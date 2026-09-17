IBM Quantum System Two: Στην Ευρώπη ο πρώτος κβαντικός υπολογιστής 120-qubit

Σύνοψη

Η IBM και η Lockheed Martin, σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό ίδρυμα ETH Zurich, δημιουργούν το πρώτο ελβετικό κέντρο κβαντικής καινοτομίας.

Ο υπερυπολογιστής IBM Quantum System Two πρόκειται να εγκατασταθεί στο Ελβετικό Εθνικό Κέντρο Υπολογιστών (CSCS) στο Λουγκάνο μέχρι το τέλος του 2026.

Στην καρδιά του πρωτοποριακού συστήματος βρίσκεται ο προηγμένος κβαντικός επεξεργαστής IBM Quantum Nighthawk των 120-qubit.

Η αρχιτεκτονική Nighthawk r2 εισάγει τον μηχανισμό "dissipative reset", επιτρέποντας την ταχύτατη και ελεγχόμενη επαναφορά των qubits στη βασική τους κατάσταση.

Η διμερής ερευνητική συμφωνία περιλαμβάνει στοχευμένες εφαρμογές στην ανάπτυξη κβαντικών αισθητήρων για συστήματα πλοήγησης και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής βιομηχανικών μεταλλικών κραμάτων.

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού ακαδημαϊκού οικοσυστήματος μέσω άμεσης πρόσβασης στους cloud κβαντικούς πόρους της IBM, διευκολύνοντας την έρευνα στη χημεία, την επιστήμη υλικών και τα χρηματοοικονομικά.

Η συμμαχία μεταξύ της IBM, της αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin και του φημισμένου ακαδημαϊκού ιδρύματος ETH Zurich διαμορφώνει ένα ριζικά νέο τοπίο στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών στην ευρωπαϊκή ήπειρο, θέτοντας τα γερά θεμέλια για τη λειτουργία του πρώτου Ελβετικού Κέντρου Κβαντικής Καινοτομίας. Η σύμπραξη, η οποία υλοποιείται μέσω μιας επίσημης συμφωνίας αντιστάθμισης με την armasuisse, δηλαδή το Ομοσπονδιακό Γραφείο Αμυντικών Προμηθειών της Ελβετίας, προβλέπει την εγκατάσταση του υπερσύγχρονου συστήματος IBM Quantum System Two εντός των ελβετικών συνόρων.

Ο νέος κβαντικός υπολογιστής πρόκειται να φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Ελβετικού Εθνικού Κέντρου Υπολογιστών (CSCS) στην περιοχή του Λουγκάνο, διασφαλίζοντας την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την ομαλή λειτουργία του. Η παράδοση, καθώς και η πλήρης λειτουργική ενσωμάτωση του μηχανήματος, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2026, προσφέροντας στην τοπική αλλά και ευρύτερη διεθνή ερευνητική κοινότητα πρωτοφανείς δυνατότητες επιστημονικού πειραματισμού. Η είδηση αντικατοπτρίζει περίτρανα την ολοένα και πιο στενή διασύνδεση μεταξύ της προηγμένης αμυντικής βιομηχανίας και της τεχνολογίας αιχμής, καθώς οι δύο αμερικανικοί κολοσσοί αξιοποιούν την αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή αριστεία της Ελβετίας για να επιταχύνουν την έρευνα σε εξαιρετικά κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς.

Τι προσφέρει το IBM Quantum System Two και ο επεξεργαστής Nighthawk

Το νέο σύστημα IBM Quantum System Two βασίζεται αποκλειστικά στον κορυφαίο κβαντικό επεξεργαστή IBM Quantum Nighthawk των 120-qubit, φέρνοντας επανάσταση στη συνολική διαχείριση και την απαραίτητη διόρθωση υπολογιστικών σφαλμάτων. Η εν λόγω αρχιτεκτονική εξασφαλίζει πως η τοπική επιστημονική και βιομηχανική κοινότητα θα έχει άμεσα στα χέρια της ένα πανίσχυρο σύστημα ικανό να υποστηρίξει εκατοντάδες χιλιάδες πολύπλοκα κβαντικά κυκλώματα ανά δευτερόλεπτο.

Τα qubits αποτελούν τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία της σύγχρονης κβαντικής πληροφορικής και, μολονότι διαθέτουν τη μοναδική ικανότητα να εκτελούν απίστευτα σύνθετους υπολογισμούς μέσω κβαντικών φαινομένων όπως η υπέρθεση, παραμένουν πάντοτε εξαιρετικά ευάλωτα στις παρεμβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στις προηγούμενες γενιές κβαντικών επεξεργαστών, η διαδικασία επαναφοράς των qubits απαιτούσε πρώτα τη μεμονωμένη μέτρησή τους και τον αυστηρό έλεγχο της κατάστασής τους, ή εναλλακτικά τη μακροχρόνια αναμονή μέχρι να χάσουν με εντελώς φυσικό τρόπο τη συσσωρευμένη ενέργεια.

Ο αναβαθμισμένος επεξεργαστής Nighthawk r2 καταργεί οριστικά αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία, εισάγοντας το σύστημα "dissipative reset". Το σύστημα αυτό ενσωματώνει έναν ρυθμιζόμενο ζεύκτη ο οποίος αναλαμβάνει να συνδέσει κάθε μεμονωμένο qubit απευθείας με ένα εξαιρετικά ψυχρό περιβάλλον που λειτουργεί ως απορροφητής. Το ψυχρό αυτό περιβάλλον απορροφά σχεδόν ακαριαία την περιττή ενέργεια, επιτρέποντας την άμεση επιστροφή του qubit στη θεμελιώδη του κατάσταση πρακτικά κατά παραγγελία, μειώνοντας δραματικά τους χρόνους αδράνειας του υπολογιστή.

Η στρατηγική σημασία για τη Lockheed Martin και το ETH Zurich

Η άμεση συμμετοχή της Lockheed Martin στο φιλόδοξο επιστημονικό εγχείρημα υποδηλώνει ξεκάθαρα το ραγδαία αυξημένο ενδιαφέρον της δυτικής αμυντικής βιομηχανίας για την πρακτική και κλιμακούμενη εφαρμογή των νέων κβαντικών αλγορίθμων. Η επίσημη συνεργασία ανάμεσα στην εταιρεία αεροδιαστημικής, την IBM και το ETH Zurich προβλέπει τον σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στη δημιουργία κβαντικών αισθητήρων για συστήματα πλοήγησης επόμενης γενιάς. Οι προηγμένοι αυτοί αισθητήρες θα μπορούσαν μελλοντικά να λειτουργούν με απόλυτη μαθηματική ακρίβεια ακόμα και σε γεωγραφικά περιβάλλοντα όπου το δορυφορικό σήμα GPS είναι εντελώς ανύπαρκτο ή δέχεται ισχυρές σκόπιμες παρεμβολές από εχθρικά συστήματα.

Παράλληλα με την ανάπτυξη προηγμένων αισθητήρων, οι ερευνητές θα εστιάσουν εντατικά στη βελτιστοποίηση των τεχνικών προσθετικής κατασκευής που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη βιομηχανική παραγωγή εξαρτημάτων από εξειδικευμένα μεταλλικά κράματα. Ο τομέας της μεταλλουργίας και της κατασκευής κραμάτων αποτελεί ένα κατεξοχήν πεδίο όπου η μοριακή προσομοίωση, την οποία προσφέρει απλόχερα η κβαντική πληροφορική, αποτελεί τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών εργαστηριακών δοκιμών που απαιτούν χρόνια πειραματισμών.

Το ακαδημαϊκό ίδρυμα ETH Zurich αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο της αρμονικής ενσωμάτωσης όλων αυτών των διαφορετικών τεχνολογιών και της παροχής των απαραίτητων υπολογιστικών πόρων προς την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Μέχρι την τελική ολοκλήρωση της φυσικής εγκατάστασης του συστήματος στο Λουγκάνο, οι ελβετικές startups και τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στον παγκόσμιο στόλο κβαντικών υπολογιστών της IBM μέσω cloud υποδομών, χτίζοντας από πολύ νωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη συγγραφή εξειδικευμένου κώδικα. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί αναμφίβολα στη δημιουργία μιας νέας γενιάς καταρτισμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα γνωρίζουν σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας των κβαντικών περιβαλλόντων και θα είναι απολύτως ικανοί να μεταφράσουν τη θεωρητική υπεροχή της τεχνολογίας σε εμπορικά προϊόντα.

Ο αντίκτυπος για την Ευρώπη

Η σοβαρή επένδυση σε ψηφιακές υποδομές αιχμής εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου δημιουργεί ένα εξαιρετικά ευνοϊκό και εξωστρεφές κλίμα για όλους τους ερευνητές, προσφέροντας αναγκαία γεωγραφική και στρατηγική εγγύτητα στο ίδιο το υλικό. Παρόλο που το καινοτόμο κέντρο εδρεύει στην Ελβετία, η ανοιχτή ακαδημαϊκή κουλτούρα του ETH Zurich σε συνδυασμό με τις τεράστιες ευρωπαϊκές ερευνητικές χρηματοδοτήσεις αναμένεται να επιτρέψουν και στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα να συμμετάσχουν ισότιμα σε διακρατικά προγράμματα κβαντικής έρευνας.

Καθώς η χώρα μας καταβάλλει τα τελευταία χρόνια έντονες προσπάθειες να αναπτύξει τον δικό της τεχνολογικό τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη, η ύπαρξη ενός υπερσύγχρονου κβαντικού υπολογιστή 120-qubit σε ευρωπαϊκό έδαφος λειτουργεί ως ισχυρότατο κίνητρο. Οι ερευνητές έχουν πλέον την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη πρόσβαση σε αλγορίθμους που διαφορετικά θα παρέμεναν δια παντός αποκλειστικό προνόμιο των αμερικανικών και ασιατικών τεχνολογικών υπερδυνάμεων.