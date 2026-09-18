Η Apple ετοιμάζει AI servers με επεξεργαστές M8 Ultra και τεχνολογία Nvidia

Σύνοψη

Η Apple σχεδιάζει την επιστροφή της στην αγορά των enterprise servers μετά από 15 χρόνια απουσίας, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των προγραμματιστών στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το νέο σύστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει το νωρίτερο το 2029 και θα βασίζεται σε διατάξεις των δύο ή τεσσάρων επεξεργαστών της μελλοντικής γενιάς M8 Ultra.

Σύμφωνα με πηγές του The Information, ο αμερικανικός κολοσσός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Nvidia για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας διασύνδεσης NVLink Fusion, παρακάμπτοντας τις ιστορικές διαφορές των δύο εταιρειών.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των πωλήσεων σε Mac Studio και Mac mini, καθώς οι εταιρείες AI αγοράζουν μαζικά καταναλωτικά μηχανήματα για να στήσουν αυτοσχέδια server racks, προκαλώντας ελλείψεις.

Το αυστηρότερο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσω πρωτοβουλιών όπως το Cloud and AI Development Act, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τέτοιου είδους on-premise εξοπλισμό στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αυξάνοντας τη σημασία της τοπικής ψηφιακής κυριαρχίας.

Η αποκάλυψη ότι η Apple εξετάζει σοβαρά την επιστροφή της στην αγορά των enterprise servers έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για τη στρατηγική της εταιρείας την τελευταία δεκαπενταετία.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του δικτύου The Information, ο κατασκευαστής από το Κουπερτίνο αναπτύσσει ένα εξειδικευμένο σύστημα υπολογιστών υψηλών επιδόσεων το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για κέντρα δεδομένων, εστιάζοντας σχεδόν μονοπωλιακά στην αγορά του AI inference. Το μεγαλεπήβολο σχέδιο, το οποίο τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2029, προβλέπει την κατασκευή μηχανημάτων που θα ενσωματώνουν δύο ή τέσσερις επεξεργαστές της μελλοντικής γενιάς M8 Ultra σε κάθε server node, παρέχοντας πρωτοφανή επεξεργαστική ισχύ για την ομαλή εκτέλεση πολύπλοκων γλωσσικών μοντέλων.

Η αποκάλυψη της είδησης επιβεβαιώνει περίτρανα την τεράστια πίεση που δέχεται η Apple από την κοινότητα των προγραμματιστών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αναζητούν απεγνωσμένα υλικό ικανό να διαχειριστεί τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις μνήμης και εύρους ζώνης, υπερβαίνοντας τα όρια των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών.

Αν και η σχεδίαση των επεξεργαστών M-series παραμένει ένα από τα ισχυρότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Apple απέναντι στον ανταγωνισμό, η κλιμάκωση της αρχιτεκτονικής για περιβάλλοντα server απαιτεί λύσεις διασύνδεσης που ξεφεύγουν εντελώς από τα στενά όρια των καταναλωτικών προϊόντων. Για να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός απόδοσης χωρίς απώλειες στην ταχύτητα επικοινωνίας των κυκλωμάτων, οι πληροφορίες θέλουν την εταιρεία να έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Nvidia ώστε να χρησιμοποιήσει την προηγμένη τεχνολογία NVLink Fusion. Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για μια εξαιρετικά εντυπωσιακή εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικά τεταμένες σχέσεις των δύο κορυφαίων εταιρειών, οι οποίες είχαν διακόψει κάθε επικοινωνία από την εποχή των ελαττωματικών καρτών γραφικών στα MacBook στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Η επιλογή του προτύπου NVLink Fusion επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των πολλαπλών επεξεργαστών M8 Ultra με ελάχιστη καθυστέρηση (low latency) και τεράστιο εύρος ζώνης, διασφαλίζοντας ότι η μνήμη ενοποιημένης αρχιτεκτονικής (unified memory) της Apple μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο μέσα σε ένα πολυσύνθετο σύστημα. Η Nvidia τα τελευταία χρόνια έχει ήδη αρχίσει να αδειοδοτεί τις τεχνολογίες δικτύωσής της σε τρίτους κατασκευαστές, δημιουργώντας ένα αμοιβαία επωφελές πλαίσιο συνεργασίας που επιτρέπει στην Apple να αποφύγει το τεράστιο κόστος έρευνας και ανάπτυξης ενός εντελώς νέου, ιδιόκτητου πρωτοκόλλου διασύνδεσης.

Η κύρια κινητήριος δύναμη πίσω από την αναπάντεχη στροφή της εταιρείας εντοπίζεται στα ίδια της τα οικονομικά αποτελέσματα και στην ορθολογική αξιολόγηση των αναγκών της αγοράς. Τους τελευταίους μήνες, η ζήτηση για Mac Studio και Mac mini οδήγησε σε αξιοσημείωτες ελλείψεις στα κανάλια διανομής, καθώς μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού αγοράζουν μαζικά τα συστήματα για να τα τοποθετήσουν σε data centers. Τα τρέχοντα μοντέλα που εξοπλίζονται με τους επεξεργαστές M5 Ultra προσφέρουν ασύλληπτο εύρος ζώνης μνήμης που αγγίζει το 1.2TB/s, χαρακτηριστικό που αποδεικνύεται κρίσιμο για το τοπικό τρέξιμο μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπου η επεξεργασία των εντολών εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα ανάγνωσης της μνήμης.

Παρόλα αυτά, ο βασικός σχεδιασμός του Mac Studio δεν ενδείκνυται για τοποθέτηση σε παραδοσιακά racks μεγέθους 1U ή 2U, κυρίως λόγω του ογκώδους συστήματος ψύξης το οποίο προσθέτει κατακόρυφο ύψος και δυσκολεύει αφάνταστα τη διαχείριση θερμότητας σε συνθήκες συνεχόμενης υπερφόρτωσης. Η δημιουργία ενός καθαρόαιμου enterprise server θα επιλύσει οριστικά τα χωροταξικά και θερμικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές υποδομών ΙΤ, προσφέροντας παράλληλα κορυφαία αξιοπιστία υλικού επιπέδου data center.

Το φιλόδοξο έργο της ανάπτυξης του νέου server φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του John Ternus, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία της εταιρείας ως CEO και υπήρξε ο ενθερμότερος υποστηρικτής της προσπάθειας κατά την περίοδο που διηύθυνε το τμήμα σχεδιασμού hardware. Είναι σημαντικό, επίσης, να διαχωρίσουμε το προτεινόμενο σύστημα με τους επεξεργαστές M8 Ultra, το οποίο προορίζεται για εμπορική διάθεση σε τρίτους πελάτες (κυβερνήσεις και πολυεθνικές), από την κλειστή εσωτερική υποδομή που χτίζει η Apple αποκλειστικά για τις δικές της ψηφιακές υπηρεσίες..

Η εταιρεία εργάζεται ήδη στενά με την TSMC για την παραγωγή ενός ξεχωριστού επεξεργαστή με την κωδική ονομασία Baltra, βασισμένου στη λιθογραφία N3P, ο οποίος θα τροφοδοτεί αποκλειστικά το Apple Intelligence και το Private Cloud Compute στα ιδιόκτητα data centers της. Αντίθετα, ο σχεδιαζόμενος enterprise server με τα M-series chips καλείται να λειτουργήσει ως μια εντελώς ανοιχτή πλατφόρμα γενικού σκοπού, ικανή να εκτελέσει οποιοδήποτε φορτίο εργασίας αποφασίσει ο εκάστοτε πελάτης, αξιοποιώντας την απαράμιλλη ισχύ της CPU, της GPU και της Neural Engine που κυριαρχεί σήμερα στους προσωπικούς υπολογιστές Mac. Η επικείμενη επιστροφή στο εξειδικευμένο hardware θυμίζει έντονα την εποχή των υπολογιστών Xserve, οι οποίοι διέκοψαν την πορεία τους το 2011 όταν η διεύθυνση αποφάσισε να επικεντρωθεί ολοκληρωτικά στις μαζικές καταναλωτικές συσκευές και την ανάπτυξη του iPhone.

Η στόχευση σε κυβερνητικούς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις συμπίπτει χρονικά με τις αυστηρότερες νομοθετικές απαιτήσεις που διαμορφώνονται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εισάγοντας εντελώς νέα δεδομένα και για την ελληνική αγορά πληροφορικής. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί το ευρύ νομοθετικό πλαίσιο Cloud and AI Development Act, θεσπίζονται πλέον πολύ αυστηρά κριτήρια ψηφιακής κυριαρχίας που βαθμολογούν τις υποδομές cloud ανάλογα με την τεχνολογική εξάρτησή τους από τρίτες χώρες, καθιστώντας τις τοπικές (on-premise) λύσεις εξαιρετικά ελκυστικές για οργανισμούς του δημοσίου τομέα.

Στην Ελλάδα, όπου οι επενδύσεις σε σύγχρονα data centers αυξάνονται εκθετικά μέσα από τεράστια projects πολυεθνικών, η έλευση ενός Apple AI server προσφέρει μια εξαιρετικά αποδοτική εναλλακτική έναντι των παραδοσιακών ενεργοβόρων συστημάτων αρχιτεκτονικής x86, μειώνοντας δραστικά τη συνολική κατανάλωση ρεύματος ανά υπολογιστικό κύκλο. Αν αναλογιστούμε ότι οι σημερινές κορυφαίες συνθέσεις των απλών Mac Studio M5 Ultra κοστολογούνται στην ευρωπαϊκή αγορά σε τιμές που ξεκινούν πάνω από τα 5.500 ευρώ, ο μελλοντικός καθαρόαιμος server με τα πολλαπλά chip M8 Ultra και την πανάκριβη δικτύωση της Nvidia αναμένεται να ξεπεράσει πολύ εύκολα τα 20.000 ευρώ ανά μονάδα.

Η τιμολογιακή πολιτική θα στοχεύει αυστηρά και αποκλειστικά σε εταιρικές υποδομές, όπου το αρχικό υψηλό κόστος απόκτησης αποσβένεται ταχύτατα μέσα από τη δραματική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την αύξηση της παραγωγικότητας στην εκπαίδευση μοντέλων.