχρονα, τα υβριδικά μέσα αποθήκευσης σε στενή συνεργασία με βελτιστοποιημένους αλγόριθμους κατακράτησης διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των υπερυπολογιστών ακόμη και κάτω από τον μέγιστο δυνατό φόρτο εργασίας.

Ενοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης σε φορητές συσκευές και οχήματα

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα γιγαντιαία βιομηχανικά κέντρα δεδομένων, καθώς οι απαιτήσεις για άμεση επεξεργασία δεδομένων στις συσκευές των χρηστών (on-device AI) αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Η Huawei συνδυάζει πλέον τους επεξεργαστές Kirin με την τεχνογνωσία της πλατφόρμας Ascend, αναπτύσσοντας ένα εντελώς νέο οικοσύστημα όπου το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS αναλαμβάνει τον απαιτητικό ρόλο ενός κεντρικού Agent OS, ικανού να διαχειριστεί την αρμονική συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.

Η προσέγγιση της εταιρείας βασίζεται στην αδιαπραγμάτευτη λογική ότι η άφθονη υπολογιστική ισχύς χωρίς τη συνδρομή κορυφαίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων δημιουργεί απλώς απομονωμένες νησίδες πληροφορίας. Ενοποιώντας τα δικά της ιδιόκτητα γλωσσικά μοντέλα Pangu με προηγμένες λύσεις τρίτων κατασκευαστών, η ασιατική εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει μια κατανεμημένη ευφυΐα σμήνους (swarm intelligence), η οποία θα παρέχει συνεχείς, αδιάλειπτες υπηρεσίες στον τελικό χρήστη ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται στο γραφείο του, στο αυτοκίνητο ή στο σαλόνι του.

Ανοιχτός κώδικας και η επίσημη στήριξη από το PyTorch

Η προσέλκυση δυτικών προγραμματιστών στο οικοσύστημα λογισμικού της Huawei εξασφαλίστηκε οριστικά μέσω της ενσωμάτωσης της αρχιτεκτονικής CANN (Compute Architecture for Neural Networks) στις πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, καθιστώντας τον επεξεργαστή Ascend το πρώτο κινεζικό υλικό που υποστηρίζεται επίσημα στην ιστοσελίδα του PyTorch. Η κοινότητα του CANN αριθμεί πλέον πάνω από 5.200 ενεργούς προγραμματιστές μηνιαίως, με τους εξωτερικούς συνεργάτες να αποτελούν για πρώτη φορά το 61% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού.



Αυτή η δυναμική πρωτοβουλία ανοίγματος του κώδικα αποτελεί το πιο καθοριστικό βήμα της Huawei, διότι αντιμετωπίζει κατά μέτωπο το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Nvidia που παραμένει η απόλυτη κυριαρχία του λογισμικού CUDA στους κόλπους των κορυφαίων ερευνητών. Προσφέροντας απρόσκοπτη μετάβαση και άμεση συμβατότητα με τα πιο δημοφιλή εργαλεία της σύγχρονης βιομηχανίας, η εταιρεία επιτρέπει πλέον στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να δοκιμάσουν εναλλακτικές αρχιτεκτονικές υλικού χωρίς να απαιτείται η κοστοβόρα και χρονοβόρα πλήρης επανεγγραφή του κώδικα των εφαρμογών τους.